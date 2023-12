„Bentley“ pademonstravo kaip atrodė Karalienės Elžbietos II-osios limuzinas

REKLAMA

Sutapimas ar ne, bet tai buvo paskutinis „Bentley Mulsanne“ automobilis su prailginta ratų baze. Jis buvo užsakytas ir specialiai sukomplektuotas Karalienei Elžbietai II-ajai. Limuzinas nudažytas sodria „Barnato Green“ žalia spalva, kuri klasikiniu būdu kontrastuoja su interjeru. Čia panaudotos „Twine“ ir „Cumbrian“ šviesios odos apdailos, kurias papildo riešutmedžio apdailos. Beveik kiekvienoje iš jų galima pamatyti Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos herbą. Paskutinė detalė, kurianti aukščiausio lygio jaukumą ir net šiandien naudojama „Bentley“ automobiliuose – minkšti vilnos kilimėliai.

Reikia nepamiršti, kad šis „Bentley Mulsanne“ buvo sukurtas ypatingai asmenybei, todėl čia yra ir dalykų, kurių greičiausiai nesutiksite kituose automobiliuose. Pavyzdžiui, tarp priekinių sėdynių nėra porankių. Juos čia pakeitė specialiai „Bentley“ sukurta lentynėlė, į kuria monarchė galėjo patogiai pasidėti savo rankinuką. Taip pat Karalienės Elžbietos II-osios limuzinas turi mėlynus švyturėlius ir sirenas, kurias įmanoma pamatyti, tik būnant labai arti limuzino. Apie jas čia išduoda speciali panelė paslėpta po riešutmedžio dangteliu prie pavarų perjungimo svirties. Ji leidžia atskirai įjungti galinius ir priekinius švyturėlius, sirenas ir garsinį signalą, kai automobilis važiuoja korteže.

Vienas prabangiausių limuzinų pasaulyje

„Bentley Mulsanne“ limuzinas pirmąkart pristatytas 2009 metais „Pebble Beach“ automobilių kultūros renginyje. Čia pirmasis modelis už kiek daugiau nei pusę milijono JAV dolerių buvo parduotas anoniminiam aukciono dalyviui. Automobilis buvo kuriamas nuo visiškai švaraus lapo ir naudojant naujos konstrukcijos 6,75 litro V8 variklį, naują važiuoklę bei išorės ir vidaus dizainą. Tuo metu „Bentley Mulsanne“ buvo vienas prabangiausių sedanų pasaulyje.

Tuo tarpu 2016 metais Ženevos automobilių parodoje buvo pristatyta gerokai patobulinta modelio versija. Prabanga ir komfortas čia buvo visiškai naujame lygmenyje: naujos sėdynės, durų apdailos, porankiai, navigacija ir pirmąkart čia pristatyta informacinė ir medijų sistema. Išorės dizainas taip pat sulaukė atnaujinimų: nuo naujų grotelių ir variklio dangčio iki atnaujinto žibintų dizaino.

Kelionės pirmąja klase

Taip pat kartu su nauju „Mulsanne“ modeliu „Bentley“ tais pačiais metais pristatė versija su prailginta ratų baze. Papildoma 25 centimetrų erdvė gale sukūrė visiškai kitokią patirtį. Čia buvo sumontuotas dailus išsilankstantis staliukas, centrinė konsolė, kurioje galima komplektuoti mažą gėrimų šaldytuvą ir tauriu laikiklius, elektra atlenkiamas atramas kojoms ir privatumo suteikiančias užuolaidėles ant šoninių ir galinio stiklų. Tuo metu tai buvo didžiausia siūloma prabanga šios klasės automobiliuose.

Tiesa, per keletą metų automobilių rinka ir „Bentley“ modelių gama stipriai pasikeitė, todėl 2020 metais buvo pagaminti paskutiniai 30 „Mulsanne“ automobilių, pavadintų „6.75 Edition by Mulliner“. Šis pavadinimas atspindėjo variklį, kuris buvo pradėtas gaminti kartu su pirmuoju „Mulsanne“ modeliu – kartu rinkoje jie išbuvo daugiau nei 60 metų. Per dešimtmetį „Bentley“ sukūrė 7 300 „Mulsanne“ automobilių.

Karališkas akcentas kolekcijoje

Karalienės Elžbietos II-osios limuzinas yra laikomas vertingiausiu „Mulsanne“ egzemplioriumi, todėl nuo šiol jis laikomas ypatingoje vietoje – „Bentley“ istorinių modelių kolekcijoje. Čia dabar yra 45 automobiliai: nuo seniausio „Bentley“ pasaulyje 1919 metų „3-Litre EXP2“ iki paskutinio „Bentley Continental GT Speed“ su W12 varikliu. Visi automobiliai tam tikru būdu atspindi kiekvieną gamintojo istorijos dešimtmetį ir ryškiausią proveržį.

Svarbi detalė – 37 čia esantys automobiliai yra registruoti ir gali dalyvauti eisme, o tokios kolekcijos yra labiausiai vertinamos tarp automobilių istorijos mylėtojų. „Bentley“ istoriją ir automobilių evoliuciją čia iliustruoja ir 8 lenktyniniai bei įvairius rekordus pagerinę modeliai: trys „Speed 8“ pavyzdžiai, pirmos ir antros kartos lenktyniniai „Continental GT3“ bei automobiliai pagerinę „Pikes Peak“ lenktynių ir važiavimo ant ledo greičio rekordus.

Šią kolekciją kartu su Karalienės Elžbietos II-osios limuzinu galima pamatyti specialaus turo po „Bentley“ gamyklą metu.