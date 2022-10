Žinomi šalies sportininkai – apie tikrąją medalių kainą: kiek iš tiesų savo laiko skiria treniruotėms?

Šio vakaro laidoje apsilankys Europos čempionato bronzos laimėtoja, plaukikė Kotryna Teterevkova, sidabro medalį iškovojęs gimnastas Robertas Tvorogalas ir Europos bei pasaulio čempionas, Lietuvos kanojininkas Henrikas Žustautas

Kiek iš tikrųjų kainuoja pelnyti medalį? „Skaičiavau, kad per dieną treniruojuosi po 5 valandas: ryte 2 valandas praleidžiu vandenyje, vakare 1 valandą užima salė ir 2 valandas plaukimas“, – įspūdingais skaičiais dalinsis plaukikė T. Teterevkova.

Tą patį patvirtins ir kanojininkas H. Žustautas. „Aš taip pat per dieną sportuoju 5 valandas – ir tai yra be jokių mankštų ir apšilimų. Tai – tik grynas darbas, kurio būna 6 dienas per savaitę“, – atviraus jis.

O ar lengva turint tokį įtemptą tvarkaraštį atrasti laiko meilei? Kotryna šypsosis – visas jos laikas skiriamas plaukimui, o susirašinėti visuomet galima ir su draugais. Tačiau sportininkė neslėps, kad tarp plaukikų yra jau ne vienas pavyzdys, kai antrosiomis savo pusėmis jie pasirenka žmones būtent iš plaukimo.

Tiesa, pasitaiko ir kitaip. Štai H. Žustautas yra vedęs mylimąją iš visai kitos srities – ji sukasi muzikos pasaulyje, yra smuikininkė. O R. Tvorogalas šypsosis pasakodamas, kad nors jo antroji pusė yra nė kiek nesusijusi su sportu, ji geba sportininkui pagelbėti kitaip, mat yra paramedikė.

Visiems trims sportininkams medalių prasme ši vasara buvo itin derlinga. O ypač svarbi ji buvo K. Teterevkovai – anksčiau plaukusi už jaunimą, šią vasarą ji iškovojo medalį suaugusiųjų Europos čempionate. Merginos pastangas įrodantys apdovanojimai labai reikšmingi plaukikės šeimai. Tiesa, ne visuomet lengva rasti vietą, kur namuose visus juos sutalpinti. Kur Kotryna laiko savuosius apdovanojimus, žiūrovai sužinos jau šio vakaro laidoje.

Savo ruožtu krepšininko ūgiu pasigirti galintis H. Žustautas per gyvenimą save bandė atrasti net keliose sporto šakose – praeityje yra žaidęs ir krepšinį, ir šachmatais. O štai pasirinkęs kanojininko karjerą, jis iššūkių neišvengė ir čia. „Buvo tekę padaryti priverstinę pauzę, nes jau trečią kartą pasikeitė olimpinės rungtys. Tačiau aš vis prisitaikau, ruošiuosi iš naujo“, – apie savo užsispyrimą pasakos jis.

Sportininkai laidoje ne tik dalinsis savo rutinos subtilybėmis ir parodys, kaip atrodo svarbiausi jų karjeros medaliai, bet ir sudalyvaus linksmame žaidime. Visa tai – jau šį vakarą.

