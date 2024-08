Universalų mėgėjams – 1 000 Nm generuojantis „BMW M5 Touring“

Gamintojas teigia, jog „BMW M5 Touring” išsiskiria kasdieniu patogumu, gebėjimu įveikti ilgus atstumus, įspūdingu našumu ir galimybe miestuose važiuoti elektriniu režimu. Automobilis per 3,6 sekundės įsibėgėja nuo 0 iki 100 km/val. , o galia perduodama per aštuonių pavarų „M Steptronic“ pavarų dėžę, „M xDrive“ visų varančiųjų ratų sistemą, „Active M“ diferencialą bei specialiai pritaikytą M važiuoklę.

Hibridinė pavaros sistema

„BMW M5 Touring” ne tik atskleidžia sportišką savo prigimtį įspūdingais techniniais parametrais, bet ir nustebina pažangia pavaros sistema, kuri sujungia galią, efektyvumą ir išskirtinį dinamiškumą. „M Hybrid“ pavaros sistema sujungia 4,4 litro V8 variklį ir elektros variklį, integruotą į aštuonių pavarų „M Steptronic“ transmisiją.

V8 variklis pasižymi „M TwinPower Turbo“ technologija, kryžminiu išmetimo kolektoriumi ir optimizuota alyvos atskyrimo sistema, išvystančia 585 AG galią ir 750 Nm sukimo momentą. Elektros variklis generuoja 197 AG galią ir 280 Nm sukimo momentą, kuris dėl BMW patentuotos pavaros sistemos padidėja iki 450 Nm. Standartinis maksimalus greitis siekia 250 km/h, o pasirinkus papildomą „M Driver’s“ paketą, jis gali būti padidintas iki 305 km/val.

Sportinė išmetimo sistema su elektroniniu būdu valdomais vožtuvais suteikia įspūdingą garso patirtį, o priklausomai nuo pasirinkto režimo, „BMW IconicSounds Electric“ sistema prideda akustinį papildymą elektrinei pavarai. Elektrinis režimas suteikia galimybę važiuoti iki 140 km/val. greičiu, o didelės įtampos baterija su 18,6 kWh naudingo energijos leidžia įveikti nuo 61 iki 67 kilometrų nuotolį pagal WLTP testavimo ciklą.

„M xDrive“ visų varančiųjų ratų ir „Active M“ diferencialo sistemos yra specialiai pritaikytos „M Hybrid“ pavaros charakteristikoms. Be numatytojo 4WD režimo, vairuotojai gali pasirinkti ir 4WD Sport režimą, kuriame akcentuojama galinė ašies dinamika arba 2WD režimą, leidžiantį mėgautis galiniais ratais varomo automobilio vairavimo patirtimi.

Išskirtinė važiavimo dinamika

Naujasis „BMW M5 Touring“ nustato naują standartą savo segmente, išsiskirdamas neįprastomis dinaminėmis savybėmis. Tai pasiekiama dėka galingos pavaros sistemos, ilgos ratų bazės, plačių vėžių bei padidinto kėbulo standumo, kurį užtikrina specialios plokštės ir strypai tiek priekinėje, tiek galinėje automobilio dalyje.

Standartiniai „M Compound“ stabdžiai užtikrina galingą stabdymo jėgą, o integruota stabdžių sistema leidžia pasirinkti du pedalų nustatymus. Automobilis komplektuojamas su 20 colių priekiniais ir 21 colio galiniais lengvojo lydinio M ratlankiais.

„BMW M5“ standartinėje įrangoje yra daugybę vairuotojo pagalbos sistemų, kurias papildo integruota stabdžių sistema ir skersinės dinamikos valdymas. Į standartinę įrangą įeina įspėjimas apie priekinį susidūrimą, įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos, įskaitant grįžimą į eismo juostą su pagalba, išsisukimo asistentas, dėmesingumo asistentas ir greičio ribojimo informacijos sistema.

Vairavimo patirtis kasdieniam ir sportiniam važiavimui

M serijos valdymo pultas centrinėje konsolėje suteikia daugiau galimybių suasmeninti vairavimo patirtį. Pavyzdžiui, mygtukas „Setup“ leidžia tiesiogiai pasiekti pavaros sistemos, „Drivelogic“ funkcijos, važiuoklės, vairo, stabdžių sistemos, „M xDrive“ ir stabdymo energijos regeneracijos nustatymus. Vairuotojai gali naudoti ant vairo esančius M mygtukus, kad išsaugotų ir greitai pasiektų dvi iš anksto suprogramuotas automobilio konfigūracijas.

M dinaminis režimas, skirtas stabilumo kontrolės reguliavimui, aktyvuojamas vienu mygtuko paspaudimu. „Sport“ režime pagalbos sistemų įsikišimai ir ekranas rodomi minimaliai, kad būtų užtikrintas maksimalus sportiškumas ir vairavimo malonumas.

„M Hybrid“ mygtukas suteikia galimybę pasirinkti idealiausią pavaros sistemos režimą pagal vairuotojo poreikius. Pasirinkus pagrindinį „Hybrid“ režimą galima patirti subalansuotą variklio ir elektros variklio sąveiką, o „Electric“ režimas užtikrina visiškai elektrinį važiavimą. „eControl“ režimas pasirūpins, kad būtų efektyviai regeneruojama stabdymo energija arba išlaikomas pastovus akumuliatoriaus įkrovos lygis.

Vairuotojui pritaikytas interjeras

„BMW M5 Touring“ modelis pasižymi sportišku ir lenktyniniu dizainu. Automobilio specifinė šoninė rėmo konstrukcija, išryškintos ratų arkos ir galiniai sparnai, kartu su ilgu stogu, akcentuoja naujo „BMW M5 Touring“ sportišką išvaizdą bei išskiria jį nuo „BMW 5 Series Touring“ modelio.

Priekinė automobilio dalis pasižymi didelėmis oro įleidimo angomis ir nauju BMW M grotelių dizainu, papildytu „BMW Iconic Glow“ kontūrine apšvietimo sistema. Galinėje dalyje išsiskiria siauri galiniai žibintai, vertikalūs atšvaitai, esantys išoriniame galinės dalies krašte, bei dviejų dalių difuzorius su išmetimo vamzdžiais, kurie pabrėžia automobilio platumą ir galingą išvaizdą.

Automobilis ne tik išsiskiria savo išvaizda, bet ir pasižymi moderniais technologiniais sprendimais, kurie pagerina vairavimo patirtį. „BMW M5 Touring“ salono dizainas orientuotas į vairuotoją ir perteikia autentišką lenktynių automobilio dvasią – jame yra naujo dizaino M odinis vairas, daugiafunkcinės sėdynės, specifiniai rodiniai išlenktame ekrane ir standartinis projekcinis ekranas. Salone naudojamas Merino odos apmušalas, keturių zonų automatinis klimato valdymas, specifinis interjero apšvietimas ir „Bowers & Wilkins“ erdvinio garso sistema.

Naujausia „BMW iDrive“ versija, paremta BMW operacine sistema 8.5, sukurta taip, kad transporto priemonės funkcijos būtų valdomos per jutiklinį ekraną arba balsu. Standartinėje įrangoje yra „BMW Live Cockpit“ Professional su „BMW Maps“ navigacija. 5G ryšio antenų sistema užtikrina optimalų ryšį. Be to, naujajame „BMW M5 Touring“ yra galimybė naudoti asmeninį eSim ir daugybę funkcijų, kurios pasiekiamos per BMW ID ir My BMW programėlę.