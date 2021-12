„X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai: įtampa tvyro ore

Užkulisiuose tvyranti įtampa jaučiama ore, kol vieni kartojasi pasirodymams skirtas dainas, kiti bando paskutines minutes išnaudoti surandant vidinę ramybę.

REKLAMA

REKLAMA

Paskutinis tiesioginio eterio egzaminas laukia Gabijos, „Mando“, Lukos, R. Guido ir „Aquarium de Clara“. Šiandien dalyviai varžosi ne tik dėl pagrindinio prizo – 15 tūkstančių eurų, bet ir tikisi, kad pavyks pelnyti žiūrovų meilę, nes tik jie nuspręs kam lemta tapti „X faktoriaus“ nugalėtoju.

„X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (14 nuotr.) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) +10 „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai

Tokio finalo nebuvo seniai

Vienas iš projekto teisėjų Saulius Urbonavičius-Samas sako, kad tokio finalo jau nebebuvo seniai, o visi iš dalyvių verti nugalėtojo vardo.

„Aš manau, kad tai yra stipriausias „X faktoriaus“ finalas be jokių kalbų. Patys matote, kokia kova laukia. Net žadą atima mano Lukos, Gabijos, grupių balsai ir tai, kokie jie išskirtiniai talentai.

REKLAMA

REKLAMA

Tokio stipraus superfinalo jau seniai neturėjome. Palyginti galėčiau tik tą kartą, kai kovojo Monique ir Aleksas, tačiau šiandien tarp jų visų bus tokia pat kova. Aš manau, kad reikia pasidžiaugti tokiu sezonu ir visai nesvarbu, kas laimės, nes už juos sergame vienodai. Jie visi to verti“, – sakė Samas.

Dalyviai neslepia jaudulio

Likus vos kelioms akimirkoms iki „X faktoriaus“ superfinalo kalbinti dalyviai neslepia jaudulio ir kaip susitarę tvirtina, kad atėję į projektą nesitikėjo, kad teks lipti į superfinalo sceną.

Gvidas džiaugiasi, kad jam savo lūkesčius pavyko išpildyti su kaupu:

„Aš tikrai labai jaudinuosi šiandien, tikrai kitoks jausmas nei prieš paprastus finalus. Įtampa, kur kas didesnė, nes žinai, kad jeigu būsi vienas iš dviejų surinkusių mažiausiai balsų, nebus antros dainos, o teks iškristi iš karto. Tai toks etapas, kuriame – viskas arba nieko. Dabar jau teisėjai nebegalės išgelbės. Atrodo, kad praeita tokia ilga kelionė ir būtų apmaudu iškristi pačioje pabaigoje. Šiaip labai džiaugiuosi, kad pavyko tiek nukeliauti.

REKLAMA

REKLAMA

Per šventes tikrai nepavyko atsipalaiduoti, nes pirmą Kalėdų dieną buvo generalinės repeticijos. Pavyko atsipalaiduoti tik Kūčių vakarą su šeima, o kitą rytą visos šventės iškart ir pasimiršo.

Nesitikėjau, kad pavyks patekti į superfinalą. Atėjęs į „X faktorių“ norėjau patekti į tiesioginius eterius, nes pirmą kartą nepavyko to padaryti. Prasidėjus tiesioginiams etapams atrodė nesvarbu, kuriame iškrisiu, bet kuo toliau, tuo azartas ir didėjo“, – dalijosi R. Guido.

Susijaudinimo neslėpė ir grupės „Mando“ atlikėjas Antuanas.

„Jaučiuosi labai nervingas. Anksčiau atrodydavo, kad kas nutiks, tas, bet šiandien paskutinis etapas ir labai liūdna, kad viskas baigiasi. Dabar nebėra kito sekmadienio. Tikiuosi, kad turėsime progą sudainuoti ir antrą savo dainą. Šiandien netgi Mindaugas, kuris paprastai mane ramina yra labai nervingas.

REKLAMA

REKLAMA

Kalėdas praleidau su Mindaugu, valgėme picą ir žiūrėjome filmą. Stengėmės atsipalaiduoti. Šiemet negalėjau švenčių praleisti su savo šeima, bet didžiausią dovaną jau gavau.

Nesitikėjau, kad pavyks patekti į superfinalą. Per kiekvieną tiesioginį finalą aš labai jaudindavausi, o Mindaugas vis kartodavo, kad viskas gerai. Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau dainuoti, visą tai patirti“, – sakė „Mando“ atlikėjas Antuanas.

Luka neslėpė susijaudinimo, tačiau jam neleido pradanginti šypsenos iš veido:

„Labai labai nervai nelaiko. Labai nervinuosi, bet tikiuosi, kad pavyks viskas kaip planuota ir pasirodysiu geriausiai kaip galiu, patiksiu žiūrovams.

Nebuvo daug laiko atsipalaiduoti, nes reikėjo mokytis dainų tekstus ir jų melodijas. Jaučiuosi pasiruošusi, nes nukreipiau tą dėmesį kitur. Kol kas jaučiuosi rami, bet lipant į sceną jauduliukas yra.

REKLAMA

REKLAMA

Giliai širdyje tikėjau, kad pavyks patekti į superfinalą, nes buvau pasiruošusi daug dirbti ir viskas pasiteisino, nes superfinalas jau čia. Tikėjau savimi, kad galiu tai padaryti“, – su šypsena sakė Luka.

Įspūdingo balso savininkė Gabija sako, kad nesitikėjo, jog bus viena iš superfinalo dalyvių.

„Sunku kalbėti, bet ypatingai jaudinuosi. Viduje turiu kažkokį gumuliuką, kurį nuryti labai sunku. Stengiuosi susikaupti, nes turiu padaryti viską kuo galiu geriau, nes tai yra paskutinis kartas, kai galiu viską ir parodyti.

Per Kūčias buvau su šeima, šiek tiek atsipalaidavau. Pagaliau pavyko susitikti su šeima, nes per pasiruošimus ją nedaug ir mačiau. Per Kūčias pabuvau su šeima, o iš ryto iškart važiavau į repeticiją.

Visiškai nesitikėjau, kad būsiu superfinale. Atėjau su mintimi, kad būtų fainą ateiti iki pirmo tiesioginio etapo, o dabar stoviu superfinale. Nesuvokiu, kad tai vyksta ir kad tai paskutinė laida, kad kovojame dėl nugalėtojo vardo. Esu labai laiminga ir dar laimingesnė, kad mūsų čia yra penki, kurie labai labai myli muziką“, – džiaugėsi Gabija.

REKLAMA

REKLAMA

„Aquarium de Clara“ lyderė Clara sako, kad jau ir nebeprisimena, kaip atrodė jos gyvenimas prieš „X faktorių“.

„Negaliu patikėti, kad aš čia esu. Labai laiminga esu, nes pavyko žiūrovą nustebinti vis daugiau ir daugiau, o tai labai smagu. Aš jaučiu, kad man labai pasisekė. Net dabar negaliu patikėti, kad tai paskutinis tiesioginis eteris, nes tai tapo rutinos dalimi ir nebeatsimenu, ką dariau prieš „X faktorių“. Atrodo, kad nieko nedariau nei su savo sekmadieniai, nei su šeštadieniais ar kitomis savaitės dienomis. Jaučiuosi laiminga, išdidi, o kartu ir šiek tiek nostalgiška.

Mums nebuvo jokių švenčių (juokiasi). Visą laiką repetavome. Tai paskutinė savaitė, todėl Kalėdos galėjo palaukti, o „X faktorius“ – ne. Tai nebuvo atsipalaidavimo, tik sunkus darbus.

Kai pasirodėme pirmame tiesioginiame eteryje, neturėjome jokių lūkesčių, kas nutiks. Mes nieko nežinojome. Kiekviena savaitė buvo staigmena ir buvome sužavėti, kad galime eiti toliau. Nebuvo taip, kad atėjome į sceną ir jau žinojome, kad mes čia pasiliksime“, – sakė Clara.