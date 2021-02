Linksmas vaizdo įrašas privertė kvatoti jos sekėjus, o pati Anna juokauja – vyru ji labai didžiuojasi, tačiau jei taip padažytą moterį sutiktų gatvėje, tikriausiai, tiesiog apalptų.

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žinoma vizažistė ryžosi iššūkiui ir paprašė vyro sukurti jai makiažą: įvertino aukščiausiais balais

Vyrą įkalbino linksmam iššūkiui

Kaip, tikriausiai, ir daugeliui vyrų, taip ir Annos vyrui moterų kosmetinės ir jų makiažo gebėjimai atrodo kažkas neįtikėtino.

„Vyras visuomet juokaudavo, ką aš ten tiek ilgai prie to veidrodžio darau, kad esu ir taip graži – vienas, du ir užteks. Ir taip buvo kiekvieną kartą prieš išeinant iš namų. Sakė, kad aš jam ir be makiažo pati gražiausia, bet aš žinau, jog dirbant šioje srityje, negaliu sau leisti atsipalaiduoti. Ne veltui sakoma, kad „moteris su chalatu niekada negalės pasiekti to, ką galės moteris su makiažu“, – sako ji prisiminusi, kad būtent todėl vieną dieną nusprendė paprašyti, kad jos mylimasis pabandytų ją pagražinti.

Paklausta, ar mylimasis ilgai dvejojo, ar tokiam iššūkiui ryžtis, Anna Beauty juokėsi: „Vieną sekundę, gal mažiau. Jis palaiko bet kokią mano idėją.“

Linksmas procesas buvo užfiksuotas vaizdo įraše, tačiau ne ką mažiau liko ir už kadro. „Mes paėmėme 10 produktų ir sudėjome juos ant stalo eiliškumo tvarka – nuo ko pradėti ir kuo baigti. Žinoma, eigoje jis vis klausinėjo, kas turėtų sekti po to, nes norėjo makiažą padaryti idealiai“, – šypsojosi vizažistė.

Žinomos moters vyras netruko įsitikinti, jog siekiant sukurti gerą makiažą, išties reikia pasistengti, mat ir pats užtruko valandą. „Greičiau, nei aš padarau makiažą savo klientėms. Aš buvau nustebusi, nes visą laiką žiūrėjau į kamerą ir nemačiau galutinio rezultato pasisukusi į veidrodį“, – kalbėjo vizažistė.

REKLAMA

Anna Beauty savo mylimajam, pamačiusi rezultatą, skyrė jam aukščiausią įvertinimą: „Savo vyrui skirčiau 10+ balų! Jis stengėsi iš visų jėgų. Bet jei pamatyčiau tokį makiažą kur mieste, tikrai apalpčiau. Na, nebent per Užgavėnes, prie blynų ir kavos (juokiasi).

Makiažas – svarbus, bet dar svarbiau žinoti tikslius jo žingsnius

Kadangi yra grožio specialistė, Anna pasakojo, kad makiažą naudoja beveik visuomet. Anot jos, išvaizda jos profesijoje – tarsi vizitinė kortelė.

„Tikiu, kad jei dirbu šioje srityje, visuomet turiu atrodyti nepriekaištingai. Tačiau vis tiek kartais leidžiu sau išbėgti į parduotuvę „natūraliai“, – šypteli ji.

Vis dėlto sau makiažą moteris susikuria kur kas greičiau, nei tai padarė jos mylimasis, ar nei trunka pati, kai gražina klientes: „Niekada neklausk moters su idealia akių pravedimo linija, kodėl ji pavėlavo (šypsosi). Bet su mano gyvenimo tempu, aš negaliu sau leisti ilgai stovėti prie veidrodžio. Daug užsakymų ir komunikacijos – visą dieną su telefonu rankoje! Pati sau darau labai lengvą kasdienį makiažą, kuris trunka apie 15 minučių.“

Vis dėlto, kad ir kaip bebūtų keista, Anna pastebi, kad moterys dažosi ne dėl vyrų, o dėl viena kitos. „Ilgą laiką dirbdama moterų aplinkoje aš supratau, kad moterys dažosi dėl kitų moterų. Tokia mūsų natūra. Mano vyras tikrai žino, kaip atrodo moterys prieš ir po makiažo, kokia yra jo galia. Jis tikrai yra 100 procentų už tai, kad moteris pasidarytų bent lengvą makiažą, paryškintų savo natūralius bruožus“, – kalbėjo ji.

Tiesa, anot specialistės, norint sukurti tokį natūralų makiažą taip pat reikia žinoti net ne vieną paslaptį: „Vyras irgi norėjo padaryti man lengvą makiažą. Matote, kas gavosi (juokiasi). O iš tikrųjų pasiekti natūralaus efekto makiažą nėra lengva. Dabar rinkoje yra tūkstančiai priemonių, kurios padeda sukurti tokį makiažą, bet reikia mokėti jas pasirinkti tinkamai. Taip pat reikia žinoti, kokią priemonę nauduoti priklausomai nuo odos tipo, odos spalvos ir atspalvių ir t.t. Yra labai daug faktorių, kurie sukuria teisingai atliktą makiažą.“

REKLAMA

Vis dėlto, kaip sako žinoma moteris, silpnajai lyčiai pasisekė, nes odos defektus išties įmanoma paslėpti su dekoratyvine kosmetika.

„Kai kalbame apie probleminę veido odą, mes turime atkreipti dėmesį į odos paruošimą prieš atliekant makiažą. Jei oda labai sausa, ją būtina padrėkinti. Jei oda, atvirkščiai, yra riebi, su paraudusiomis ir išsiplėtusiomis poromis, reikalingos specialios bazės, kurios prilaikys poodinį riebaliuką ir leis makiažui išsilaikyti visą dieną. Visos probleminės odos makiažo paslaptys – daugelio priemonių panaudojimas, bet minimaliais kiekiais ir tinkamomis tekstūromis“, – patarimais dalijosi ji.

Taip pat Anna pateikė ir visą eiliškumą. Laikydamosis šių taisyklių, sukursite išties puikios odos įvaizdį: „Viskas, ko jums reikia, kad sukurtumėte natūralų makiažą, tai yra gerai maskuojanti, bet ne per sunki skysta pudra, aukštos pigmentacijos maskuoklis, su kuriuo jūs galite paslėpti paraudimus ir spuogelius, biri pudra, idealiai – mineralinė, kad užfiksuotų makiažą ir mažas kiekis šviesą atspindinčių priemonių. Jei jo bus per daug, jis paryškins visus odos nelygumus.“

Vis dėlto vizažistė skuba priminti, kad jokiu būdu nereikėtų persistengti – geriau daugiau plonų makiažo sluoksnių, nei vienas storas.

„Makiažas daromas tam tikru eiliškumu. Kiekvienas etapas labai svarbus. Ir jei jūs pirmą etapą pradėsite nuo paskutinio, jūsų makiažas ne tik neišlaikys visą dieną, bet ir galės atrodyti kaip kaukė. Makiažas – veido apdarai, todėl nereikėtų išeiti iš namų neapsirengus“, – priminė ji.