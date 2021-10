„X faktoriuje“ sužibėjusi prancūzė Clara stebina toliau: į projektą žengs su mylimuoju

Šį vakarą teisėjus ir vėl priblokš žavioji prancūzė Clara – mergina kilusi iš didžiausio ir visada saulėto Viduržemio jūros uosto Marselio: „Man nepatinka, kai lyja ir kai būna blogas oras. Man patinka saulė, patinka būti lauke.“

Tačiau jau 4 metus Clara gyvena Lietuvoje – šalyje, kuri neįsivaizduojama be lietaus. Mergina jau šiek tiek kalba lietuviškai, be to, yra profesionali šokėja. Būtent šokis atvedė Clara į mūsų šalį. Šiuo metu ji dirba šokėja modernaus šokio teatre „Aura“.

„Mes „X faktoriuje“ to ir ieškome – žmonių, kurie projekte galėtų pradėti savo kelią. Į artistą turi būti gera ir įdomu žiūrėti. Jei jis sugeba paliesti publiką, tai yra pati pradžia“, – atrankose Claros pasirodymą gyrė teisėjai.

Prieš teisėjus sublizgėjusi prancūzė norėjo dar labiau nustebinti save ir kitus. Šį kartą Clara į sceną nusprendė pasikvietė šokėjus, pasivadino „Aquarium de Clara“ ir dabar atstovauja grupių kategoriją. Šioje grupėje nėra nei gitarų, nei būgnų, nei klavišinių ar kitų instrumentų.

„Man beveik viskas siejasi su vandeniu ir žuvimis. Tai primena gimtąjį Marselį. Aš juk šokėja, todėl kaip menininkė niekuomet nesijaučiu vientisa, jei dainuojant nekalba ir mano kūnas“, – apie apsisprendimą suburti grupę kalba Clara ir žada, kad scenoje ji tikrai nustebins ir teisėjus, ir žiūrovus.

Atrankų metu į „X faktoriaus“ sceną Clarą atlydėjo mylimasis, taip pat šokėjas Arūnas. Šį vakarą jis lips į sceną ir pasirodys su savo širdies drauge. Prie Claros suburto projekto taip pat prisijungė ir šokėja Gaudrė.

Po „Aquarium de Clara“ pasirodymo Justė Arlauskaitė-Jazzu neslėps susižavėjimo. Clara taip puikiai padainuos, jog teisėja klaus, ar tai nėra dainos įrašas?

„Čia buvo meilė, seksas ir muzika viename. Turiu savo komandą, bet prieš šią grupę nuleidžiu galvą ir ploju atsistojusi. Tai – geriausias pasirodymas, kokį mačiau šiame sezone“, – sakys Jazzu.

Ką pasakys kiti teisėjai? Ar Claros suburta grupė gaus kėdę? Ar S. Prūsaitis galvoja taip pat, kaip Jazzu?

