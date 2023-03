Vyras moteriai lėktuve pateikė pasiūlymą už 100 tūkst. dolerių: išvadino bepročiu

Technologijų milijonieriaus 100 tūkst. JAV dolerių pasiūlymas šalia jo lėktuve sėdėjusiai moteriai buvo apšauktas „baisiu“, skelbė mirror.co.uk.

Silicio slėnio verslininkas Steve'as Kirschas teigė buvęs šokiruotas po to, kai keleivė atsisakė nusiimti kaukę, nors už tai jai buvo pasiūlyta didžiulė pinigų suma.

S. Kirschas buvo apkaltintas, kad pandemijos metu skleidė dezinformaciją apie koronavirusą.

Aprašydamas savo naujausią triuką, jis rašė: „Šiuo metu esu „Delta“ lėktuve. Šalia manęs pirmoje klasėje sėdintis asmuo atsisakė 100 000 dolerių už tai, kad viso skrydžio metu nusiimtų kaukę. Ne juokas. Tai įvyko po to, kai paaiškinau, kad jos neveikia“.

Tačiau jo išsišokimus greitai supeikė kiti „Twitter“ naudotojai.

Vienas iš jų rašė: „Ar turėjai 100 000 dolerių grynaisiais? Jei ne, atrodai kaip beprotis. Kaip jie galėjo patikėti, kad sumokėsite?“

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf