Iš mylimos aktorės – pirma žinia po ilgai trukusio gydymo

54-erių serialo „Dead to Me“ žvaigždė pirmą kartą po kelis mėnesius trukusios hospitalizacijos pasirodė vaizdo įraše, kurį paskelbė savo „Instagram“ paskyroje.
Įraše Christina vilki laisvalaikio drabužius – pilkus ir juodus marškinėlius, juodą raštuotą džemperį bei džinsus. Jos kaklą puošia auksinis pusmėnulio formos pakabukas. Aktorė pozuoja prieš kamerą ir šypsosi.
„Nauja plaukų spalva, nauja keista dėmelė ant skruosto, haha. Ačiū tau, Dave'ai, kad praskaidrinai mano apsiniaukusią dieną. Myliu tave ir siunčiu meilę jums visiems“, – prie vaizdo įrašo parašė ji.
Dėmesį skiria sveikatai
Apie hospitalizaciją Christina pirmą kartą prabilo balandį, netrukus po savo memuarų „You With the Sad Eyes“ pasirodymo. Tuomet ji padėkojo gerbėjams už palaikymą ir patikino, kad kasdien stiprėja.
„Sveikatos problemos yra nuolatinė mano gyvenimo dalis, bet aš esu stipri moteris ir kiekvieną dieną darosi vis geriau, stiprėju“, – tuomet rašė aktorė.
Rugpjūtį žurnalui PEOPLE šaltinis pranešė, kad Christina jau grįžo namo iš ligoninės ir jaučiasi labai gerai.
Christinai išsėtinė sklerozė buvo diagnozuota 2021 metais. Tai progresuojanti liga, pažeidžianti centrinės nervų sistemos nervus dengiantį mielino sluoksnį. Ji gali sukelti raumenų silpnumą, regėjimo pokyčius, tirpimą, atminties sutrikimus ir virškinimo problemų.
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