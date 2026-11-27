Jis teigė norintis pasinaudoti savo žinomumu ir paskatinti pokyčius profesionaliajame vyrų sporte, taip pat tapti matomu pavyzdžiu jauniems LGBTQ bendruomenės žmonėms, skelbė thepinktimes.com.
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Prie savo įrašo Dillier parašė: „Šiandien noriu pasidalyti kai kuo asmenišku – esu homoseksualus. Nebelikite nuošalyje – įsitraukite į žaidimą.“
Sportininkas neslėpė, kad kelias iki šio prisipažinimo nebuvo lengvas. Pasak jo, ilgą laiką profesionaliajame sporte jautėsi kitoks ir tarsi nepritampantis prie vyraujančio įvaizdžio.
„Ilgą laiką jaučiausi taip, tarsi nelabai pritapčiau profesionaliojo sporto pasaulyje. Susitaikyti su tuo, kas esu, ne visada buvo lengva, tačiau šiandien galiu pasakyti, kad didžiuojuosi savimi – tiek už aikštelės ribų, tiek joje – rašė Dillier.
Dillier teigė, kad sunkiausias šio kelio etapas buvo paauglystė. Prisimindamas laikotarpį, kai jam buvo 15 metų, sportininkas sakė norėjęs matyti profesionaliajame sporte atvirai savo homoseksualumą deklaruojantį atletą. Tokio pavyzdžio trūkumas, anot jo, dar labiau apsunkino susitaikymą su savo tapatybe ir sprendimą apie ją prabilti viešai.
„Tikiuosi, kad pasidalydamas savo istorija galėsiu tapti tokiu pavyzdžiu, kokio man pačiam kadaise labai reikėjo“, – teigė jis.
Sportininkas pridūrė, kad dabar jaučiasi pasirengęs apie tai kalbėti viešai, nes labiau pasitiki savimi ir supranta, jog pokyčių būtina siekti jau šiandien.
Dillier viešas prisipažinimas sulaukė palaikymo ir iš kitų sportininkų. Jo „Instagram“ įrašą pakomentavo tenisininkas Mika Brunoldas, profesionalus krepšininkas Marco Lehmannas, tradicinių Šveicarijos imtynių atstovas Curdinas Orlikas ir tinklininkas Dennisas Del Valle – visi jie pastaraisiais metais taip pat viešai prabilo apie savo homoseksualumą. M. Brunoldas Dillier pavadino „žvaigžde“.