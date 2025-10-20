Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Alfa Romeo“ priėmė netikėtą sprendimą: pratęs dviejų modelių gamybą iki 2027 metų

2025-10-20 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 15:05

„Alfa Romeo“ planuota greita elektrinė revoliucija atidedama. Vietoj nekantriai lauktų visiškai elektrinių įpėdinių, dabartiniai „Giulia“ sedanas ir „Stelvio“ visureigis liks gamyboje mažiausiai iki 2027 metų. Maža to, gamintojas priverstas grįžti prie braižymo lentos ir kurti jiems hibridines versijas.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ( nuotr. autorių)
62

„Alfa Romeo“ planuota greita elektrinė revoliucija atidedama. Vietoj nekantriai lauktų visiškai elektrinių įpėdinių, dabartiniai „Giulia“ sedanas ir „Stelvio“ visureigis liks gamyboje mažiausiai iki 2027 metų. Maža to, gamintojas priverstas grįžti prie braižymo lentos ir kurti jiems hibridines versijas.

REKLAMA
0

Kodėl toks netikėtas sprendimas? Oficialiai „Alfa Romeo“ vadovai pripažįsta, kad ankstesni planai, pagal kuriuos elektrinis „Stelvio“ turėjo pasirodyti jau 2025 m., o „Giulia“ – metais vėliau, buvo pernelyg optimistiški. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Naujo „Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio“ testas: Grynakraujis atletas putlaus SUV kūne
(62 nuotr.)
(62 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naujo „Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio“ testas: Grynakraujis atletas putlaus SUV kūne

„Buvome susikoncentravę į elektrinę pavarą. Permąstę variklių gamą, supratome, kad mums reikia daugiau laiko, jog patenkintume klientų poreikius“, – interviu „ClubAlfa“ teigė markės direktorius Santo Ficili.

REKLAMA

Paprasčiau tariant, pirkėjai aukštesnės klasės segmente dar nėra pasirengę masiškai persėsti į elektromobilius, o gamintojas nenori rizikuoti prarasti pardavimų.

Šis sprendimas turi ir svarbų pramoninį aspektą. Gamyba Kasino gamykloje Italijoje tęsis, taip ne tik išsaugant darbo vietas, bet ir suteikiant laiko modernizuoti gamyklą ateities modeliams, kurie, tikėtina, bus gaminami ant platformos, leidžiančios montuoti tiek vidaus degimo, tiek elektrines pavaras.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau sprendimas pratęsti dabartinių modelių gyvenimą turi savo kainą. Nei „Giulia“, nei „Stelvio“ šiuo metu neturi net hibridinės versijos. Kai kuriose rinkose, pavyzdžiui, Italijoje, vienintelis likęs pasirinkimas – 2,2 litro dyzelinis variklis.

Tai reiškia, kad „Alfa Romeo“ inžinierių laukia sudėtingas ir brangus uždavinys – skubiai atnaujinti senstančius variklius, kad jie atitiktų griežtėjančius „Euro 6e-bis“ taršos standartus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų