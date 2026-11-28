Eglės įžiebimo vakarą miestiečių ir sostinės svečių lauks koncertas, žinomų atlikėjų pasirodymai ir šventinė programa. Renginio dieną duris atvers Kalėdų miestelis, pradės veikti dviaukštė karuselė, o į pirmąjį reisą išvyks ir kalėdinis traukinukas.
Pasak Vilniaus vicemerės Simonos Bieliūnės, šiemet skirtingus „Kalėdos sostinėje“ programos akcentus ir dekoracijas sujungs viena tema – plytelė „Stebuklas“, primenanti apie tikėjimo stebuklais galią.
„Šį sezoną kviečiame jaukiausias žiemos šventes Vilniuje sutikti neskubant ir daugiau laiko skirti netikėtiems susitikimams, šypsenoms ar nuoširdžiam dėmesiui. Juk stebuklas nėra vien tai, kas nutinka, o tai – kuo tikime, ką kuriame ir kuo dalijamės“, – sako Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Šventiniu laikotarpiu sostinę papuoš apie 10,5 kilometro girliandų, per pusšimtį tūrinių dekoracijų ir 650 dekoracijų ant apšvietimo stulpų atramų. „Stebuklo“ plytelės tematika puoš ne tik miesto centrą, bet ir įvairias sostinės gatves, tiltus, parkus bei aikštes.
Sekmadienį į Rotušės aikštę sugrįš ir viena laukiamiausių vilniečių žiemos pramogų – čiuožykla „Vilniaus ledas“. Daugiau nei 900 kvadratinių metrų ploto čiuožykla veiks iki sausio 25 dienos.
Šventės dieną – eismo ribojimai
Dėl Katedros aikštėje vyksiančio Kalėdų eglės įžiebimo renginio šeštadienį Vilniaus centre bus ribojamas eismas.
Nuo 17 iki 23 val. transporto priemonių eismas bus draudžiamas T. Vrublevskio, Šventaragio ir Barboros Radvilaitės gatvėse.
Sekmadienį, čiuožyklos atidarymo dieną, nuo 17 iki 22 val. transporto priemonių eismas bus draudžiamas dalyje Didžiosios gatvės.
Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose renginių dienomis galios ir kitose stovėjimo zonose.
Į žaliaskarės įžiebimo renginį vilniečiai ir miesto svečiai galės atvykti nemokamu viešuoju transportu.
ELTA primena, kad penktadienį Kalėdų egles įžiebė Kaunas ir Panevėžys.
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