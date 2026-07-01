Kava dėl skonio, o ne dėl energijos: kada verta rinktis kavą be kofeino?
Vieniems kava reiškia rytą ir pirmą rimtą dienos pokalbį, kitiems – trumpą pabėgimą nuo darbų, o vasarą kavos puodelis neretai persikelia į balkoną, terasą ar kelioninį puodelį pakeliui prie jūros. Tačiau būna ir tokių situacijų, kai vakarienė baigta, desertas jau ant stalo, tačiau trūksta kavos aromato. Tokiu atveju mintyse iškart pasigirsta klausimas – o kaip paskui užmigsiu? Tokiais atvejais vis dažniau prisimenama kava be kofeino.
(3)Vasara su De'Longhi 2026-08-26
Kavos pertraukėlė – daugiau nei kofeinas: kodėl taip mėgstame šį kasdienį ritualą?
Vieniems diena neprasideda be puodelio kavos vos atsikėlus, kiti jos laukia atėję į darbą, o dar kiti labiausiai mėgsta popietės momentą, kai galima kelioms minutėms atsitraukti nuo darbų. Ir nors dažnai sakome, kad kavos reikia energijai, pats puodelis daugeliui reiškia kur kas daugiau. Kavos pertraukėlė tapo mažu kasdieniu ritualu – proga stabtelėti, pabendrauti ar tiesiog kelias minutes pabūti su savo mintimis.
Vasara su De'Longhi 2026-08-12
Į kavą įdėkite 1 ingredientą: riebalai degs savaime
Kava su pipirais populiarėja tarp žmonių, ieškančių naujų skonių ir paprastų būdų paįvairinti kasdienius įpročius. Šio prieskonio pridėjimas daro įtaką ne tik gėrimo aromatui, bet taip pat gali padėti palaikyti medžiagų apykaitą ir virškinimą. Pagrindinį vaidmenį atlieka piperinas – natūralus junginys, esantis pipiruose. Žiupsnelio pipirų įbėrimas į puodelį gali pasirodyti neįprasta idėja, tačiau toks sprendimas jau daugelį metų sutinkamas įvairiose kulinarinėse tradicijose.
Vasara su De'Longhi 2026-07-31
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Karvės ar augalinis pienas: kuris labiausiai tinka kavai?
Pastaraisiais metais kavinėse ir parduotuvių lentynose atsirado daugybė augalinių gėrimų, skirtų kavai. Avižų, migdolų, sojų, kokosų ar žirnių pagrindo alternatyvos jau seniai nebėra tik veganų pasirinkimas – jas renkasi ir tie, kurie nori išbandyti naujus skonius ar ieško lengviau virškinamo varianto. Tačiau kuris pienas kavai iš tiesų tinkamiausias? Atsakymas priklauso nuo to, ko tikitės iš puodelio kavos.
Vasara su De'Longhi 2026-07-28
Šalta kava namuose: 5 receptai, kuriuos verta išbandyti
Ne visi kavos mėgėjai apsiriboja tik klasikiniu puodeliu juodos kavos. Kartais norisi išbandyti ką nors naujo – švelnesnio, saldesnio ar tiesiog kitokio skonio. Gera žinia ta, kad gardžią šaltą kavą lengvai pasigaminsite ir namuose. Tam nereikia nei brangios įrangos, nei ypatingų ingredientų – daugumą jų tikriausiai jau turite savo virtuvėje.
Kuo pagardinti šaltą kavą, kad ji taptų tikru vasaros desertu?
Karštą vasaros dieną kava nebūtinai turi būti patiekiama garuojančiame puodelyje. Atvėsinta, papildyta ledukais ar keliais gardžiais priedais ji gali tapti ne tik gaivinančiu gėrimu, bet ir lengvu desertu, tinkamu lėtiems savaitgalio pusryčiams, popietei terasoje ar jaukiam vakarui su draugais. Tam nereikia sudėtingų ingredientų ar profesionalios įrangos. Kartais pakanka šlakelio sirupo, samtelio ledų, purios pieno putos ar šviežių uogų.
Vasara su De'Longhi 2026-07-13
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Kava ir vasaros desertai: 3 lengvi deriniai, kuriems sunku atsispirti
Vasarą norisi ne tik lengvesnių patiekalų, bet ir gaivių desertų, kuriuos malonu skanauti terasoje, sode ar per lėtus savaitgalio pusryčius. Šviežios uogos, vaisiai, jogurtas, varškė ir ledai tampa pagrindiniais šiltojo sezono desertų ingredientais, o prie jų tinkamai parinkta kava gali dar labiau išryškinti skonį. Derinant kavą su desertu svarbu atsižvelgti į saldumą, rūgštumą ir tekstūrą.
Vasara su De'Longhi 2026-07-10
Atskleidė valandas, kada geriausia gerti kavą: nustebins ne vieną
Daugeliui rytas neįsivaizduojamas be kavos puodelio, tačiau specialistai teigia, kad ne mažiau svarbu ir tai, kada kavą geriate. Pasak jų, tinkamai pasirinktas laikas gali padėti ilgiau išlikti energingiems, pagerinti dėmesio koncentraciją ir sumažinti riziką sutrikdyti miegą. Geriausias metas – ne iškart pabudus Ekspertų teigimu, nereikėtų gerti kavos vos pabudus. Vienas palankiausių laikų gerti kavą yra nuo maždaug 9.30 iki 11.30 valandos, rašo health.com.
Vasara su De'Longhi 2026-07-09
Išsirinkite skaniausias kavos pupeles: štai ką reikia žinoti
Kaip išsiaiškinti, kurios kavos pupelės tinka būtent jums? Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad pakanka paimti pirmą patikusią pakuotę, tačiau juk pasirinkimų šiandien labai daug: skirtingos šalys, įvairūs skrudinimo lygiai, apdorojimo būdai ir skonio kryptys. Gera žinia ta, kad norint išsirinkti skanią kavą, nereikia tapti barista. Dažniausiai pakanka suprasti kelis pagrindinius dalykus.
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Vasariški kavos skoniai: gaivinantys gėrimai ir desertai namuose
Karštomis vasaros dienomis, kai saulė nuo ryto džiugina savo spinduliais, daugelis kavos mėgėjų susimąsto, kaip mėgautis mėgstamu gėrimu neperkaistant. Nors rytinis puodelis karštos kavos – nepakeičiamas, dienos metu norisi kažko lengvesnio, gaivesnio ir maloniai vėsinančio. Būtent tada galima išmėginti šaltuosius kavos gėrimus ir desertus, kuriuose dera stiprus kavos skonis bei gaivinantys ingredientai.
Vasara su De'Longhi 2026-07-01