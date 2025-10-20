„Alfa Romeo“ priėmė netikėtą sprendimą: pratęs dviejų modelių gamybą iki 2027 metų

Kodėl toks netikėtas sprendimas? Oficialiai „Alfa Romeo“ vadovai pripažįsta, kad ankstesni planai, pagal kuriuos elektrinis „Stelvio“ turėjo pasirodyti jau 2025 m., o „Giulia“ – metais vėliau, buvo pernelyg optimistiški.
„Buvome susikoncentravę į elektrinę pavarą. Permąstę variklių gamą, supratome, kad mums reikia daugiau laiko, jog patenkintume klientų poreikius“, – interviu „ClubAlfa“ teigė markės direktorius Santo Ficili.
Paprasčiau tariant, pirkėjai aukštesnės klasės segmente dar nėra pasirengę masiškai persėsti į elektromobilius, o gamintojas nenori rizikuoti prarasti pardavimų.
Šis sprendimas turi ir svarbų pramoninį aspektą. Gamyba Kasino gamykloje Italijoje tęsis, taip ne tik išsaugant darbo vietas, bet ir suteikiant laiko modernizuoti gamyklą ateities modeliams, kurie, tikėtina, bus gaminami ant platformos, leidžiančios montuoti tiek vidaus degimo, tiek elektrines pavaras.
Tačiau sprendimas pratęsti dabartinių modelių gyvenimą turi savo kainą. Nei „Giulia“, nei „Stelvio“ šiuo metu neturi net hibridinės versijos. Kai kuriose rinkose, pavyzdžiui, Italijoje, vienintelis likęs pasirinkimas – 2,2 litro dyzelinis variklis.
Tai reiškia, kad „Alfa Romeo“ inžinierių laukia sudėtingas ir brangus uždavinys – skubiai atnaujinti senstančius variklius, kad jie atitiktų griežtėjančius „Euro 6e-bis“ taršos standartus.
