Žaibiškai plinta klebono anekdotas apie kunigus: paskutiniai žodžiai – netikėti

Laidoje dvasininkas nestokojo humoro ir papasakojo anekdotą, kuriame netrūko ironijos apie kunigų gyvenimą bei celibato ateitį.
Plinta anekdotas
„Eina du kardinolai Šventojo Petro aikštėje ir vienas kito klausia:
– Eminencija, kaip jūs manote, ar per šį suvažiavimą mes panaikinsime celibatą?
Kitas kardinolas atsako:
– Nežinau, gal dar ir ne. Bet kai mūsų vaikai bus kunigai, tai tikrai celibatas jau bus panaikintas“, – sakė klebonas R. Gudelis.
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Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.