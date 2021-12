„X faktoriaus“ dalyvė Luka – apie šventes, kurias sutiks be mamos, ryšį su broliu ir ateities planus: tai gali nepatikti artimam žmogui

Dvyliktoje klasėje besimokanti „X faktoriaus“ dalyvė neslėpė, jog mokykloje retai pasirodo, nes stengiasi visas pastangas dabar įdėti į pasiruošimą pasirodymams.

Šventes sutiks be mamos

Luka pasakojo, kad gražiausias žiemos šventes sutiks be mamos ir brolio, nes šie išvyko į Ameriką. „Mano mama išvyko į Ameriką, nes ten gyvena jos vyras. Jis yra pusiau amerikietis, be iš tikrųjų – bulgaras. Jis ten ilgai dirba ir gyvena. Mes kartu su mama irgi ten dažnai nuskrendame, o aš gyvenu su mama ir seneliais. Juokauju, kad mes esame tokia itališka šeimynėlė.

Name gyvena 6 ar 7 žmonės. Tikrai negyvename susipaudę, nes mūsų namas yra 3 aukštų. Gyvename pakankamai ramioje vietoje, o šalia yra ir mamos darbas – kavinė. Tai yra mūsų šeimos verslas. Jis perduodamas iš rankų į rankas. O mama į Ameriką išvyko kartu su broliu, kuriam dabar 21-eri. Jis išvyko kartu su savo panele. Brolis ten pakankamai seniai buvo, o mes turime „žalias kortas“, todėl turime ten kas kažkiek laiko nuvykti. Aš ten buvau balandžio mėnesį, todėl dabar vyko brolis“, – pasakojo ji.

Nepaisant to, kad šias šventes sutiks ir be mamos, tačiau jų namuose netrūksta „šventinio šurmulio“. „Mes gyvename su seneliais ir pusbroliu. Per šventes būna labai daug žmonių, nes atvyksta ir mamos sesė su savo dukromis. Tai tikrai nebus liūdnos šventės. Ne pirmą kartą mama išvyksta į Ameriką, kurioje būna porą mėnesių. Aš jau apsipratusi ir esu savarankiška. Maniau, kad projektas baigsis anksčiau, bet gavosi taip, kad finalas yra per šventes, todėl į Ameriką gal vyksiu po Naujųjų metų“, – kalbėjo Luka apie planus vykti į Ameriką.

Šeimos palaikymas ir artimas ryšys su broliu

„X faktoriaus“ dalyvė Luka prabilo ir apie šeimos palaikymą. Pašnekovė tikino, kad sulaukia ir neigiamų komentarų, tačiau ją visuomet palaiko brolis ir stengiasi praskaidrinti jai dieną, kuomet ji perskaito įžeidžiančius komentarus.

„Nesitikėjau, kad mane taip palaikys. Turiu tetą, kuri labai skeptiškai reaguoja į tą balsavimą, tačiau net ji pradėjo balsuoti, nes aš čia dalyvauju. Labai gera, kad turiu karštų fanų. Brolis palaiko ir mane labai. Jis paskaito komentarų skiltis, kuriose būna ir blogų komentarų, tačiau turi labai gerą humoro jausmą ir pasijuokia iš to. Visada praskaidrina dieną, kai pasijuokia su manim kartu iš tų komentarų. Turiu ir mažiuką broliuką, kuriam yra 7 metai. Jis jau yra iš tėčio pusės, todėl mes kartu su juo negyvenam“, – šyptelėjo ji.

Luka neslėpė ir to, jog visuomet nori atrodyti gražiai, todėl retkarčiais ir paplonina mamos piniginę: „Aš esu prabangi mergaitė, kuri mėgsta gražiai apsirengti. Tikrai mėgstu pasidabinti, pasidažyti. Tai mamai daug kainuoja. Anksčiau aš buvau it princesė, nes buvau mažiausioji, tačiau džiaugiuosi, kad dabar turiu ir mažąjį, ir didįjį brolį.“

Tęsdama pokalbį apie vyresnį brolį, Luka prisiminė ir jautrų momentą: „Labai gerai prisimenu momentą, kai broliui pasiskundžiau, kad prie manęs lenda berniukai. Ir jis pradinėje klasėje atėjo pas mane į pamoką ir paklausė, kuris čia berniukas? Aš tada buvau pirmokė, o jis – ketvirtokas. Džiaugiuosi, kad mano brolis yra toks ginantis. Aišku, kad būdavo momentų, kad labai susipykdavome su juo. Tačiau dabar viskas yra gerai.“

Pašnekovė džiaugėsi ir tuo, kad puikiai sutaria ne tik su broliu, tačiau ir su visais namiškiais. Tiesa, kartais kyla ir buitinių nesutarimų, kuriuos labai lengvai išsprendžia.

„Mūsų name gyvena daug žmonių, todėl retkarčiais būna problema, kai virtuvėje būna per daug šeimininkių. Tačiau turime 3 virtuves, todėl visos bėdos išsisprendžia. Pykčių dažniausiai nebūna“, – sakė ji.

Mokykla ir ateities planai

Dabar „X faktoriaus“ dalyvė visas pastangas deda į pasiruošimą superfinalui, todėl natūralu, jog nukenčia ir pamokos: „Nemeluosiu, bet tikrai nelabai aš vaikštau į mokyklą. Noriu viską padaryti kuo geriau. Mokausi „Užupio gimnazijoje“, kurioje yra daug menininkų. Ši mokykla labai palaiko visus mano dalyvavimus visokiuose projektuose. Džiaugiuosi, kad mokausi menininkų mokykloje, kurioje mokėsi ne viena dabar garsi dainininkė.“

Paklausta, ar jau žino, ką ketina daryti po mokyklos baigimo, Luka atskleidė ateities planus, kurie gali nepatikti mamai. „Dar nenusprendžiau, ką darysiu po mokyklos baigimo. Norėčiau pasiimti laisvus metus. Tačiau dėl šio dalyko dar reikia sutarti su mama. Žinau sritį, ką maždaug norėčiau daryti – kažką su pasirodymais. Manau, kad save realizuosiu ne Lietuvoje. Čia jau nemažai pasiekiau. Labai norėčiau pasimokyti iš kitų kultūrų. Išvažiuoti iš Lietuvos nebijočiau, nes noriu būti savarankiška“, – šypteli pašnekovė.

Kaip pasiseks Lukai, pamatysite jau šį sekmadienį, muzikiniame projekte „X faktorius“, 19.30 val. per TV3 ir TV3 Play!