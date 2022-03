Vytaras Radzevičius – apie karą Ukrainoje: aš ne Vanga, bet Putinui baigsis prastai

Tai daryti vyras socialiniuose tinkluose skatino ir savo sekėjus.

„Šiandien aplankiau geriausius Maskvos restoranus pagal „google“ versiją. Rytoj varysiu į Sankt-Peterburgą. Ir palikau atsiliepimų. Jūs ir galit užsukti.

Jei nežinote, kaip atsiliepimus palikti – patarsiu.

1. Įvedate į „google“ restorano vardą.

2. Google atveria lentelę su užrašu „Atsiliepimai“

3. Atsidarote ir įkeliate tekstą. Aš neturiu rusiškos klaviatūros, tai surinkau copy-paste būdu tokį tekstą: Из-за действий путинской армии в Украине погибает множество гражданских лиц – это не спасение, а уничтожение! Вооружённые силы Росси́и совершают военные преступления, носящие массовый характер, с большим числом жертв. Гибнут дети. Это преступления против человечности.

4. Tada įkeliu nuotraukas – komplektą pridedu, bet galite naudoti ir savas.

5. Restoranų sąrašas (daugybę kitų galite susirasti ir patys su paieškos raktais „Restaurants in Russia“, „Moscow“, „Sankt Peterburg“, etc.)

6. Už galimybę pranešti apie karą prieš Ukrainą aš įvertinu paslaugą 5 žvaigždutėm (Jūsų pasirinkimo reikalas) Google restoranų sąrašas:

The best restaurants and bars in Moscow

AQ Kitchen. Food without borders.

Buro Tsum. Dining by design.

Café Pushkin. Legendary Russian brasserie.

Chainaya Tea & Cocktails. Cosy former teahouse.

Delicatessen. Moody creative speakeasy.

Korobok. Cool cocktail basement.

Mitzva Bar.

Gero lankymosi. Tik spėju, greitai jie išeis iš google sistemos, nes atsiliepimų negali ištrinti“, – rašė V. Radzevičius.

Naujienų portalui tv3.lt V. Radzevičius sakė, jog pastarosiomis dienomis jam sunku negalvoti apie Ukrainą krečiantį karą.

„Sakoma, kad kiekviena karta turi savo karą, bet panašu, kad mūsų kartai tenka po kelis karus – daugoka. Tai nėra būdas spręsti savo ambicijas rusų prezidentui. Tai, ką jis daro – liguistas pasaulis, suvokiamas matyt tik jam pačiam.

Tai, kokia yra viso pasaulio reakcija, rodo, kad galų gale visiems atsivėrė akys ir jie pamatė tai, ką Lietuva jau daug metų visiems kalė. Iš mūsų šaipėsi, kad mus rusai puola, dabar pamatė, kad čia nėra jokių svaičiojimų. Putinas yra karinis nusikaltėlis akivaizdžiai“, – sakė V. Radzevičius. „Tai nebus pasaulinis karas, nes kad jis įvyktų, pasaulis turi pasidalinti į dvi dalis ir kariauti viena prieš kitą. Šiuo atveju nėra dviejų dalių, yra Rusija ir Baltarusija, ir yra likęs visas pasaulis. Kažkas gerai pasakė, jie tiek pumpavo propagandą, kad patys ėmė ja tikėti.

Putino likimas man aiškus. Aš ne Vanga, bet jis baigs geriausiu atveju Hagos tribunole“, – įsitikinęs žurnalistas.

V. Radzevičius turi ir tiesioginės patirties su Rusijos kariais – vyras porą metų praleido Rusijos armijoje. Pasak jo, tai, ką jis ten patyrė, jam leidžia manyti, jog Ukraina karą jau laimėjo.

„Rusijos armija yra milžinas molinėmis kojomis, jų yra daug, jie gali didžiuotis savo techniniais pasiekimais, bet tai, kaip jie realiai pritaikomi, panašu, kad nepasikeitė.

Rusijos armijoje visada buvo netvarka – toks geras rusiškas „bardakas“. Ten visada vykdavo vagystės, šovinius pardavinėdavo priešams, iš valgyklų vogdavo bulves, aprangos dingdavo, kareiviai nesiprausę, nevalgę...

Tai yra menka armija, kurioje nėra žmogiškumo. Jie gyvena pagal Rusijos kalėjimų įstatymus. Morališkai jie yra nulis. Ukrainos pusėje yra moralė ir dvasinis pakilimas. O kas veda rusus? Niekas. Putino įsakymas .Jie pasidavinėja būriais. Aš manau, kad Ukraina jau yra šio karo nugalėtoja“, – tikina pašnekovas.

Paklaustas, kaip jo nuomone geriausia padėti Ukrainai, V. Radzevičius atsako užtikrintai – svarbiausia yra viena: „Dabar kiekviena valanda yra svarbi. Jeigu mes spėsime padėti apsiginkluoti, jie turi žmonių, kurie kaunasi. Jiems svarbiausia – ginkluotė. Jei nespėsime – karas gali užsitęsti.

Bet kokiu atveju, liūdniausia šio karo baigtis dabar yra Rusijai. Jie dabar liks atstumti, kaip raupsuotieji, su kuriais niekas nenorės bendradarbiauti. Net nekurstant tautinės neapykantos, tos šalies jau nekenčia visas pasaulis. Putinas nubloškė į nebūtį ne tik savo kartą, bet ir ateinančias kartas“, – įsitikinęs Vytaras Radzevičius.