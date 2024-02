„Abu Dhabi Desert Challenge“ dalyvaujantys Justas Grendelis ir Simonas Ramanauskas: „Navigavimas dykumoje yra gerokai sunkesnis“

Pirmąją „Abu Dhabi Desert Challenge“ varžybų dieną dalyvių laukė per 250 kilometrų greičio ruožų. Šiame etape lietuviai užfiksavo šeštą rezultatą keturiolikos dalyvių rikiuotėje ir lyderiui nusileido kiek daugiau nei 20 minučių. Antrasis greičio ruožas „Albe Alliance Racing by Motomarine“ duetui klojosi dar geriau ir galiausiai Justo Grendelio ir Simono Ramanausko pavardės puikavosi ketvirtoje preliminarių dienos rezultatų protokolo eilutėje.

Kaip po antrosios dienos finišo tvirtino ekipažo vairuotojas Justas Grendelis, adaptacija prie sportinio važiavimo kopomis įvyko pakankamai greitai, tačiau norint važiuoti dar greičiau reikia dar daugiau patirties. Į pernelyg rizikingas situacijas lietuvių duetas per pirmąsias dvi varžybų dienas nebuvo papuolęs, nors klaidą, kuri gali baigtis incidentu, kopose padaryti išties lengva.

„Pirmąją dieną laikėmės strategijos bent jau pirmuosius 70 kilometrų važiuoti ramiau, kad pažintume, kas yra tos kopos. Supratę, kaip jomis reikia važiuoti, jau šiek tiek padidinome tempą. Po sustojimo papildyti degalus buvome truputį paklydę, o vėliau – įklimpę, bet išvažiavome patys, kasti smėlio nereikėjo. Gale dienos sužinojome, kad esame šešti“, – sakė Justas Grendelis.

„Kadangi pirmoji diena klostėsi gana neblogai, antrąją dieną išlaikėme tą pačią taktiką. Pradžioje važiavome kiek ramiau, kad įprastume, o vėliau pabandėme greitėti. Man kaip vairuotojui vis dar sudėtingiausia suprasti, kas laukia už kopos. Matėme daug lyderių, nesėkmingai nušokusių nuo tų lūžtančių kopų keterų, du motociklininkai krito ir pasitraukė iš varžybų. Tos kopos klaidų neatleidžia. Ne gana to, po šimtojo kilometro mane pradėjo pykinti, bet nuvažiavus iki degalų papildymo zonos ir atsigėrus vandens, gelio atsigavau ir pavyko finišuoti jau be jokio diskomforto. Rezultato prasme tai yra dar kur tobulėti, kur greitėti, nes lyderių ekipažas per 239 kilometrus mums „įvežė“ 19 minučių. Tačiau mes kol kas tik pratinamės, saugomės lūžtančių kopų ir važiuojame su daug saugumo rezervo“, - tęsė „Albe Alliance Racing by Motomarine“ vairuotojas Justas Grendelis.

Prie navigacijos ypatumų dykumoje bei važiavimo pagal laipsnius specifikos taip pat adaptuojasi ir ekipaže kelio knygą Justui Grendeliui skaitantis šturmanas Simonas Ramanauskas. Jis neslepia, kad lygint su iki šiol įgyta patirtimi mažesnėse ralio reido varžybose, lenktynės Abu Dabyje jam yra išties nauja žaidimo aikštelė.

„Tiek vakar, tiek šiandien važiuojame ilgus, apie 250 kilometrų greičio ruožus. Ir čia naviguojant nėra jokių medžių, takelių, sankryžų ar kitų orientyrų, kurie padėtų susigaudyti. Tokia patirtis man gana nauja, nes čia nieko panašaus į tai, ką turėdavome „Perimetro“ varžybose Lietuvoje. Visgi negaliu pasakyti, kad navigavimas dykumoje yra gerokai sunkesnis nei būdavo Lietuvoje.

Galbūt daugiau esmės yra pačiame važiavime smėlynais. Tiesiog reikia suprasti ir perprasti, kaip mes turime įveikti kopas – kada bagis slysta, kada nori verstis. Kartais nejauku visu greičiu iš paskutiniųjų lėkti į kopos viršų, nes ji baisiai ilga ir baisiai stati, kai nežinai, kas laukia už keteros. Tai yra nauja patirtis, bet prie visko priprantama ir kai pripranti, pradedi matyti pagal reljefą, kokia ta kopa gali būti. Darome tai, ko čia ir atvažiavome – mokomės, mokomės ir dar kartą mokomės“, - įspūdžiais po dviejų lenktynių dienų dalijosi „Albe Alliance Racing by Motomarine“ ekipažo šturmanas Simonas Ramanauskas.

Ketvirtadienį „Abu Dhabi Desert Challenge“ dalyvių laukia dar viena, jau trečioji lenktynių diena iš penkių numatytų. Rytoj lietuviams teks įveikti dar 252 „kovinius“ kilometrus bei 163 km pervažiavimo atstumą iki bivako. Po dviejų lenktynių dienų „Albe Alliance Racing by Motomarine“ ekipažas klasifikuojamas ketvirtoje SSV įskaitos vietoje. Nuo trečioje pozicijoje klasifikuojamo amerikiečio ir argentiniečio tandemo lietuvius skiria 28 min.