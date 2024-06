Automobiliai, kuriems buvo skirti vėjų vardai

Kiekvienas automobilių gamintojas nori, jog jų gretose esantys modeliai turėtų šaunius, gerai įsimenamus vardus, kurie galėtų puikiai perteikti tam tikro modelio charakterį. Dėl šios priežasties automobilių kūrėjai labai dažnai į pagalbą pasitelkia ne lakią fantaziją, o enciklopedijos vadovėlius.

Šiandien Jus supažindinsime su automobiliais, kurie buvo pavadinti skambiais, ryškiais, išskirtiniais vardais. Nieko nuostabaus, ar ne? Visgi, kiekvienas iš jų buvo pavadintas vėjo garbei.

HUAYRA

Italai yra vieni iš tų, kurie sugeba automobiliams suteikti nuostabius vardus. Ar „Pagani“ galėtume priskirti išimčių? Greičiausiai ne.

REKLAMA

REKLAMA

Nors tai nėra pats naujausias bendrovės modelis, tačiau 6,0 litrų, 12 cilindrų benzininį variklį turintis modelis buvo pavadintas Inkų Imperijos vėjo dievo vardu.

REKLAMA

Pasak kompanijos atstovų, būtent šis vardas atspindi „Huayra“ paskirtį ir charakterį, mat „Huayra“ turi keletą įdomių sprendimų, kurios gali kelti asociacijų su oro srautu. Viena iš jų – aktyvūs aerodinaminiai elementai, kurie kiekvienoje situacijoje keičia automobilio prispaudžiamąją jėgą.

TYPHOON

„GMC“ ne visuomet būdavo kitų „General Motors“ koncerno prekinių ženklų šešėlyje. Anksčiau „GMC“ demonstravo didžiulį dėmesį sportiškiems, dinamiškiems visureigiams. Vienas iš jų – „GMC Typhoon“.

REKLAMA

REKLAMA

Anuomet „GMC Typhoon“ buvo greičiausias visureigis pasaulyje, kurio ratus sukdavo 6 cilindrų, 280 arklio galių išvystantis benzininis motoras. Šios jėgainės dėka visureigis iki 100 km/val. įsibėgėdavo per mažiau nei 5 sekundes.

Ne veltui šis automobilis buvo pavadinta uragano vardu.

CYCLONE

„Mercury“ markė šiuo metu oficialiai neegzistuoja, tačiau klasikinių automobilių entuziastai turėtų prisiminti ne vieną įdomų, dėmesio vertą „Mercury“ kūrinį. Iš pradžių „Cyclone“ vardas buvo naudojamas sportiškesnėje „Mercury Comet“ versijoje, tačiau nuo 1968 metų „Cyclone“ tapo visiškai atskiru modeliu, ir net vienu metu buvo tapęs greičiausiu automobiliu pasaulyje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

1968 metais šis modelis buvo sugebėjęs pasiekti 304 km/val. maksimalų greitį.

TEMPEST

Pagal tuometinius „Pontiac“ standartus štai šis modelis buvo laikomas kompaktinės klasės automobilių atstovu. Tai turėjo būti pigus, daugeliui prieinamas ratuotis, kurio ilgis siekė beveik 5 metrus.

Kompaktinė klasė... Mhm... „Tempest“ (arba kaip pasakytų „Pontiac“ - audra) nebuvo pats sėkmingiausias šios markės kūrinys. Pardavimų padidinti nepavyko net ir tada, kai „Pontiac“ pristatė versiją su 270 arklio galių išvystančiu benzininiu motoru.

REKLAMA

SCIROCCO

Sportiškas, stilingas ir smagiai valdomas – tokius ir panašus apibūdinimus būtų galima suteikti štai šiam „Volkswagen“ modeliui. Greičiausiai todėl „Volkswagen“ nusprendė šį modelį pavadinti stipraus pietų arba pietryčių vėjo vardu.

Paskutinioji „Scirocco“ modelio karta dalinosi tais pačiais agregatais ir komponentais su populiariuoju „Golf“, tačiau tai tikrai nėra didžiulis trūkumas, ypač jeigu tai „Scirocco R“ versija.

REKLAMA

„Scirocco“ nėra vienintelis „Volkswagen“ modelis, kurio vardas turėjo glaudžių sąsajų su pasaulyje vyraujančiais vėjais. „Bora“, „Passat“, „Santana“, „Jetta“ taip pat priklauso tai pačiai garbės kuopai.

WIND

Prancūzai visuomet sugebėdavo tam tikrus ir ne visiems suprantamus sprendimus pateikti subtiliai. Perskaičius „Renault“ automobilio vardą, iškart supranti kompaktiško kabrioleto pavadinimo reikšmę. Vis dėlto, to paties nepasakysi žvelgiant į patį automobilį. Ir ką jie sau galvojo?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ZEPHYR

Ne, gerbiamieji automanai, šis modelis neturi nieko bendro su skaniais zefyrais. „Ford Zephyr“ buvo visiems puikiai žinomos „Ford Granada“ tėvu, ir buvo gaminamas pakankamai ilgai – nuo 1950 iki 1972 metų.

Šis modelis buvo beprotiškai populiarus D.Britanijoje. Vienu metu jis buvo netgi tapęs D.Britanijos tautos automobiliu, nes jis buvo pakankamai pigus, išvaizdus, komfortiškas ir svarbiausia – pagamintas D.Britanijoje.

O dabar laikas paaiškinti automobilio vardo reikšmę. „Zephyr“ – vakarų vėjo personifikacija, vienas iš keturių Anemojos vėjų.

REKLAMA

MISTRAL

„Mistral“ – smarkus, šaltas vėjas, pučiantis nuo kalnų visais metų laikais. Ar šios savybės Jums leidžia apibūdinti „Maserati“ markės automobilius? Mums visuomet kyla kitokios asociacijos.

Vis dėlto, dvivietis kabrioletas (buvo gaminamas ir kupė) iš Italijos buvo laikomas vienu gražiausiu to meto automobiliu. Be to, net ir kukliais „Maserati“ automobilių pardavimų mastais jis buvo pakankamai populiarus.

Nuo 1963 iki 1970 metų italai pardavė daugiau kaip 950 modelio vienetų.