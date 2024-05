BMW atnaujino 3 serijos modelius: hibridiniai modeliai elektra nuvažiuos iki 101 km

„Prieš beveik 50 metų debiutavusi BMW 3 serija yra vienas populiariausių pasaulyje vidutinio dydžio premium automobilių – kai kuriose rinkose šie modeliai užima 25-35 proc. rinkos. Visame pasaulyje jau yra parduota per 20 mln. „BMW 3“ automobilių, o apie tris milijonus sudaro naujausios, 2022 m. debiutavusios septintosios kartos modeliai. Atnaujinti 3 serijos modeliai bus dar patrauklesni dėl pažangių technologijų ir skaitmeninių sprendimų, kurie pagerina vairuotojo ir keleivių komfortą. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, šie modeliai debiutuos vasarą“, – sakė BMW įgaliotosios atstovės Lietuvoje „Krasta Auto“ direktorius Aurimas Tamašauskas.

Atnaujinta BMW 3 serija (34 nuotr.) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) +30 Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW 3 serija (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo) Atnaujinta BMW M3 (nuotr. gamintojo)

(34 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atnaujinta BMW 3 serija

Nauji elektros pavaros sprendimai

Lietuvoje bus siūlomos kelios atnaujinto 3 serijos modelių versijos; su benzininiu varikliu, išvystančiu 184AG galią, su dyzeliniu 190 AG galios agregatu, iš tinklo įkraunamų hibridų modeliai ir sportiškoji „M Performance“ versija, kurios ratus suka 374 AG šešių cilindrų benzininis variklis. Beje, modeliai su šešių cilindrų varikliais turės ir 48 V lengvojo hibridinio variklio technologiją, kuri suteikia papildomą 11 AG galią.

REKLAMA

REKLAMA

Visi nauji modeliai standartiškai bus komplektuojami su aštuonių laipsnių automatine pavarų dėže bei pavarų perjungimo svirtimis ant vairo.

REKLAMA

Iš tinklo įkraunamos „BMW 3“ versijos pasižymi patobulinta elektros pavara. „BMW 330e“ sedanas ir universalas gali turėti ir tik galu, ir visais keturiais ratais varomą versiją. Šiuose hibridiniuose modeliuose montuojamas keturių cilindrų 292 AG galios variklis. Naujieji hibridai pasižymi tiek didesniu efektyvumu, tiek ir reikšmingai didesniu vien elektra nuvažiuojamu atstumu. Tai inžinieriams pavyko užtikrinti sumontavus naują 19,5 kWh talpos, didesnio energijos tankio bateriją. Be jokių emisijų „BMW 330e“ sedanas galės įveikti 85-101 km nuotolį (sedano versija su visų varančiųjų ratų sistema „xDrive“ – 81-96 km atstumą), o universalas – 87-98 km (versija su „xDrive“ – 84-91 km).

REKLAMA

REKLAMA

Be to, naujieji hibridiniai modeliai turės ir pažangesnę įkrovimo technologiją – juos įkrauti bus galima per kintamos srovės (AC) trifazę jungtį net 11 kW galia, taigi bateriją nuo 0 iki 100 proc. bus galima užpildyti per 2 val. ir 15 minučių.

Galingesni „BMW M3“

Šalia standartinės 3 serijos modelių, koncerno sportinių automobilių padalinys „BMW M GmbH“ atnaujino ir sportiškąją „M3“ versiją. Tiek sedanas, tiek universalas pasižymės net 530 AG galios šešių cilindrų varikliu, kuris, palyginus su ankstesniu modeliu, yra 20 AG galingesnis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Su tokiu agregatu „xDrive“ sistemą turintis sedanas nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgi per 3,5 sek., universalas – per 3,6 sekundės. Net puse sekundės pagerėjo ir šių modelių įsibėgėjimas nuo 0 iki 200 km/val. greičio. Sedanas jį išvysto per 11,8 sek., o universalas – 12,4 sekundės.

Standartiškai „M3“ modelių maksimalus greitis yra ribojamas elektroniniu būdu iki 250 km/val., tačiau užsisakius „M Driver“ paketą, sedano didžiausio greičio riba pasislinks ties 290 km/val., o universalo – 280 km/valandą.

REKLAMA

„BMW M3“ modeliai bus komplektuojami su sportiniam vairavimui pritaikyta aštuonių laipsnių „M Steptronic“ pavarų dėže su „Drivelogic“ sistema. Papildomai vairuotojai galės pasirinkti ir „M3“ versiją su mechanine 6 laipsnių transmisija.

Naujos spalvos ir LED žibintai

Atnaujinti 3 serijos automobiliai turės platesnę standartinių kėbulo spalvų gamą – ją papildė išskirtinai atrodančios „Arctic Race Blue metallic“ ir „Fire Red metallic“ spalvos. Iš viso pirkėjai galės rinktis net iš 7 metallic ir 2 paprastų spalvinių variantų. Išplėsta ir lengvojo lydinio ratlankių variantų gama.

REKLAMA

Tuo tarpu atnaujinti „M3“ modeliai pasižymi naujos konstrukcijos, progresyvumo suteikiančiais LED priekiniais žibintais, kurie viename modulyje sujungia artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintus. Moduliuose taip pat sumontuota po du rodyklės formos vertikaliai išdėstytus šviesos diodų blokus, kurie tarnauja ir kaip dienos šviesų bei šoninio apšvietimo žibintai, ir kaip posūkių signalai.

Už papildomą mokestį bus galima pasirinkti ir adaptyviuosius LED priekinius žibintus su neakinančiomis matricinėmis tolimosiomis šviesomis. Šių žibintų dizainas išsiskiria integruotais mėlynos spalvos intarpais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naujo dizaino vairas

Naujų dizaino sprendimų pirkėjai ras ir automobilio viduje. Vienas ryškiausių pokyčių – naujas vairas, kuris turi suplokštintą apačią ir jau standartinėje komplektacijoje – pavarų perjungimo svirtis. „M3“ modeliuose vairo viršuje taip pat integruota raudona juostelė, žyminti centrinę vairo poziciją. Bet to, už papildomą mokestį „M3“ pirkėjai galės pirmą kartą užsisakyti ir „Alcantara“ oda dengtą vairą.

REKLAMA

Be naujo dizaino vairo, salone taip pat į akis krenta vizualiai modernizuotas priekinis skydelis bei apdailos elementai. Kaip ir įprasta naujos kartos BMW automobiliams, priekyje montuojamas BMW išlenktas, lietimui jautrus ekranas. Jo „smegenys“ – BMW 8.5 operacinės sistemos versija su „BMW iDrive“ ir „QuickSelect“. Šios technologijos leidžia patogiai valdyti automobilio nustatymus, aplinką, informacinį ar pramoginį turinį. Tai taip pat leido inžinieriams sumažinti fizinių mygtukų skaičių automobilio salone, mat dabar pasirinkti salono temperatūrą, vėdinimo intensyvumą, valdyti sėdynių šildymą ir, jei yra, vairo šildymą galima per jutiklinį ekraną, balso komandomis ar gestais. Pavyzdžiui, sukamaisiais ir pakreipiamaisiais judesiais galima reguliuoti ventiliacijos oro srauto intensyvumą automobilio priekyje.

REKLAMA

Platesnė standartinė įranga

Standartiškai „BMW 3“ sedanas ir universalas turės 17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankius (hibridinių modelių – 18 colių), galinio vaizdo veidrodėlį su automatine apsaugos nuo akinimo funkcija ir parkavimo asistentą, įskaitant parkavimo atstumo kontrolę (PDC) su jutikliais priekyje ir gale. Standartinėje įrangoje taip pat įrengta trijų zonų automatinė klimato kontrolė ir „BMW Live Cockpit Plus" įranga ir navigacijos sistema „BMW Maps".

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Universalo modelis standartiškai komplektuojamas su automatiniu bagažinės dangčio valdymu ir santykiu 40:20:40 nulenkiamomis galinėmis sėdynėmis (šios opcijos gali būti papildomai pasirenkamos ir sedane).

Tarp papildomai pasirenkamų opcijų klientai galės rinktis sportines sėdynes, „Harman Kardon" erdvinio garso sistemą, išankstinio automobilio pašildymo galimybę, elektra valdomą stiklinį stogą sedanui ar panoraminį stiklinį stogą universalui.

Į stovėjimo vietą įvažiuos autonomiškai

Naujų „BMW 3“ modelių komfortą ir saugumą vairuojant bei parkuojantis padidina platus asistavimo sistemų pasirinkimas. Jau standartinėje komplektacijoje modeliai turės perspėjimo apie priekinį susidūrimą sistemą su stabdymo funkcija, taip pat greičio palaikymo sistemą su stabdymo funkcija ir naująją išmaniąją greičio palaikymo funkciją „Intelligent Speed Assistance“.

REKLAMA

Papildomai užsakomų autonominių sprendimų sąraše – „Driving Assistant Professional" paketas, kurį sudaro vairavimo ir eismo juostos palaikymo asistentas bei aktyvioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go" funkcija, taip pat automatinis greičio ribojimo asistentas, šviesoforo signalų atpažinimo sistema ir kitos išmanios sistemos.

Be parkavimo atstumo kontrolės, standartinėje įrangoje esantis parkavimo asistentas taip pat leidžia autonomiškai įvažiuot į stovėjimo vietą ar iš jos išvažiuoti, taip pat turi pagalbinę atbulinės eigos kamerą ir atbulinės eigos asistentą. Už papildomą mokestį galima užsisakyti ir dar platesnį funkcionalumą siūlantį parkavimo asistentą „Parking Assistant Plus" su „Surround View" ir nuotolinio 3D vaizdo funkcijomis.

REKLAMA

Mažesnis CO2 pėdsakas

„BMW Group" yra įsipareigojusi mažinti savo automobilių parko išmetamo CO2 kiekį. Kaip rodo preliminarūs 2023 m. duomenys, grupei pernai pavyko pasiekti 102,1 g/km emisijų rodiklį ir tai yra 20 proc. geresnis rezultatas nei Europos Sąjungos nustatytas 128,5 g/km tikslas.

Nepaisant to, BMW grupė užsibrėžė tikslą iki 2030 m., palyginti su 2019 m., bent 40 proc. sumažinti vienos transporto priemonės gyvavimo ciklo metu išmetamo CO2 kiekį. Vėliausiai iki 2050 m. bendrovė siekia, kad visoje vertės grandinėje CO2e emisijos būtų lygios nuliui.

REKLAMA

REKLAMA

Naujasis „BMW 3“ taip pat prisidės prie emisijų mažinimo tikslų dėl itin efektyvios pavaros sistemos, išmanios lengvos konstrukcijos ir optimizuotų aerodinaminių savybių, kas leidžia užtikrinti pusiausvyrą tarp vairavimo malonumo ir mažų degalų sąnaudų bei išmetamųjų teršalų kiekio. Be to, dalyje naudojama 48 V lengvojo hibridinio variklio technologija pagerina galios perdavimą ir padidina efektyvumą.

Šalia to, 3 serijos automobilyje daug detalių yra gaminama iš aliuminio – variklio dangtis, priekinės šoninės panelės, variklio posparnis, priekinės spyruoklių atramos ir kitos. Apskritai, „BMW 3“ liejamose aliuminio detalėse apie 50 proc. aliuminio yra perdirbtas, o lengvojo lydinio ratlankiuose šis rodiklis siekia net 70 procentų.

Galiausiai, verta pridurti, kad naujojo 3 serijos modelio gamyboje Miunchene „BMW Group" naudoja tik iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją.

Įgaliotoji BMW atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“, priklausanti tarptautinei „Inchcape“ grupei, skelbia, kad naujųjų „BMW 3“ modelių kainos mūsų rinkoje prasidės nuo 48,5 tūkst. eurų, o „M3“ – nuo 103,4 tūkst. eurų.