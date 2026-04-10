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Kai kalba skaičius 7

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Antoine’as Griezmannas Antoine’as Griezmannas

7 numeris pasaulio futbolo čempionatuose: garsiausi žaidėjai ir jų istorijos

Pasaulio futbolo čempionatuose marškinėlių numeriai dažnai tampa daugiau nei tik skaičiais. 10 numeris siejamas su kūrėjais, 9 – su puolėjais, o 7 numeris dažnai priklauso greičiui, driblingui, charakteriui ir lyderystei. Būtent 7-etą vilkėjo futbolininkai, kurie keitė rungtynių eigą, kūrė įsimintinus momentus ir paliko ryškų pėdsaką futbolo istorijoje. 7 numeris futbolo kultūroje turi ir papildomą simboliką.
Kai kalba skaičius 7 2026-06-16
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Kodėl futbolo sirgaliai taip sureikšmina 7 numerį?

Futbole marškinėlių numeriai niekada nebuvo vien tik techninė detalė. Sirgaliams jie dažnai reiškia kur kas daugiau: žaidėjo charakterį, poziciją, stilių, prisiminimus ir net tam tikrą klubo ar rinktinės epochą. Vienas ryškiausių tokių numerių yra 7. Futbolo kultūroje 7 numeris jau seniai turi ypatingą statusą, nes jį vilkėjo daugybė žaidėjų, kurie tapo komandos lyderiais, įvarčių autoriais, pasaulio čempionatų herojais ar tiesiog nepamirštamais fanų numylėtiniais.
Kai kalba skaičius 7 2026-06-11
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Antoine Griezmann Antoine Griezmann

7 sporte: laimingas numeris ar pergalės kodas?

Sporte svarbūs ne tik talentas ar fizinis pasiruošimas. Daugelis atletų tiki ritualais, „laimingais“ numeriais ir simboliais, kurie padeda susikaupti prieš svarbiausias kovas. Vienas dažniausiai sporte pasikartojančių skaičių – 7. Jį renkasi garsūs sportininkai, jis nuolat kartojasi treniruotėse, o kai kuriems tampa net savotišku pergalės kodu. 7 numeris, tapęs pasauliniu ženklu Turbūt garsiausias sportininkas, neatsiejamas nuo 7, yra Cristiano Ronaldo.
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Kai kalba skaičius 7 2026-05-12
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Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

7 ženklai, kad šiandien viskas klostysis tavo naudai

Kartais būna dienų, kai viskas tarsi savaime stoja į vietas. Sprendimai priimami lengviau, žmonės reaguoja palankiau, o viduje atsiranda ramus užtikrintumas, kad viskas bus gerai. Tokios dienos dažnai apibūdinamos kaip „sėkmingos“. Ne veltui skaičius 7 nuo seno siejamas su harmonija, ciklais ir vidine pusiausvyra – tarsi priminimas, kad kartais gyvenimas pats ima tekėti mūsų naudai. Ar įmanoma tai pajusti iš anksto? Pasirodo, taip.
Kai kalba skaičius 7 2026-05-05
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Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

7 įdomūs faktai apie skaičių 7, kurių galbūt nežinojote

Skaičius 7 nuo seniausių laikų laikomas vienu paslaptingiausių ir ypatingiausių skaičiumi. Jis dažnai siejamas su sėkme, dvasiniu pasauliu ir net tobulybe. Nors daugelis esame girdėję apie „laimingąjį septynetą“, tik nedaugelis žino, kiek įdomių faktų slypi už šio skaičiaus. Štai 7 įdomūs faktai apie skaičių 7, kurie gali jus nustebinti. 1. Skaičius 7 laikomas laimingu daugelyje kultūrų Daugelyje pasaulio kultūrų skaičius 7 simbolizuoja sėkmę ir gerovę.
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Kai kalba skaičius 7 2026-04-28
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Cristiano Ronaldo (nuotr. Shutterstock.com) Cristiano Ronaldo (nuotr. Shutterstock.com)

Kodėl 7 numeris sporte laikomas legendiniu?

Skaičius 7 sporte jau seniai peržengė paprasto numerio ribas. 7 tapo simboliu – prestižo, lyderystės ir net tam tikros mistikos. Ne atsitiktinai 7 marškinėliai dažnai patikimi ypatingiems žaidėjams, o pats 7 numeris neretai siejamas su istorija, kuri kartojasi skirtingose sporto šakose. 7 kaip lyderio numeris Daugelyje komandinių sportų 7 dažnai atitenka žaidėjams, kurie kuria žaidimą arba daro didžiausią įtaką rungtynėms.
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Kai kalba skaičius 7 2026-04-14
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Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com) Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)

7 skaičiaus magija: kokie faktai, mitai ir spėjimai tūkstančius metų supa šį skaičių?

Nors pasaulis yra kupinas atsitiktinumų, tam tikriems sutapimams kartojantis, žmonės neišvengiamai suteikia jiems prasmę. Vienas iš tokių fenomenų – paslaptingasis ir daugelio sėkmingu laikomas skaitmuo 7, kurį pastebime kasdien. 7 savaitės dienos, 7 planetos žemynai, 7 vaivorykštės spalvos ir galybė kitų reiškinių, kuriuos apibrėžia būtent šis skaitmuo lemia jam skiriamą dėmesį.
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Kai kalba skaičius 7 2026-04-10
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