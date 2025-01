Žarnyno vėžiu serganti 29-erių Simona Milinytė atskleidė savo būklę

Neseniai „Instagram“ istorijoje S. Milinytė pasidalijo nuotrauka, kurioje pažymėta žarnyno vieta, kur buvo rastas navikas, ir pridėjo prierašą: „Čia buvo mano vėžys“.

„Tai taip neteisinga“

Po šio simboliško įrašo ji atvirai papasakojo apie savo pooperacinę būklę ir su kokiais sunkumais tenka susidurti.

„Deja, pjūviai daromi yra per visą pilvą, įkvėpti kol kas neina dėl diafragmos ir šonkaulių judesių. Realiai visoje pilvo/skrandžio/papilvės zonoje – apie 12 pjūvių. Skausmas – tikra katastrofa. Tačiau gydytojai lieka pozityviai nusiteikę. Manom, kad po poros savaičių – net galėsiu bandyti kažką pavalgyti. Kolkas – skysta dieta. T. y. Sriuba, jogurtas, pienas, ledai, savaime aišku – be jokių priedų: Be žarnų gyventi galima.

REKLAMA

REKLAMA

Deja, man likimas „tėškė“ sunkų kelią... niekada negalėsiu, kaip jūs, kine valgyti popkornų, Palangoje vaflių ar su draugais leidžiant vakarą – skanių užkandžių ar čiupsiukų. Niekada negalėsiu... sąrašas begalinis. Tai labai skaudina.

REKLAMA

Kodėl aš? Ką aš padariau? Kodėl aš gyvenime negalėsiu suvalgyti paprastų Mc bulvyčių?! Tai taip neteisinga. Taip žlugdo būsena ta, nes ne tik skausmų neina žmonių kalba apibūdinti, tai – tiesiog agonija, bet dar ir gyvenimo kokybė yra visiškai pakeista. Nežinau dar kol kas, kaip tą išgyventi. Aš taip Jum visiem dėkoju.

Kolkas dar esu palūžusi“, – rašė S. Milinytė.

Simona neslepia, kad gyvenimas po operacijos negrįžtamai pasikeitė, o prisitaikyti prie naujų aplinkybių yra labai sunku. Tačiau net ir pačiose sunkiausiose situacijose ji išlieka dėkinga žmonėms, kurie palaiko ją šiuo sunkiu metu.