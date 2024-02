10 geriausių „Subaru Impreza“ modifikacijų

Per kelis dešimtmečius trunkančią „Subaru Impreza“ gamybą, Japonijos gamintojas sukūrė dešimtis skirtingų, ne visuomet lengvai įsimenamų modifikacijų, bet ar tuo reikėtų stebėtis? „Subaru“ ieškojo net menkiausių progų, jog galėtų sukurti dar vieną ribotos laidos „Impreza“, su kuria galėtų paminėti vieną ar kitą žygdarbį.

1992 Impreza WRX Type RA

1992-ųjų lapkritis tuomet „Subaru“ garbinusiems automobilistams įsiminė visam gyvenimui. Iš Japonijos kilusi gamintoja pristatė naują „Subaru Impreza“ versiją, kurią puošę simboliai ateityje bus naudojami tik pačiose ekstremaliausiose „Impreza“ modelio versijose.

Nors žvelgdami į patį automobilį nepasakytumėte, jog ji kažkuo ypatinga, tačiau patys svarbiausi pokyčiai slypėjo viduje. Pavyzdžiui, „Type RA“ versija turėjo gerokai našesnį tarpinį suslėgto oro aušintuvą ir transmisiją, su gerokai trumpesniais pavarų perdavimo skaičiais, kurie sufleravo, jog „Subaru“ inžinieriai šią versiją kūrė lakstantiems trasoje.

1994 Impreza 2.0 GT Turbo AWD

Pabandykite trumpam nusikelti į 1994 metus, kai visas pasaulis nežinojo kas yra išmanus telefonas, „Wi-Fi“ ryšys ar „Volkswagen Golf“ su 300 arklio galių ir keturių varančiųjų ratų pavara. Į laikus, kai visi automobiliai buvo skirtingi ir nepanašūs, į laikus, kai pasaulis išvydo „Subaru Impreza 2.0 GT Turbo AWD“.

1994-aisiais pasirodęs „Subaru“ modelis buvo įkainotas tokia pačia suma kaip ir „BMW 316i Compact“ arba „Volkswagen Golf GTI“, tačiau „Subaru“ pranašumas buvo tas, jog jis turėjo gerokai galingesnį benzininį variklį su turbokompresoriumi bei pačiomis įvairiausiomis sąlygomis praverčiančią keturių varančiųjų ratų pavarą.

1998 Impreza WRX STI Type R Coupe Version V

„Subaru“ sukūrė tuziną skirtingų „Impreza“ modifikacijų, tačiau tik kelios iš jų gali pasižymėti tokia išliekamąja verte kaip 1998-aisiais pasirodžiusi „Impreza WRX STI Type R Coupe Version V“.

Vadovaujantis gamintojo nurodytais duomenimis, „Subaru“ vos per penkis mėnesius trukusią gamybą į bendro naudojimo kelius išleido vos 635 šio modelio vienetus, tad tik galite įsivaizduoti šios versijos vertę naudotų automobilių rinkoje ir kaip jos trokšta kiekvienas „Subaru“ fanas.

1998 Impreza Premium Sports Coupe 22 B STI Version

Kiekvieną kartą, kai automobilių aukcione pasirodo „Impreza Premium Sports Coupe 22 B STI Version“, jo dalyviai tiesiog pameta galvą.

Sukurta tam, jog galėtų idealiai atkartoti ralio varžybose dalyvaujančio automobilio pojūčius, „Subaru“ atliko šūsnį smulkių modifikacijų, dėl kurių ši modifikacija vienu metu džiugino, šiurpino ir stebino.

Nors automobilio ratus suko tas pats „EJ22“ variklis, tačiau truputėlį padidintas variklio tūris leido užtikrinti, jog maksimalus sukimo momentas būtų išvystomas ypatingai plačiame (2800 - 5200 aps/min.) sūkių diapazone.

Kaip ir tuometiniame „WRC“ automobilyje, šioje versijoje buvo naudojama speciali „Bilstein“ amortizatorių ir „Eibach“ spyruoklių kombinacija.

„Subaru“ iš viso pagamino tik 400 šio modelio vienetų.

1999 Impreza RB5

Tęsiant ribotos laidos „Subaru Impreza“ modelių tematiką, priešais jus – tik vienerius metus gaminta „Subaru Impreza RB5“ versija.

Pastaroji versija buvo sukurta siekiant pagerbti garsųjį Richardą Burnsą – tuometinį „Subaru“ komandos lenktynininką, kuris Pasaulio ralio čempionate atkakliai kovėsi su dėl kiekvieno įmanomos pergalės.

Didelių skirtumų tarp „Turbo GT“ ir „RB5“ versijos nebuvo. Vieninteliai šios versijos išskirtinumai buvo: didesnis, ant bagažinės dangčio esantis spoileris.

Iš viso jų buvo pagaminta 444 vienetai.

2000 Impreza P1

Jeigu reikėtų įvardinti pačią įspūdingiausią, labiausiai viliojančią „Subaru Impreza“ modifikaciją, net neabejojame, jog daugelis savo simpatijas skirtų „Subaru Impreza P1“.

Į pagalbą pasitelkus specialistus iš „Prodrive“, jie geriausią visų laikų „Impreza“ sukūrė iš pradžių atidžiai išanalizavę Japonijos rinktai skirtą „Type R“. Dalį sprendimų „Prodrive“ specialistai panaudojo, dalį – integravo.

Pavyzdžiui, variklio skyriuje atsirado naujos, pajėgesnės automobilio smegenys, kurios padėjo užtikrinti, jog motoras net ir sudėtingiausiomis sąlygomis išvystytų 280 arklio galių ir 343 Nm sukimo momentą. Kadangi „P1“ svėrė tik 1295 kilogramus, automobilis iki 100 km/val. be didelio vargo įsibėgėdavo per 4,6 sekundės, arba 0,6 sekundės greičiau negu tuomet gaminta greičiausia „WRX STI“ modifikacija.

2002 Impreza STI S202

Laikas įžengti į naujos „Subaru“ markės automobilių erą. Bendrovė tęsdama ribotos laidos versijų tradiciją, 2002-aisiais pademonstravo „S202“ vardu pakrikštytą modifikaciją, kurios pagrindiniai privalumai buvo: didesnė variklio galia, kaimynus labiau erzinanti išmetimo sistema bei mažesnis automobilio svoris.

Šioje versijoje tūnojęs motoras generavo ne 280, o jau 320 arklio galių. Galinėje pakaboje buvo sumontuotos didesnius krūvius atlaikančios įvorės.

Iš viso buvo pagaminta 400 vienetų.

2004 Impreza WRX STI Spec C WR Limited

Kiekviena pergalė Pasaulio ralio čempionate „Subaru“ vadovybei buvo be galo svarbi. Puikus to įrodymas – štai ši „Impreza WRX STI Spec C WR Limited“ modifikacija, kuri buvo sukurta siekiant paminėti „Subaru“ komandos pergalę Japonijos ralyje 2004-aisiais.

Palyginus su standartiniais „WRX STI“ modeliais, šioje buvo sumontuoti plonesni durų langai, plonesnis stogas, iš aliuminio pagamintas variklio dangtis. Šių ir kitų modifikacijų dėka „Subaru“ atsikratė 90 kilogramų viršsvorio.

2005 Impreza WRX STI RB320

Jungtinė Karalystė daugelį metų buvo pati didžiausia ir svarbiausia „Subaru WRX STI“ modelių rinka. Britai tiesiog dievino puikų galios ir kainos santykį, bei stulbinančias „Impreza“ galimybes permainingose šalies oro sąlygose.

„Subaru“ norėdama dar kartą pamaloninti britus ir 2005-aisiais mirusį Richardą Burnsą, tų pačių metų lapkritį visuomenei pademonstravo ribotos laidos versiją – „WRX STI RB320“.

Kaip ir anksčiau, „Subaru“ į pagalbą pasitelkė savo amato specialistus iš „Prodrive“. Jie padėjo pakoreguoti pakabos nustatymus, kurie automobiliui suteiktų daugiau stabilumo ir aštrumo.

2006 Impreza WRX STI Spec C Type RA-R

Tai turėjo būti pati įspūdingiausia, pajėgiausia ir didžiausią įspūdį kelianti antros kartos „Subaru Impreza“ versija. Sukurta naudojantis „Subaru Impreza WRX STI Spec C“ pagrindu, „Subaru“ inžinieriams pavyko optimizuoti turbokompresoriaus veikimą. Taip pat buvo įdiegtas naujas, variklio darbą stebintis kompiuteris.

Atliktų modifikacijų sąraše taip pat buvo standesni stabilizatoriai, standesni amortizatoriai ir spyruoklės, specialiai šiam modeliui sukurtos „Brembo“ stabdžių apkabos ir stabdžių diskai.

„Subaru“ iš viso pagamino 300 šio modelio vienetų.