Viso pasaulio žvaigždės vienijasi dėl bendro tikslo: unikali transliacija truks visą parą

Renginyje dalyvavo tokios garsenybė, kaip Eltonas Johnas (Eltonas Džonas), korėjiečių grupė BTS, amerikiečių grupė „Coldplay“, atlikėjos Lizzo (Lizo), Jennifer Lopez (Dženifer Lopes) ir Billie Eilish (Bili Ailiš). Taip pat į žmones kreipėsi daugybė aktorių, politikų, įmonių vadovų, karališkųjų šeimų narių ir aktyvistų, kurie ragino aukoti arba pranešė paaukoję kovai su minėtomis pasaulinėmis problemomis.

Nevyriausybinė organizacija „Global Citizen“ siekia pasodinti vieną milijardą medžių, į skurdžiausias šalis pristatyti du milijardus vakcinų dozių bei pamaitinti ant bado ribos atsidūrusius 41 mln. žmonių.

Kai renginys pasibaigė Paryžiuje ir estafetę perėmė Niujorkas, scenoje pasirodė Britanijos princas Harry (Haris) su žmona Meghan (Megan), kurie ragino nustatyti, kad prieigą prie vakcinų nuo koronaviruso būtų laikoma „pamatine žmogaus teise“.

„Mano žmona ir aš manome, kad tai, koks jūs gimėte, neturėtų lemti jūsų galimybių išgyventi“, – Niujorko centriniame parke vykusiame renginyje sakė princas.

Vėliau princas su žmona kartu su popmuzikos veterane Cyndi Lauper (Sindi Lauper) sudainavo jos hitą „Girls Just Want to Have Fun“, skirtą Afrikos moterims.

Po jų pasirodė dar kelios žvaigždės, įskaitant ir B. Eilish. O tarp pasirodymų buvo rodomi pranešimai apie padarytas aukas ar raginimai imtis veiksmų, net ir iš Tarptautinės kosminės stoties.

Jungtinių Valstijų tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) administratorė Samantha Power (Samanta Pauer) įrašytoje žinutėje pranešė, kad Jungtinės Valstijos „paaukos daugiau nei 295 mln. JAV dolerių šalims visame pasaulyje, kad būtų užkirstas kelias badui, būtų kovojama su smurtu lyties pagrindu ir būtų patenkinami skubūs humanitariniai poreikiai, kurių sukelia COVID-19 pandemija“.

O „Global Citizen“ vienas iš įkūrėjų ir organizacijos vadovas Hugh Evansas (Hju Evansas) paragino publiką imtis veiksmų, kad būtų surinkta 6 mlrd. JAV dolerių, kurių reikia Pasaulio maisto programai, spręsti nevienodos prieigos prie vakcinų problemą, o taip pat padaryti spaudimą pasaulio lyderiams prieš lapkritį įvyksiančią Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją „COP26“.

„Vien tik labdaros ... niekada nepakaks nutraukti didžiulį skurdą ir kovoti su klimato kaita, – sakė jis. – Būtini viso žmonių judėjimo veiksmai, kad būtų imtasi ilgalaikių pokyčių.“