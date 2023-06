Žarnyno vėžiu susirgusi medikė kreipiasi į visus: šiuos simptomus pastebėkite laiku

44 metų šeimos gydytoja labai atvirai pasakoja apie savo išgyvenimus, susijusius su mirtina liga, knygoje „Viskas, ko tikėjaisi, kad niekada nereikės žinoti apie žarnyno vėžį“ („Everything you hoped you'd never need to know about bowel cancer“).

Ji nebijo pasakoti apie patirtus nemalonius simptomus, ar alinančias chemoterapijas, nes yra įsitikinusi, kaip svarbu žinoti apie savo kūno pokyčius.

Ji dažnai pataria savo klinikos pacientams, kaip būti budriems, rašo mirror.co.uk.

Gydytoja pateikė simptomų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, sąrašą, tikėdamasi, kad tai galės padėti kitiems.

Žarnyno vėžio simptomai

Pasak A. Patel, simptomų sąrašą BOWEL (žarnynas) lengva įsiminti.

B (blood) – kraujas išmatose arba ant tualetinio popieriaus ;

O (obvious change) – akivaizdus tuštinimosi įpročių pokytis ;

W (weight) – savaime krintantis svoris ;

E (extreme tiredness) – didžiulis nuovargis ;

L (lump) – gumbas pilve arba skausmas pilve.

Žmonės turėtų žinoti, kokios jų išmatos, tačiau dažnai jie nesupranta, kas jiems yra normalu, todėl gydytoja pataria prieš nuleidžiant vandenį tualete patikrinti išmatas, nes dauguma net nežino, ar jose yra kraujo.