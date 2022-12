Iš Ignalinos kilusi roko grupė „Spurr“ atrankose atliko dainą apie faršą, kotletus, pomidorus ir makaronus, tačiau iš karto pelnė teisėjų simpatijas. Grupės nariai – vokalistas Kipras, bosistas Ignas, būgnininkas Zenia ir soline gitara grojantis Jurandas tikina, kad lemtingąją akimirką, kai scenoje išgirdo, jog laimėjo projektą, jie jautė absoliučią euforiją.

„Prieš tai kojose nebuvo kraujo, stovėjome visi sustingę. Tačiau kai išgirdome savo vardą, viskas sugrįžo – tai buvo toks laukinis, neapsakomas jausmas. Atrodo, ką tik įkūrėme grupę ir bam, mes jau čia. Tikras euforijos jausmas“, – tiesioginės transliacijos metu tikino jie.

Daugelis žino, kad daugelis roko grupių gimsta neįprastose vietose, dažnai garažuose, kaip kad gimė grupė Nirvana, britų roko grupė The Ramones, the Who ir t.t. Grupė „Spurr“ irgi pasakoja neįprastą susikūrimo istoriją – jie susiformavo rūsyje.

„Ten buvo toks rūsys, kambariukas su betoninėmis, meniškai išpaišytomis sienomis, kad būtų jaukiau – tai palikimas iš kitų žmonių, kurie mokėsi Ignalinoje. Ant sienų yra visų žmonių, kurie aplankė mūsų repeticijas, parašai“, – pasakojo jie.

„X faktoriaus“ nugalėtojai „Spurr“ – apie santykį su kitais dalyviais, įvaizdį ir prizą: atsakė, kur išleis laimėtus pinigus (12 nuotr.) „X faktoriaus“ nugalėtojai „Spurr“ – apie santykį su kitais dalyviais, įvaizdį ir prizą: atsakė, kur išleis laimėtus pinigus Atskleista, kaip pasiskirstė „X faktoriaus“ žiūrovų balsai: kas buvo finalų lyderiai? (nuotr. Organizatorių) „X faktoriaus“ dūzgės (nuotr. Vido Černiausko) +8 „X faktoriaus“ dūzgės (nuotr. Vido Černiausko) „Spurr“ (nuotr. Vido Černiausko) Geriausių draugų grupė iš Ignalinos „Spurr“ (nuotr. M. Stankaičio) Grupė „Spurr“ Grupė „Spurr“ „X faktoriaus“ superfinalas (nuotr. Vido Černiausko) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (nuotr. Vido Černiausko) „X faktoriaus“ užkulisiai (nuotr. Vido Černiausko) „X faktoriaus“ užkulisiai (nuotr. Vido Černiausko)

Vakaro žvaigždės – nugalėtojai „Spurr“ – buvo pasitikti ovacijomis ir šūksniais. Rokeriai linksminosi kartu su kitais dalyviais ir nestokojo gerų emocijų.

„Susirinkome visus rūbus, prakaituoti, dar nenusiprausę važiavome švęsti su kitais dalyviais. Atėjome į klubą, visi skandavo mūsų vardą, fotografavo mūsų čekį. Šokome visą naktį, bet nemiegojom iki 6 ryto“, – juokėsi grupės nariai.

„Kūčios mums šiemet buvo, bet užmigti buvo labai sunku, nes trukdė mintys apie finalą ir kaip viskas gausis, buvo sunku“, – neslėpė jie.

„Mes vadiname jį penktuoju mūsų grupės nariu“

Nors ir jaudulio prieš lipant ant scenos grupės vyrukai jautė, jie tikino, kad stiprios konkurencijos su kitais dalyviais nejautė net prieš finalą.

„Viskas kaip ir nuo pirmo tiesioginio eterio, palaikėme tokį patį santykį su visais kitais dalyviais. Buvo ramu, nebuvo jokio streso, visi palaikėme vienas kitą, nors žinojome, kad kai kurie iškris. Mes supratome, kad bet kuris gali laimėti ir džiaugėmės dėl to. Jautėme ir kitų džiugesį dėl mūsų“, – šyptelėjo grupės nariai.

Taip pat grupė atskleidė, kad buvo vienas dalyvis, su kuriuo jie užmezgė artimiausią ryšį:

„Mes vadiname jį penktuoju mūsų grupės nariu. Demianas lyg mūsų mažasis broliukas tapo. Labai fainas, šiltas žmogus, įgudęs dainininkas.“

„Apie mus buvo galvojama, kad esame šalti, bet mes tiesiog bijojome kalbėti su kitais ir vienas kito gerai nepažinojome. Bet kai susipažinome, apie mus per kelias minutes pakeitė nuomonę“, – pridūrė jie.

Kalbėdami apie pasirodymus, atlikėjai išskyrė kelis teisėjus, kurių žodžiai, kritika ar pripažinimas jiems reiškė daugiausia.

„Man asmeniškai Mikutavičiaus žodžiai atrodė atviriausi ir nuoširdžiausi. Atrodo, kad jis tikrai mumyse kažką matė ir norėjo padėti savo žodžiais. Bet šilčiausi ir gražiausi palinkėjimai turbūt buvo iš Jazzu. Kai iškart kažką pasakydavo apie mus, visada sušildydavo širdį. Ji visada turėdavo pasakyti ką nors gero, – šypsojosi jie. – Baisiausia būdavo išgirsti Sauliaus Prūsaičio žodžius, nes dažniausiai į vakarą jis būdavo piktokas, tikėjomės, kad jis mums skirs galbūt piktesnę kritiką.“

Visi grupės nariai pripažįsta, kad jie – geriausi draugai. O „X faktoriuje“ patirtas jaudulys, stresas ir kartu praleistas laikas jų santykiuose nepakeitė nieko:

„Kaip buvome, taip ir likome geriausiais draugais. Dabar netgi sustiprėjo ryšys – anksčiau pykdavomės, kivirčijomės, o dabar nieko – viskas labai ramu.“

Ne paslaptis, kad daugelis projekto nugalėtojų dažnai pasirenka toliau karjerą tęsti pramogų pasaulyje. Su tuo – žinomumas, kai kuriems ir vadinamoji „žvaigždžių liga“.

„Kai einame gatve, kai kurie žmonės sustoja pasveikinti, kad laimėjome „X faktorių“. Mes iš esmės tik nuoširdžiai padėkojame. Stengiamės išlikti savimi ir tais berniukais, kurie vis dar groja rūsyje. Esame dėkingi už kiekvieną komentarą, kurio sulaukiame ir kiekvieną šiltą žodį. Ačiū visiems, kurie mus remia ir vertina“, – dėkingumą reiškia projekto laimėtojai.

Didžiausia palaikymo komanda – iš mokyklos

Grupės nariai – dar dvyliktokai. Tad kaip juos vertina bendraklasiai, mokytojai mokykloje?

„Mokyklai reikėtų sakyti pagrindinį „ačiū“, nes jie buvo vieni didžiausi mūsų palaikytojai visą šį projektą. Jie visada atvažiuodavo, skanduodavo mūsų grupės vardą, palaikydavo. Juos tikrai mylime labai “, – tikina jie.

„Spurr“ įvaizdis nuo dalyvavimo projekte pradžios stipriai keitėsi. Kaip sako grupės nariai, jiems jų pačių įvaizdis yra svarbus ir savitumą jie bandys išlaikyti ir toliau. „Stengsimės ir toliau būti tokie gražūs“, – šypsojosi jie.

Šio sezono „X faktoriuje“ netrūko emocijų, iššūkių ir geros nuotaikos užtaiso. Be to, kad laimėjo projektą ir gavo prizą, grupės nariai tikina, kad jiems labiausiai įsirėžė patirtos emocijos ir gera atmosfera, kuri tikrai neatbaidė.

„Pagrinde šis projektas man įsiminė labiausiai dėl šilumos ir to, kaip visi mus priėmė – dalyviai, prodiuseriai. Netgi keista, kad viskas taip gražiai ir gerai išėjo. Visur buvo linksma – tiek bendrauti su kitais dalyviais, tiek laukti savo pasirodymo. Puiki patirtis. Kartais net laiko nuovoką prarasdavome – nebūdavo laiko net jaudintis“, – kalbėjo jie.

Tačiau dalyvavimas projekte neapsiėjo ir be didžiulio patirto nuovargio: „Didžiausias nuovargis būdavo dėl to laukimo, kai pasirodysi. Labai sunku buvo laukti savo paskutinio savo pasirodymo – reikėdavo save palaikyti nuo sustingimo, turi paruošti save judėjime. Kai būdavo pasirodymas, susitelkdavome ypatingai.“

Susikūrimas ir ateities planai

Jie taip pat papasakojo ir apie savo grupės pavadinimą, kuris jiems turi ypatingą reikšmę.

„Buvome grupė be pavadinimo. Reikėjo užpildyti tą erdvę – sukome galvas, kaip galėtume vadintis. Pamenu, kad man į galvą tiesiog šovė žodis „spurr“ – atrodo, įdomiai skamba. Paieškojome internete, ką tai reiškia. Tai raginimas judėti – mums tai puikiai tiko, kadangi norime su savo muzika kitus motyvuoti, raginti judėti“, – pasakoja atlikėjai.

O su kokiais iššūkiais jiems teko susidurti keliaujant ant scenos?

„Iš pradžių man vieną dainą teko pagroti be gitaros. Vieno pasirodymo metu man teko groti be gitaros – jaučiuosi tarsi nuogas, nes su gitara galėdavau laisvai judėti, išreikšti emocijas. Ant scenos be gitaros reikėdavo tarsi plėšytis, buvo sunku be jos.“

Laimėję „X faktorių“ vaikainai nusiteikė optimistiškai, tačiau sako, kad tai dar tik jų ateities pradžia. Kaip tikina atlikėjai, projekto laimėjimas pakeitė netgi jų ateities planus. Jie įvardija ir didžiausią jų įkvėpėją, kuris labai susijęs su jų kuriama muzika:

„Šis projektas – dar tik pradžia. Ruošiamės eiti toliau ir panaudoti laimėjimą projekte kaip šuolį toliau. Ruošiamės kurti muziką, įrašyti albumą ir koncertuoti toliau. Pastaruoju metu labai įkvepia „Deftones“. Jų klausome religiškai, sunku nuo jų atsitraukti, jie labai įsilieja į mūsų pačių kūrybą.“

Vaikinai taip apt atsakė ir į visiems rūpintį klausimą: kam jie išleis laimėtą prizą, 15 tūkstančių eurų?

„Iš pradžių galvojome nusipirkti autobusiuką, kuris galėtų mums padėti judėti su instrumentais po visą Lietuvą. Bet dabar nutarėme, kad reikia atnaujinti savo inventorių, kad galėtume žmonėms rodyti gerą, ir kokybišką muziką. Dar ir šoksime parašiutu“, – juokiasi jie.

Visą pokalbį su laimėtojais galite žiūrėti vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.