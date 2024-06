Atskleidė dosnių Kinijos vyriausybės subsidijų elektromobiliams dydį: viršija Lietuvos biudžetą dešimtis kartų

Viešumoje nuolatos pasirodysiantys nuogąstavimai dėl Kinijos elektromobilių gamintojų siekio susikurti dominuojančią poziciją, pasirodo, turi rimtą pagrindą. Nepriklausoma tyrėjų komanda iš Jungtinių Valstijų apskaičiavo, jog 2009-2017 m. Kinijos vyriausybė išleido tik 6,74 mlrd. dolerių, jog galėtų paremti vietinius elektromobilių gamintojus. Tačiau 2018-2020 m. paramos dydis išaugo trigubai, o 2021 m. išaugo dar labiau.

Tyrimą atlikusios „Center for Strategic and International Studies“ nariai sako, jog Kinijos vyriausybė elektromobilių industriją remia įvairiais būdais. Vyriausybė taiko įvairiausiais nuolaidas, atleidžia nuo pridėtinės vertės mokesčių, taip pat savomis lėšomis investuoja į infrastruktūros plėtrą. Be to, pati vyriausybė perka elektromobilius ir tiesiogiai remia elektra varomų automobilių gamintojų tyrimų ir plėtros programas.

Paramos lygiai, be abejonės, skiriasi. Nuo 2009 iki 2017 m. vyriausybė tyrimų ir plėtros programoms išleido tik 2 mlrd. JAV dolerių, tačiau vien per 2018 m. ši suma perkopė 3,6 mlrd. JAV dolerių ribą. Pernai ji išaugo iki 4,3 mlrd. JAV dolerių. Tyrimo autoriai pabrėžia, jog jų skaičiavimai yra konservatyvūs ir net neatsižvelgia į visus vyriausybės paramos lygius.

Tyrime rašoma, jog elektromobilių industrija nemokamai gauna žemės sklypus, nuolaidas elektros energijai ir komponentų tiekėjams. Tyrimo duomenimis, Kinijos vyriausybė į elektromobilių pramonę investavo daugiau nei 230 mlrd. JAV dolerių.

Baterijų gamintoja gavo daugiau nei 1 mlrd. paramos

Elektromobiliams skirtų baterijų gamintoja „CATL“ praėjusiais metais gavo 809,2 mln. JAV dolerių subsidijų. Tai – dešimt kartų daugiau nei 2018 m. ir beveik dvigubai daugiau nei 2022 m.

Organizacijos tyrėjai sutartinai tvirtina, jog Kinijos vyriausybės investicijų poveikis – milžiniškas. Dėl jų kitų šalių gamintojai tiesiog neturi realistiškų šansų sąžiningai konkuruoti Kinijoje ar bet kur kitur, kur yra parduodami kiniški elektromobiliai.

Nors Kinija nėra vienintelė, kuri siekia paremti automobilių pramonę, tačiau lyginant su kitomis šalimis, Kinijos indelis yra milžiniškas.

Dėl dosnios Kinijos vyriausybės paramos šiuo metu šalyje veikia daugiau kaip 200 elektromobilių gamintojų, iš kurių, tik keli sugeba dirbti pelningai. Be to, dosni valstybės parama iššaukė didžiulę elektromobilių pasiūlą ir dar nuožmesnę konkurenciją, dėl kurios vietiniai gamintojai vis agresyviau žvalgosi į veiklos plėtrą už Kinijos ribų.

Tyrimo autoriai taip pat mano, jog daugelis Kinijos automobilių gamintojų galiausiai žlugs, tačiau jie taip pat pabrėžia, jog keletas iš jų sugebės tapti pasaulinio lygio gamintojais.