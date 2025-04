Žinomos šiaulietės mamai kelionėje patyrus košmarą – organizatorių atsakas

Kelionių organizatoriai „TezTour“ ir „AirGuru“ sulaukė kaltinimų dėl nesirūpinimo savo klientais. Brigita pasakoja, kad jos mama ir draugė buvo priverstos praleisti košmarišką naktį, nes nebuvo įspėtos apie ekskursijos problemas ir nesulaukė pagalbos, kai situacija tapo kritinė. Tačiau „TezTour“ atsakė į šiuos kaltinimus ir pateikė savo versiją apie įvykį.

„TezTour“ atsakymas

„TezTour“ atstovai išreiškė apgailestavimą dėl keliautojų patirtos nemalonios situacijos ir patvirtino, kad moterys turėjo gido kontaktus, tačiau pagalbos kreipėsi per vėlai, kai keltas jau buvo išplaukęs.

„Nuoširdžiai apgailestaujame dėl keliautojų patirtos nemalonios situacijos.

Visuomet atvykę atostogų keliautojai yra supažindinami su mūsų atstovais, kurie rūpinasi turistais visos kelionės metu. Keliautojos taip pat turėjo mūsų atstovės kontaktus, deja, į ją moterys pagalbos kreipėsi per vėlai, jau išvykus keltui.

Mūsų žiniomis, po savarankiško pasivaikščiojimo saloje gidas su keliautojais buvo suderinęs susitikimo laiką – 17:05 val., kad grupė spėtų į 17:30 val. keltą. Dviem keliautojoms laiku neatvykus į gido paskirtą susitikimo vietą, grupė išvyko atgal į Tenerifę.

Keliautojoms pavėlavus į keltą, mūsų atstovė stengėsi joms padėti: suteikė reikalingą informaciją, padėjo surasti viešbutį, nurodė keltų išplaukimo laikus ir pan.

Per mūsų ilgą darbo istoriją toks atvejis nutiko pirmą kartą. Pagal sutarties sąlygas, turisto atsakomybė – laiku atvykti į lėktuvą ar kitą transporto priemonę. Atidžiai vertiname keliautojos kreipimąsi, išnagrinėję jį ir gavę visą detalią informaciją iš partnerių, individualiai informuosime klientę apie sprendimą“, – naujienų portalui tv3.lt komentuoja Inga Aukštuolytė, didžiausio Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.

Brigitos liudijimas

Brigita Povilionienė pasakojo, kad jos mama, serganti diabetu ir nemokanti kalbų, neturėjo galimybės grįžti į viešbutį, nes ekskursijos metu nebuvo informuota apie galimus sunkumus, o organizatoriai nesuteikė jokios pagalbos.

Apie tai ji prakalbo socialiniuose tinkluose, o įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„TEZ TOUR Lietuva nebepasitikėsiu gyvenime!!

Mano mama buvo palikta Tenerifės kitoje saloje!!

2025 04 22 mano mama nebeturėjo kaip grįžti naktį iš kitos salos ir turėjo pasilikti svetimoje vietoje be vaistų, be daiktų, be pagalbos.

Pradėsiu nuo to, kad mano mama yra vyresnio amžiaus, serganti diabetu, nemoka nei anglų, nei ispanų kalbų, nemoka naudotis „Google“ žemėlapiu ir vertėju.

Mano mama su drauge per „AirGuru“ įsigijo atostogų kelionę į Tenerifę, pasirodo kai reikėjo sudaryti sutartį dokumentai buvo visi tvarkomi su „TezTour“ – „Airguru“ tik „perpardavinėtojas“.

Nuskridus į Tenerifę ten pasitiko „TezTour“ darbuotoja, nuvežė į viešbutį, ten viską papasakojo, labai maloniai ir iniciatyviai pasiūlė ekskursijų. Kadangi mano mama yra vyresnio amžiaus, ji nekeliauja savarankiškai ir jai labai patogu įsigyti ekskursijas su gidu, nes jis paima iš viešbučio, apvežioja, pasako, kur eiti ir parveža atgal į viešbutį.

Už šią, dar tuo metu nežinomą, košmarišką „ekskursiją“ sumokėjo 99 eurus žmogui. Beje, jos keliavo dviese, su drauge, tokia pat kaip mano mama ir amžiumi, ir viskuo. Neskaitant to, kad ekskursijos rytą jas paėmė ne autobusas, o pusę valandos vėlavęs automobilis atvežė tiesiai į uostą.

Ten mama su drauge prisijungė prie visos ekskursinės grupės. Su keltu persikėlė į La Gomeros salą, visa dieną vyko pažintinė ekskursija ir dienos pabaigoje lietuvis gidas davė laisvo laiko ir nurodė vietą ir laiką, kur turės susitikti prieš vykstant jau į uostą perplaukti atgal į pagrindinę salą.

Po laisvo laiko mama būdama atsakinga atėjo gal bent 5 min anksčiau, bet atėjus jau iškarto pasidarė neramu, kad nesimatė nei vieno žmogaus iš ekskursinės grupės. Dar palūkuriavus 10 min norėjo paskambinti gidui, bet neturėjo jo numeriu. Tuomet iš karto susisiekė su „TezTour“ gide, kuri ekskursijas ir pasiūlė“, – rašė Brigita.

Gido telefono numerio neturėjo

„Pasirodo ir ji neturėjo lietuvių gido telefono numeriu ir taip kol viskas sprendėsi žinoma keltas išplaukė, o mama su drauge taip ir liko stovėti La Gomeros saloje. Be vaistų, be telefono pakrovėjo, be daiktų, be šiltesnių rūbų (vakarėjančiam orui), be maisto ir nepasiėmusios net visų pinigų.

Tuomet telefonu „TezTour“ gidė pasakė, kad tai buvo paskutinis keltas ir tą naktį jos turi pasilikti La Gomeros saloj ir nusipirkti naują kelto bilietą 7val rytui. Dar kartą paminėsiu, kad mama su drauge nemoka kalbos iš streso nesupranta, net į kurią pusę eiti. Viešbutį, kuris kainavo 100e, turėjo nusipirkti už savo pinigus (visi čekiai yra išsaugoti), naujas kelto bilietas apie 68e.

Keletą valandų besiblaškydamos susirado pirmą pasitaikiusį viešbutį, ten niekas nepaskolino telefono pakrovėjo, tad dar patiriant stresą, turėjo įsigyti naują pakrovėją artimiausiame turgelyje bei išsipirkti vakarienę. Ir po visos bemiegės nakties 5 val nakties dvi vyresnio amžiaus moterys išėjo ieškoti uosto.

Visiems, ką sutiko, iš eilės rodydamos kelto bilietus, taip vietinių pagalba pateko į savo reikiamą uostą. Sušalusios ir patyrusios košmarišką naktį grįžo į savo salą, bet čia viskas dar nesibaigė. Nes kai grįžo į savo salą, joms su autobuso dvejais persėdimais reikėjo grįžti į viešbutį, bet vėl gi jos nesigaudė net kur autobusų stotelė.

Jų niekas nepasitiko, nepaaiškino, kaip rasti tą stotį ir taip beviltiškai besiblaškydamos keletą kilometrų, be pagalbos ir paliktos likimo valiai priėjo jau antro autobuso stotelę. Ten pagaliau nusipirko jau paskutinį bilietą ir po valandos jau buvo viešbutyje“, – istoriją tęsė šiaulietė.

Išgyveno košmarą

„Grįžus į viešbutį nei gidas, nei „TezTour“ darbuotojai nesiteikė pasidomėti, ar jos saugiai grįžo, ar joms nereikia pagalbos. Tiesiog buvo visiškai paliktos likimo valiai. O pranešus viską į „AirGuru“, nes iš jo buvo pirkta kelionė, jis iš karto nuo savęs nusimetė, kad jie tik perpardavinėtojai, pretenzijas pateikit „Teztourui“.

Jam, su kuo ir buvo sudaryta kelionės sutartis, kurio darbuotojai ir siūlo pirkti ekskursijas, parašius pretenziją iš karto parašė, kad čia jie neatsakingi, nes būtent ši ekskursija, buvo organizuojama neva ne jų, o „TezTour“ Ispanijoje. Neva jie gali padėti tik patarpininkauti pateikiant pretenziją Ispanijos „Teztourui“... ir galiausiai parašė, su jumis greitu laiku susisieks gidas..

Šiandien yra pagaliau paskutinė šio košmaro diena, jau trečia diena po minėtos „klaikios ekskursijos“, bet vis dar niekas nesusisiekė, mažų mažiausiai neatsiprašė, nepasiteiravo, ar jos gerai jaučiais, o jau nebekalbu apie finansines patirtas išlaidas, kurios siekia jau šimtais..

„TezTour“ ir „AirGuru“ nebepasitikėsiu gyvenime!! Labai liūdna, kad mano mama turėjo išgyventi tokį košmarą“, – rašė B. Povilionienė.