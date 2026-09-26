Žinomas 67-erių dainininkas atsivėrė apie gyvenimą su Parkinsono liga

Apie diagnozę garsiojo hito „Take On Me“ atlikėjas viešai pranešė 2025 metų birželį. Parkinsono liga – progresuojanti neurodegeneracinė liga, kuri šiuo metu nėra išgydoma, rašė Express.
Tuomet grupė apie Morten Harket sveikatos būklę pranešė emocingame pareiškime, paskelbtame socialiniuose tinkluose ir oficialioje interneto svetainėje. Iki tol atlikėjas ne vienerius metus su liga tvarkėsi neviešindamas savo diagnozės, kol galiausiai kartu su kitais grupės nariais nusprendė apie tai papasakoti gerbėjams.
Po šios žinios atrodė, kad tai gali reikšti ir Morten Harket muzikinės karjeros pabaigą. Vis dėlto, nepaisydamas sveikatos problemų, atlikėjas sugebėjo įrašyti naują albumą ir netgi išleido naują singlą „Hold Me“, kuriame dainuoja kartu su savo dukra Tomine.
Kalbėdamas apie naująjį albumą grupės interneto svetainėje Morten Harket neslėpė pasididžiavimo atliktu darbu.
„Tai buvo nemenka kelionė – sugebėti visa tai užbaigti. Ir man, ir, be abejo, visiems, kurie dirbo kartu su manimi tokiomis neapibrėžtomis aplinkybėmis ir atidavė visas jėgas. Didžiuojuosi jais visais ir esu jiems be galo dėkingas!“ – sakė jis.
Remiantis šiuo metu skelbiama informacija, didžiąją dalį albumo vokalo Morten Harket buvo įrašęs dar prieš susirgdamas, o naujausiu įrašų laikotarpiu, trukusiu nuo 2025 metų liepos iki 2026 metų liepos, buvo pridėtos tik kai kurios papildomos vokalo partijos.
Tuo metu visa kita – instrumentinės partijos ir aranžuotės – buvo sukurta iš naujo.
Atlikėjas taip pat atskleidė džiuginančią žinią – jo balsas iš dalies sugrįžo. Vis dėlto Morten Harket pakartojo, kad kol kas gyvai scenoje dainuoti negali.
Tačiau jis neatmeta galimybės ateityje vėl sugrįžti į įrašų studiją ir kurti kartu su „A-ha“. Tai gerbėjams suteikė vilties, kad ateityje jie dar gali išgirsti naujos grupės muzikos.
„Nuolat ieškau būdo, kaip vėl galėčiau naudoti savo balsą įrašams. Šiam albumui įrašiau keletą naujų vokalo partijų, tačiau jų tikrai nepakanka, kad galėčiau pasakyti, jog jau sugrįžau. Tikiuosi, kad man pavyks tai pasiekti, o tai netgi gali reikšti sugrįžimą į studiją kartu su grupe, su „A-ha“, – kalbėjo Morten Harket.
Apie diagnozę prabilo atvirai
Kai 2025 metais buvo paviešinta žinia apie atlikėjo sveikatą, grupės pranešime buvo rašoma:
„Tai nėra tokia žinia, kurią kas nors norėtų pranešti visam pasauliui, tačiau yra taip: Morten serga Parkinsono liga.“
Kartu su šiuo pranešimu paskelbtame atvirame interviu Morten Harket papasakojo apie diagnozę ir tai, kaip pasikeitė jo požiūris į gyvenimą.
„Man nėra sunku priimti diagnozę. Laikui bėgant įsiklausiau į savo 94-erių metų tėvo požiūrį į tai, kaip organizmas palaipsniui silpsta: „Naudojuosi tuo, kas dar veikia“, – sakė atlikėjas.
Morten Harket taip pat pripažino, kad sprendimas apie ligą prabilti viešai nebuvo lengvas.
„Dalis manęs norėjo apie tai papasakoti. Kaip jau sakiau, pripažinti diagnozę man nebuvo problema. Mane stabdė poreikis turėti ramybės ir tylos, kad galėčiau dirbti“, – paaiškino jis.
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