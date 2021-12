„X faktoriaus" finalistai – apie Kalėdų tradicijas, prie eglutės paliekamą kavą bei Kūčias be mylimojo

Kaip šiemet šventes švęs „X faktoriaus" finalistai? Kokių laikosi tradicijų ir be kokių patiekalų neįsivaizduoja švenčių?

Gabija Aleknavičiūtė

Projekto pažiba Gabija Aleknavičiūtė prisipažįsta, kad visada labai laukia Kalėdų: „Man tai pati gražiausia šventė per kurią visada norisi dalytis gerumu, sakyti gražius žodžius, susitikti su senai matytais žmonėmis. Per kalėdinį laikotarpį apima tokia savotiška euforija.“

Mergina niekaip kitaip Kalėdų neįsivaizduoja, tik su savo didele šeima ir pačiais artimiausiais: „Tai yra mūsų tradicija ir kitaip Kalėdas sunku įsivaizduoti. Būna daug maisto, mandarinų ir mamos keptų skaniausių kūčiukų. Tiesa, praeitais Kalėdas teko švęsti be šeimos, nes kaip tik prieš pat Kūčias užklupo koronavirusas. Viliuosi, kad šias Kalėdas pavyks saugiai švęsti šeimos būryje.“

Prakalbus apie dovanas, mergina prisipažįsta, kad dievina jas dovanoti: „Visada stengiuosi išieškoti dovanos būtent tam žmogui. O dovanų pakavimas man visiška terapija ir jau daug laiko prieš Kalėdas perku visus pakavimo reikmenis ir jau iš anksti sprendžiu, kaip jos turėtų būti įpakuotos. Įdedu daug širdies, o tai, manau, ir yra svarbiausia dovanojant.“

„Aquarium de Clara“

Praėjusią savaitę „Aquarium de Clara“ ant scenos pasirodė pakitusia sudėtimi. Clara Giambino portalui tv3.lt atskleidė, jog jos mylimąjį ir šokėją Arūną pakirto COVID-19 ir vaikinas iki pat Kalėdų bus izoliacijoje – todėl jai reiks labai pasistengti pajusti Kalėdų dvasią.

„Arūnas izoliacijoje iki pat Kalėdų – jam kovidas. Kalėdos šiemet bus kitokios – per Kalėdas bus pirmas kartas, kai kartu repetuosime šios savaitės pasirodymui. Turėsime dirbti kaip išprotėję – išmokti choreografiją, ją ištobulinti.

Per Kūčias turėsime vaizdo skambutį, aš, Arūnas ir mūsų abiejų šeimos. Norime bent šiek tiek pajusti Kalėdų dvasią. Pažaisime kokius nors stalo žaidimus per atstumą. Manau, kad mums pavyks padaryti, kad būtų gera ir jauku“, – nepraranda optimizmo Clara.

Prabilus apie tradicijas, mergina prisimena vieną žaidimą, kurį būdama maža žaisdavo su savo močiute: „Mano šeimoje mes turime nemažai tradicijų. Pavyzdžiui, valgome šokoladukus, kurie vadinasi papillote – jie labai gražūs. Ir valgome labai daug migdolų – juos perkame negliaudytus. Kasmet su močiute žaidžiame žaidimą – tiesa, ji visada jį laimi.

Žaidimo esmė labai paprasta. Jeigu begliaudydami migdolus randame kiautą, kuriame slepiasi ne vienas, o du riešutai, paprašome kito žmogaus su mumis žaisti ir žaidimas prasideda. Taisyklė yra viena – kai paduodi žmogui, su kuriuo žaidi, kokį daiktą, tas žmogus turi sakyti „j'y pense“ – liet. „aš prisimenu“ (kad mes žaidžiame). Aš būdama vaikas visada pamiršdavau tai pasakyti, ir todėl ji visada laimėdavo“, – pasakoja Clara.

„Mando“

Vienas iš projekto gerbėjų numylėtinių, grupės „Mando“ vokalistas Antoine Wend sako, įspūdingų Kalėdų neplanuojantis. Vaikinas nustebina – pasirodo, jam patinka šias šventes švęsti vienam. Visgi, kelias kalėdines tradicijas jo šeima turi:

„Nesu didelis švenčių su visa šeima megėjas. Prieš dvejus metus švenčiau Kalėdas Niujorke vienas. Nežinau, ką tiksliai veiksiu per Kalėdas, niekada neplanuoju daugiau nei savaitę į priekį. Manau, susitiksime su draugais, su Titu, kuris prodiusuoja mūsų pasirodymus.

Mano tėvas gyvena pietų Prancūzijoje, o mama – šiaurėje, Normandijoje. Įprastai vykdavau švęsti Kalėdų pas ją ir savo seserį. Mano šeima nėra labai artima. Eglutę pasistatome dar gruodžio pabaigoje, gaminame kartu su mama – ji puikiai gamina. Geriame šampaną, aš labiau mėgstu baltą vyną“, – pasakoja Antoine ir prisipažįsta mėgstantis per šventes žiūrėti filmukus vaikams.

Tiesa, viena tradicija Antoine šeimoje šiek tiek skiriasi – prie eglutės Kūčių naktį stovi sausainiai ir puodelis ne pieno, kaip įprasta, bet kavos. Kodėl? Priežastis paprasta – pasak Antoine, dovanas po eglute dedanti mama paprasčiausiai labiau mėgsta kavą!

R. Guido

Reperis Gvidas Ropė pasakojo, jog kasmet su šeima Kūčias švenčia savo namuose: „Kalėdas švenčiamos pas mus namuose. Per Kūčias būna viskas tradiciškai: 12 patiekalų, jaukus vakaras, židinys... Nėra kažko ypatingo. Laiką praleidžiame su artimaisiais. Finalas yra antrą dieną, tačiau pirmą Kalėdų dieną bus generalinė repeticija. Manau, kad visai smagu taip paįvairinti šventes.“

Lukrecija Vasiliauskaitė

Luka pasakojo, kad gražiausias žiemos šventes sutiks be mamos ir brolio, nes šie išvyko į Ameriką. „Mano mama išvyko į Ameriką, nes ten gyvena jos vyras. Jis yra pusiau amerikietis, be iš tikrųjų – bulgaras. Jis ten ilgai dirba ir gyvena. Mes kartu su mama irgi ten dažnai nuskrendame, o aš gyvenu su mama ir seneliais. Juokauju, kad mes esame tokia itališka šeimynėlė.

Name gyvena 6 ar 7 žmonės. Tikrai negyvename susipaudę, nes mūsų namas yra 3 aukštų. Gyvename pakankamai ramioje vietoje, o šalia yra ir mamos darbas – kavinė. Tai yra mūsų šeimos verslas. Jis perduodamas iš rankų į rankas. O mama į Ameriką išvyko kartu su broliu, kuriam dabar 21-eri. Jis išvyko kartu su savo panele. Brolis ten pakankamai seniai buvo, o mes turime „žalias kortas“, todėl turime ten kas kažkiek laiko nuvykti. Aš ten buvau balandžio mėnesį, todėl dabar vyko brolis“, – pasakojo ji.

Nepaisant to, kad šias šventes sutiks ir be mamos, tačiau jų namuose netrūksta „šventinio šurmulio“. „Mes gyvename su seneliais ir pusbroliu. Per šventes būna labai daug žmonių, nes atvyksta ir mamos sesė su savo dukromis. Tai tikrai nebus liūdnos šventės. Ne pirmą kartą mama išvyksta į Ameriką, kurioje būna porą mėnesių. Aš jau apsipratusi ir esu savarankiška. Maniau, kad projektas baigsis anksčiau, bet gavosi taip, kad finalas yra per šventes, todėl į Ameriką gal vyksiu po Naujųjų metų“, – kalbėjo Luka apie planus vykti į Ameriką.

„X faktoriaus“ superfinalas – jau šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!