Po „BMW iX3“ debiuto Vokietijos automobilių gamintojas plečia naujos kartos elektromobilių gamą. Antruoju Debreceno gamykloje surenkamu „Neue Klasse“ modeliu tapo kupė silueto krosoveris „BMW iX4“.
Prekybos pradžioje bus siūlomos dvi visais ratais varomos versijos – „iX4 40 xDrive“ ir „iX4 50 xDrive“, o vėliau gamą papildys 612 AG galios „iX4 M60 xDrive“.
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Per dešimt minučių – energijos beveik 400 kilometrų kelionei
Kaip ir „BMW iX3“, naujasis „iX4“ turi šeštosios kartos „eDrive“ elektrinę pavarą, bateriją su cilindriniais elementais ir 800 voltų elektros sistemą, leidžiančią elektromobilį įkrauti iki 400 kW galia.
Didžiausiu viena įkrova nuvažiuojamu atstumu pasižymės „BMW iX4 50 xDrive“. Šioje versijoje sumontuota 108,7 kWh naudingosios talpos baterija, kurios energijos pagal WLTP metodiką užteks iki 828 kilometrų įveikti.
Naudojantis pakankamos galios įkrovimo stotele, per dešimt minučių baterijos energijos atsargas bus galima papildyti 387 kilometrų kelionei, o įkrovimas nuo 10 iki 80 proc. užtruks 21 minutę.
Priekinę ir galinę ašis varančių elektros variklių bendra galia sieks 469 AG (345 kW), sukimo momentas – 645 Nm. Iki 100 km/val. automobilis įsibėgės per 4,9 sek.
Pigesnės „iX4 40 xDrive“ versijos elektros variklių bendra galia sieks 374 AG (275 kW), o iki 100 km/val. automobilis įsibėgės per 5,6 sek. Šioje versijoje montuojama 82,6 kWh naudingosios talpos baterija, kurios energijos užteks iki 638 kilometrų įveikti. Didžiausia įkrovimo galia sieks 300 kW.
Vėliau pasirodysiančio „BMW iX4 M60 xDrive“ elektros variklių bendra galia, preliminariais gamintojo duomenimis, sieks 612 AG (450 kW), o sukimo momentas – 875 Nm. Iki 100 km/val. elektromobilis įsibėgės per 3,9 sek., o viena įkrova galės nuvažiuoti iki 777 kilometrų.
Atsisakė tradicinio prietaisų skydelio
Nors naujasis „BMW iX4“ nuo giminingo „iX3“ labiausiai skiriasi nuožulnia stogo linija, abiejų elektromobilių salonuose pritaikyti tie patys automobilio funkcijų valdymo sprendimai.
Vietoje tradicinio prietaisų skydelio naudojama „BMW Panoramic Vision“ sistema, kuri svarbiausią informaciją projektuoja priekinio stiklo apačioje, per visą jo plotį.
Didžioji dalis automobilio funkcijų valdoma 17,9 colio įstrižainės centriniame jutikliniame ekrane, ant vairo esančiais valdikliais arba balso komandomis. Už papildomą mokestį bus siūlomas ir trimatis projekcinis ekranas.
Už įvairių automobilio sistemų veikimą atsakingi keturi didelio našumo kompiuteriai. Vienas jų, pavadintas „Heart of Joy“, koordinuoja elektrinės pavaros, stabdžių ir važiavimo dinamikos sistemų veikimą. Gamintojo teigimu, šis kompiuteris duomenis apdoroja iki dešimties kartų sparčiau nei ankstesnės kartos sistemos.
Paskelbė kainas Lietuvoje
Serijinė „BMW iX4“ gamyba Vengrijoje pradėta dar lapkričio pradžioje. Kartu su „iX3“ naujasis elektromobilis surenkamas Debreceno gamykloje, kurioje šiuo metu dirba daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų. Prekybą Europoje numatoma pradėti 2027 metų kovą.
Lietuvoje „BMW iX4“ pirkėjams iš pradžių bus siūlomos dvi versijos: „BMW iX4 40 xDrive“ – nuo 69 600 eurų ir „BMW iX4 50 xDrive“ – nuo 75 100 eurų.
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