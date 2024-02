„Abu Dhabi Desert Challenge“ lenktynių prologą Justo Grendelio ir Simono Ramanausko ekipažas pravažiavo efektingai

Kaip pasakojo „Albe Alliance Racing by Motomarine“ ekipažo vairuotojas Justas Grendelis, pirmadienį dalyvių laukė 260 km ilgio pervažiavimas iš bivako, kuriame vyko administracinės procedūros, į kitą.

Po kelių valandų kelionės per Abu Dabio apylinkes ekipažai galiausiai pasiekė kitą bivaką. Tą pačią dieną jų čia laukė ir pirmasis startas prologo greičio ruože. Šis etapas buvo vos kelių kilometrų ilgio.

Pasak Justo Grendelio, ekipažo tikslas nebuvo pasiekti kuo geresnę poziciją, mat visiems aišku, jog prologe galima daugiau pralaimėti nei išlošti. Ekipažas visą distanciją važiavo konservatyviai, tačiau vieną aštresnį momentą visgi turėjo. Jį pavyko užfiksuoti varžybų fotografams. Po šuolio lietuvių bagis leidosi nosimi žemyn, tačiau išsilaikyti ant ratų „Albe Alliance Racing by Motomarine“ duetui pavyko.

„Prologas buvo trumpas ir, mūsų akimis, kiek mėgėjiškas. Bet jį suvažiavome neblogai. Su šuoliukais, kurie baigėsi gerai, palinksminome liaudį.Buvo vienas nutikimas su degalais. Suskaičiavome tiksliai reikiamą degalų kiekį, net palikome šiek tiek rezervo, bet prieš pabaigą keliuose posūkiuose pajutau, kad bagio variklis nori prigesti. Tas mums kainavo kokį dešimt sekundžių, bet čia juk prologas. Jame galbūt lyderiai stengiasi laimėti, kad galėtų rinktis poziciją. O mes, kai nematę kopų ir čia renkame patirtį, tas rezultatas prologe mums nėra toks aktualus. Aišku, nuo lyderio mes šiandien irgi daug neatsilikome, gal keliolika sekundžių, kas, žinant visų varžybų ilgį, neturi jokios prasmės. Po prologo jaučiamės gerai, nusiteikimas puikus, nuotaikos – irgi. Važiuojame toliau“, - sakė Justas Grendelis.

„Albe Alliance Racing by Motomarine“ komandos antradienį laukia pirmasis greičio ruožas, kuriame jų lauks 256 kilometrai. Trasa drieksis vien kopomis ir smėlynais. Iš viso „Abu Dhabi Desert Challenge“ varžybose per penkias dienas dalyviai įveiks per 2000 kilometrų.