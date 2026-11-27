Įdiegus naująją kelių rinkliavos sistemą „Via Toll“, transporto įmonėms teks atidžiau planuoti kasdienius maršrutus. Iki šiol įsigiję elektroninę vinjetę vežėjai mokamais keliais galėjo naudotis neribotai visą jos galiojimo laikotarpį, tačiau pagal naująją tvarką išlaidos tiesiogiai priklausys nuo mokamais keliais nuvažiuotų kilometrų.
Pokyčiai aktualūs ne tik vilkikų, sunkvežimių ir autobusų valdytojams, bet ir verslininkams, naudojantiems N1 kategorijos krovininius automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos.
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Apie mokamą kelią įspės likus 500 metrų
Viena pagrindinių „Baltoll“ funkcijų – automatiniai garsiniai pranešimai apie artėjančius mokamus kelių ruožus. Likus maždaug 500 metrų iki tokio ruožo pradžios, vairuotojas gaus garsinį įspėjimą, o informacija bus rodoma išmaniojo telefono arba automobilio multimedijos sistemos ekrane, naudojantis „Android Auto“.
„Norėjome sukurti sistemą, kuri apie mokamą kelią vairuotojui praneštų ne tada, kai jis jau į jį įvažiavo, o dar prieš tai. Lygiai taip pat svarbu informuoti vairuotoją, kai jis iš mokamo ruožo išvažiuoja. Viskas vyksta automatiškai, todėl vairuotojas gali sutelkti dėmesį į kelią ir kartu kontroliuoti kelionės išlaidas“, – sako programėlės kūrėjas M. Bružas.
Krovininiam transportui pritaikyta navigacija, planuodama alternatyvius maršrutus, atsižvelgs ir į turimus duomenis apie sunkvežimių eismo bei transporto priemonių masės apribojimus. Vis dėlto vairuotojams išliks pareiga vadovautis kelio ženklais.
Mokamą kelią apvažiuoti apsimokės ne visada
Nors naujoji kelių apmokestinimo tvarka paskatins vežėjus ieškoti nemokamų alternatyvų, ilgesnis maršrutas nebūtinai reikš mažesnes transportavimo išlaidas. Apvažiuojant mokamus kelių ruožus gali tekti sunaudoti daugiau degalų, o vairuotojai kelionėje sugaiš daugiau laiko.
Pasak programėlės kūrėjo, „Baltoll“ leis palyginti skirtingų maršrutų išlaidas, atsižvelgiant į kelių rinkliavą, nuvažiuojamą atstumą, degalų sąnaudas ir kelionės trukmę.
Net ir palyginti nedidelis kiekvieno reiso metu sutaupomas pinigų kiekis per metus gali reikšmingai sumažinti transporto įmonių išlaidas.
Pavyzdžiui, jeigu vienam vilkikui per darbo dieną pavyktų sutaupyti 30 eurų, per 250 darbo dienų susidarytų 7 500 eurų suma. Dešimties vilkikų parką turinti įmonė tokiu atveju per metus sutaupytų 75 tūkst. eurų.
Tiesa, tai tik teorinis programėlės kūrėjų pateikiamas skaičiavimas. Faktinis sutaupymas priklausys nuo rinkliavos tarifų, pasirinktų maršrutų, degalų sąnaudų ir transporto priemonių naudojimo intensyvumo.
Navigacija – tik viena iš programėlės funkcijų
Kurdami „Baltoll“, lietuviai dėmesio skyrė ne tik vairuotojams, bet ir transporto įmonių vadybininkams. Jiems sukurta internetinė platforma, kurioje galima realiuoju laiku stebėti transporto priemonių buvimo vietą, peržiūrėti kelionių istoriją, nuvažiuotą atstumą ir apskaičiuotas išlaidas.
Tam nereikia transporto priemonėse montuoti papildomos GPS sekimo įrangos – naudojami vairuotojų išmaniųjų telefonų buvimo vietos duomenys.
Vadybininkai taip pat gali siųsti žinutes vairuotojams, o šie gautų pranešimų gali klausytis balsu, nenukreipdami žvilgsnio nuo kelio.
Pasitelkus teksto atpažinimo ir dirbtinio intelekto technologijas, siekiama palengvinti ir transporto įmonių išlaidų apskaitą. Vairuotojui nufotografavus degalų čekį, sistema automatiškai atpažįsta įsigytų degalų kiekį, jų kainą ir bendrą sumą. Surinkti duomenys naudojami rengiant mėnesines transporto priemonių eksploatavimo išlaidų ataskaitas.
Svarbu pabrėžti, kad „Baltoll“ nepakeičia oficialios kelių rinkliavos sistemos. Mokamais keliais važiuojantys vežėjai ir toliau privalės pasirūpinti rinkliavos sumokėjimu.
„Via Lietuva“ duomenimis, naujoji „Via Toll“ sistema pradės veikti 2027 metų sausio 1 dieną. M1 kategorijos lengvųjų automobilių vairuotojams kelių rinkliava, kaip ir iki šiol, nebus taikoma.
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