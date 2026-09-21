Iš Nijolės Narmontaitės – svarbi žinia

Tiesa, šįkart žiūrovai išvys kiek kitokią aktorės pusę – jautresnę, lyriškesnę ir atviresnę.
Žinia gerbėjams
Apie tai socialiniame tinkle pranešė Paliesiaus dvaras.
„Ar Jums patinka aktorė Nijolė Narmontaitė? Galbūt ir jos knygos, humoro jausmas? Jei taip, rugsėjo 27 d. Paliesiaus dvare kviečiame dalyvauti muzikos ir poezijos vakare „Apie Tave ir Tau“ ir išvysti visai kitą jos pusę – gilią, lyrišką ir labai atvirą.
Nijolė skaitys savo mėgstamiausių autorių eiles, išgyvendama kiekvieną žodį, atliks romansus ir dainas, o jai akompanuos akordeono virtuozas Andrius Balachovičius, kurio akordeonas taps lyg antru balsu, papildančiu poeziją, suteikiančiu jai dramatiškumo, prancūziško žavesio ir melancholijos, kuriančiu atmosferą“, – rašoma feisbuke.
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