BMW pristato atnaujintą „iX“: paskelbė kada jis pasirodys Lietuvoje

Pasak BMW atstovų, šis modelis yra reikšmingas žingsnis toliau didinant elektromobilių patrauklumą kasdieniam naudojimui. „BMW iX“ pirmą kartą pristatytas prieš trejus metus ir jau tuomet siūlė konkurencingą nuvažiuojamą atstumą – daugiau nei 600 km. Atnaujintas modelis, anot gamintojo, dar labiau mažina atotrūkį tarp elektromobilių ir vidaus degimo variklius naudojančių transporto priemonių.

Atnaujintas BMW iX elektromobilis (20 nuotr.) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) +16 BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo) BMW iX elektromobilis (nuotr. gamintojo)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atnaujintas BMW iX elektromobilis

Trijų versijų pasirinkimas

Atnaujintas „BMW iX“ bus siūlomas trijų skirtingų versijų. Bazinis modelis „iX xDrive45“ dabar išvysto 300 kW (408 AG), t. y. 60 kW (82 AG) daugiau nei pirmtakas. Tai leidžia jam 100 km/val. greitį pasiekti per 5,1 sek. Be to, akumuliatoriaus talpa išaugo iki 94,8 kWh, o maksimalus nuvažiuojamas atstumas siekia 602 km.

Vidutinė versija – „iX xDrive60“ – taip pat pasižymi galingesniu varikliu, išvystančiu 400 kW (544 AG), ir 109,1 kWh baterija, leidžiančia viena įkrova įveikti iki 701 km. Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. trunka 4,6 sek.

Galingiausia „iX M70 xDrive“ versija generuoja 485 kW (659 AG) ir nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 3,8 sek. Šio modelio baterijos naudingoji talpa – 108,9 kWh, o deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas siekia 600 km.

Visose versijose numatyta „Max Range“ funkcija, kuri gali optimizuoti energijos sąnaudas ir pratęsti nuvažiuojamą atstumą iki 25 proc., jei to prireiktų pasiekti artimiausią įkrovimo stotelę.

Įkrovimo galimybės

Atnaujintus „iX“ modelius galima įkrauti greitojo įkrovimo stotelėse: „xDrive45“ palaiko iki 175 kW galią, o „xDrive60“ ir „M70 xDrive“ – iki 195 kW. Tai leidžia bateriją nuo 10 iki 80 proc. įkrauti per maždaug 30 minučių. Namų sąlygomis per kintamos srovės (AC) jungtį visi modeliai gali būti įkraunami iki 22 kW galia.

Be to, įdiegta „Connected Home Charging“ funkcija, kuri leidžia optimizuoti įkrovimą pagal elektros kainas biržoje , tinklo apkrovą arba saulės elektrinės gaminamą energiją.

Atnaujintas dizainas ir įranga

Išoriškai naujasis „iX“ išlaiko savo išskirtinį stilių, tačiau įgijo kelis akcentus, kurie, anot BMW, suteikia modernesnį ir dinamiškesnį įvaizdį. Tarp naujovių – pertvarkytos priekinės grotelės su „BMW Iconic Glow“ apšvietimu ir atnaujinti LED žibintai su vertikaliais dienos šviesos elementais. Standartinėje komplektacijoje taip pat numatyti adaptyvieji LED žibintai su posūkių apšvietimo funkcija.

Kėbulo spalvų paletė papildyta naujomis spalvomis, tarp jų – „Arctic Race Blue“, „Dune Grey“ ir „Carbon Black“. Be to, galima pasirinkti „M Sport“ paketą, suteikiantį agresyvesnį dizainą ir sportiškesnius akcentus interjere, įskaitant „M“ tipo sėdynes, odinį vairą bei sportinius pedalus.

Salone įdiegta atnaujinta „BMW iDrive 8.5“ operacinė sistema, valdoma per lenktą prietaisų skydelį su dideliu ekranu ir balso asistentu. Modelis palaiko 5G ryšį, „Digital Key“ funkciją ir „Plug & Charge“ sistemą, leidžiančią įkrauti automobilį be papildomų autentifikacijos veiksmų.

Saugumas ir pagalbinės sistemos

Standartinėje įrangoje – pažangios pagalbinės sistemos: „Driving Assistant Plus“, autonominio parkavimo asistentas „Parking Assistant“, „Harman Kardon“ garso sistema, šildomas vairas ir sėdynės. „M70 xDrive“ papildomai turi „M Sport Pro“ paketą, aktyvųjį vairo mechanizmą ir apšviečiamas groteles.

Papildomai galima užsisakyti „Highway Assistant“ autonominio vairavimo sistemą, leidžiančią automobiliui savarankiškai judėti dvipusio eismo keliuose su fiziniu juostų atskyrimu iki 130 km/val. greičiu. Taip pat siūlomas „Parking Assistant Professional“, leidžiantis valdyti automobilį per išmanųjį telefoną.

Lietuvoje – jau šį pavasarį

BMW atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“, priklausanti tarptautinei „Inchcape“ grupei, skelbia, kad atnaujintas „BMW iX“ Lietuvos rinką pasieks pavasarį.

Modelis, kaip ir jo pirmtakas, bus gaminamas Dingolfingo gamykloje Vokietijoje.