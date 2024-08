Zumbos trenerė Augustina Juknė apie sėkmę Instagrame ir kaip jai pavyko suburti beveik pusę milijono sekėjų

Tačiau dar ne taip seniai vilnietė sėkmingai nardė po finansų ir bankininkystės vandenis, o apie Lotynų Amerikos dvasia alsuojančią zumbą nieko nebuvo girdėjusi.

„O tai dabar tik šoksi ir būsi vien tik trenerė?“ – štai tokius žodžius Augustina girdi dar ir šiandien. Laidoje „Pasikalbėkim“ ji pasidalino, kiek reikėjo drąsos iškeisti sėkmingą karjerą bankininkystės sektoriuje į šokius.

Didžiausias palaikymas – iš sutuoktinio

Moteris neslepia – net patys artimiausi žmonės netikėjo, kad ekonomikos bakalauro ir rinkodaros magistro studijas baigusi Augustina dirbs tik zumbos trenere. Visgi galutiniai apsispręsti padėjo sutoktinis ir nuoširdus jo palaikymas.

„Šokis man pažįstamas nuo vaikystės. Devynerių metų pradėjau šokti klasikinį baletą. Ten buvo labai griežtos taisyklės, apranga, kelis kartus per savaitę vyko treniruotės, repeticijos. Mus iš tiesų labai griežtai prižiūrėjo. Iš viso baletą šokau penkiolika metų ir kartais net operose. Bet ilgainiui supratau, kad tai ne apie mane. <...> O zumba yra ir šokis, ir sportas, ir puikus laiko praleidimas, kuris dažnu atveju net gydo. Čia labai daug laisvės, kuri man labai patinka“, – apie mylimą veiklą atsiliepia Augustina.

Ar ji kada nors gyvenime galėjo įsivaizduoti, jog taip kardinaliai keis darbą? Vilnietė juokiasi, kad net sapne nebūtų galėjusi susapnuoti tokio scenarijaus.

„Aš mokiausi tikrai gerai, todėl pradėjau studijuoti VU ekonomiką ir bankininkystę. Tai buvo mano pačios pasirinkimas ir tam tikras tėvų spaudimas, kad rinkčiausi būtent šias studijas. Paskui supratau, kad lyg ir per „sausas“ mokslas, bet nesiryžau nieko keisti. Po praktikos banke gavau pasiūlymą toliau ten dirbti, tačiau ilgainiui pajutau, kad tai ne mano sritis", – pasakoja Augustina.

Zumbos užkulisiai

Galiausiai ji išvyko tobulintis į užsienį, kur pirmąsyk ir susipažino su zumba. Lietuvoje apie šį sportą dar buvo labai mažai žinančiųjų, todėl vilnietė ryžosi tapti trenere ir prisidėti prie zumbos populiarinimo savo šalyje. Visgi ilgainiui darėsi sudėtinga derinti keletą darbų, todėl Augustinai teko apsispręsti, kuriai veiklai atsiduos šimtu procentų.

„Aš pasirinkau zumbą. Nesigailiu to visiškai, nors iki šiol dar išgirstu komentarų, ar tikrai to pakanka. Dieve, jūs nežinot, kokia esu laiminga ir kaip gerai gyvenu. Žinoma, kiti juk mato tik tą valandą, kurią atėjusi vakare atidirbu. Galbūt jie taip galvoja, nes mano, kad dieną nieko neveikiu? O gal ir dėl finansinių dalykų, nes įsivaizduoja, kad nieko neužsidirbu tik būdama trenere, kai patys sėdi ofisuose. Bet jie nemato, kiek ir ko vyksta už to: kokią bendruomenę turiu, kiek renginių vedu, kiek žmonių ateina į treniruotes. Dabar dar ir trenerių komandą turiu“, – privalumus vardina Augustina.

Šiuo metu Instagrame ją seka beveik pusė milijono žmonių. Kokiu būdu vilnietei pavyko surinkti tokią armiją gerbėjų iš viso pasaulio? Ar dėl didelio užimtumo nenukenčia santykiai su vyru ir dukrele? Kiek ilgai ji dar ketina šokti zumbą?

