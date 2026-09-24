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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš mylimos aktorės – pirma žinia po ilgai trukusio gydymo

2026-09-24 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aktorė Christina Applegate, atvirai pasakojanti apie savo kovą su išsėtine skleroze, pirmadienį, rugsėjo 21-ąją, pasidalijo nauju vaizdo įrašu. Jame ji dėkojo gerbėjams už palaikymą ir pademonstravo pasikeitusią išvaizdą. 

Lašelinė, greitoji (nuotr. Pexels, Fotodiena)

Aktorė Christina Applegate, atvirai pasakojanti apie savo kovą su išsėtine skleroze, pirmadienį, rugsėjo 21-ąją, pasidalijo nauju vaizdo įrašu. Jame ji dėkojo gerbėjams už palaikymą ir pademonstravo pasikeitusią išvaizdą. 

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54-erių serialo „Dead to Me“ žvaigždė pirmą kartą po kelis mėnesius trukusios hospitalizacijos pasirodė vaizdo įraše, kurį paskelbė savo „Instagram“ paskyroje.

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Įraše Christina vilki laisvalaikio drabužius – pilkus ir juodus marškinėlius, juodą raštuotą džemperį bei džinsus. Jos kaklą puošia auksinis pusmėnulio formos pakabukas. Aktorė pozuoja prieš kamerą ir šypsosi.

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„Nauja plaukų spalva, nauja keista dėmelė ant skruosto, haha. Ačiū tau, Dave'ai, kad praskaidrinai mano apsiniaukusią dieną. Myliu tave ir siunčiu meilę jums visiems“, – prie vaizdo įrašo parašė ji.

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Dėmesį skiria sveikatai

Apie hospitalizaciją Christina pirmą kartą prabilo balandį, netrukus po savo memuarų „You With the Sad Eyes“ pasirodymo. Tuomet ji padėkojo gerbėjams už palaikymą ir patikino, kad kasdien stiprėja.

„Sveikatos problemos yra nuolatinė mano gyvenimo dalis, bet aš esu stipri moteris ir kiekvieną dieną darosi vis geriau, stiprėju“, – tuomet rašė aktorė.

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Rugpjūtį žurnalui PEOPLE šaltinis pranešė, kad Christina jau grįžo namo iš ligoninės ir jaučiasi labai gerai.

Christinai išsėtinė sklerozė buvo diagnozuota 2021 metais. Tai progresuojanti liga, pažeidžianti centrinės nervų sistemos nervus dengiantį mielino sluoksnį. Ji gali sukelti raumenų silpnumą, regėjimo pokyčius, tirpimą, atminties sutrikimus ir virškinimo problemų.

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