Inesa Uktverienė gimė ir augo neoficialia Žemaitijos sostine vadinamuose Telšiuose. Tačiau jau tada, vaikystėje, ji suprato, kad nors Telšiai – širdžiai mielas ir jaukus miestelis, užaugusi ji norėtų savo gyvenimą sieti su didmiesčiu. Taip Inesa atsidūrė Kaune.

Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (10 nuotr.) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) +6 Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių) Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio (nuotr. Organizatorių)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žurnalą moterims leidusi lietuvė prisiminė linksmą nutikimą su „B'Avarija“: rezultato tikėjosi kitokio

Po to Inesa buvo emigravusi – iš pradžių į Škotiją, vėliau – į Angliją. Iki šios dienos moteris tai vadina vienu iš ryškiausių savo gyvenimo epizodų. Inesa prisipažįsta, kad būtent Anglijoje atrado daug pozityvių dalykų, kurie jai pravertė ir grįžus į Lietuvą.

REKLAMA

„Tapau laisvesnė – susipažinau su kitų tautybių žmonėmis, pamačiau, kaip viskas vyksta pasaulyje, kaip kuriasi verslai, kaip galima užsidirbti. Londone gyventi man patiko, tačiau visą laiką į tai žiūrėjau kaip į nuotykį – visada žinojau, kad tikrai grįšiu į Lietuvą, čia gyvensiu ir auginsiu vaikus. Ne vienas yra sakęs, kad kai grįš į Lietuvą, pabučiuos jos žemę. Toks jausmas buvo ir man“, – laidoje pasakos Inesa.

REKLAMA

Galiausiai atsidūrusi gimtojoje šalyje, Inesa ilgai nesvarstė – naują gyvenimo puslapį pasirinko versti ne kur kitur, o būtent Kaune. „Visuomet jaunimui sakau, kad jeigu nori daryti karjerą – važiuok į Vilnių. O jei nori kurti verslą, tuomet lik Kaune. O verslumo aš turėjau“, – su šypsena sakys ji.

Pirmasis jos darbas čia – leisti žurnalus, skirtus moterims. Tiesa, į rankas paėmusi pirmąjį žurnalo numerį, Inesa šypsosi iki šiol. Pastarasis turėjo būti skirtas rankų darbo mezginiams – kad pasiektų tikslą, moteris mezgė ir pati, o vėliau, papuošusi savo sūnų ir mamą, žurnale publikavo jų fotografijas.

REKLAMA

Tiesa, to buvo negana. „Kai leidau žurnalą, maniau, kad pirmo numerio viršeliui būtinai reikia žinomų žmonių. Kadangi buvau neseniai grįžusi iš Londono, dar neįsitvirtinusi Kaune ir per daug nepažįstanti žmonių, nusprendžiau paskambinti savo pusbroliui į Klaipėdą, nes jis buvo dirbęs televizijoje. Pasakiau jam, kad man reikia žvaigždžių, kurios vilkėtų rankų darbo megztinius. Jis iškart pasiūlė „B'Avariją“, o jau netrukus po to atsiuntė nuotraukas. Ir tik tada, kai atėjo metas žurnalą maketuoti, pamačiau, kad jie ne tik vilki megztiniais iš parduotuvių, bet dar ir su etiketėmis. Nė vieno su rankų darbo megztiniu!“ – juoksis moteris, o žiūrovai išvys šios fotosesijos rezultatą.

REKLAMA

REKLAMA

Vėliau Inesa prodiusavo televizijos laidą, o šiandien vadovauja Kauno verslininkus buriančiam klubui. Čia apsilankys ir jos šios laidos svečias iš Vokietijos, Laimis Fergizas.

Įprasta sakyti, kad miesto širdis yra ten, kur stovi rotušė. Laikinoji sostinė – ne išimtis. Būtent čia prasidės ir malonių potyrių kupina Laimo kelionė į Kauno miestą. Čia jis susipažins ir su Inesa. Įvairiais laikotarpiais, rotušės ir jos aikštės paskirtis buvo skirtinga: čia vyko pagrindiniai miesto turgūs, mugės, teismai, po grindiniu veikė vaško lydymo krosnys, rūsiuose – kalėjimas, prekių sandėliai. O šiandien rotušėje organizuojami ne tik oficialūs renginiai, bet ir santuokos ceremonijos.

REKLAMA

Inesa čia Laimį supažindins ir su savo drauge, gide dirbančia Diana, kuri apie šį miestą žino turbūt viską. Gidė atskleis įdomius faktus ne tik apie Kauną, bet ir apie Perkūno namą, Kauno pilį bei gatvės meną.

Taip pat šeimininkė ir šios laidos svečias apsilankys Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje, kur ne tik apžiūrės dailininko paveikslus, bet ir išvys daugybę apdovanojimų pasaulyje pelniusį virtualios realybės filmą „Angelų takais“.

O kaip Laimis įvertins viešnagę Kaune, pamatysite jau šį vakarą.

„Lietuvis pas lietuvį“ – sekmadieniais, 17.20 val. per TV3!