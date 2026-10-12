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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žmonių mylima aktorė prabilo apie šeimos pagausėjimą

2026-10-12 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-12 17:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

36-erių aktorė Dakota Johnson atvirai prabilo apie savo ateities planus ir prisipažino, kad norėtų susilaukti vaikų. Naujausiame interviu žurnalui „Vogue“ žvaigždė neslėpė, kad dabartinis gyvenimo etapas nėra toks, kokio pati tikėjosi.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Kauno klinikų)

36-erių aktorė Dakota Johnson atvirai prabilo apie savo ateities planus ir prisipažino, kad norėtų susilaukti vaikų. Naujausiame interviu žurnalui „Vogue“ žvaigždė neslėpė, kad dabartinis gyvenimo etapas nėra toks, kokio pati tikėjosi.

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„Aš tikrai noriu. Nesitikėjau, kad būsiu tokio amžiaus ir tokioje savo gyvenimo vietoje, tačiau dėl kažkokios priežasties tokia yra visatos valia. Tad labai to norėčiau“, – sakė D. Johnson.

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Prabilo atvirai

Aktorė prisipažino, kad pastaraisiais metais vis dažniau jaučia norą tapti mama.

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„Tikiuosi, kad tai nutiks ir man. Visada jaučiau, ypač pastaruosius kelerius metus, kad yra siela, norinti ateiti. Ir tikiuosi, kad man pasiseks tai įgyvendinti“, – kalbėjo ji.

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Tame pačiame interviu D. Johnson taip pat su humoru pažvelgė į savo romantinį gyvenimą. Aktorė pripažino, kad jos gyvenime netrūko muzikantų.

„Jiems patinku aš... ir man patinka jie“, – juokavo ji, muzikantus pavadindama „klastingais velniais“.

Pastaruoju metu D. Johnson buvo pastebėta kartu su muzikantu Machine Gun Kelly. Prieš tai ji trumpai susitikinėjo su atlikėju „Role Model“, o beveik dešimtmetį trukusius santykius siejo su grupės „Coldplay“ lyderiu Chrisu Martinu.

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Praėjusią savaitę D. Johnson ir MGK pirmą kartą buvo nufotografuoti kartu. Pora pastebėta prie jos bičiulės Taylor Swift buto Niujorke, praėjus dviem mėnesiams po to, kai abu dalyvavo T. Swift ir Traviso Kelce vestuvėse.

MGK, kurio tikrasis vardas yra Colsonas Bakeris, anksčiau buvo susižadėjęs su aktore Megan Fox. Pora augina vienerių metų dukrą Sagą Blade. Muzikantas taip pat turi 17-metę dukrą Casie iš ankstesnių santykių su Emma Cannon.

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