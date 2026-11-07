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Vilniuje vyko tai, ko nepamatysi kasdien: įspūdingiausios „Red Bull Tandemynių“ akimirkos – per TV3

2026-11-07 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 12:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau šiandien TV3 televizijos eteryje – išskirtinė laida „Red Bull Tandemynės“ – ekscentriškiausias dviračių šou ant vandens! Joje žiūrovų laukia įspūdingiausios ir įsimintiniausios vasarą vykusio renginio akimirkos.

Jau šiandien TV3 televizijos eteryje – išskirtinė laida „Red Bull Tandemynės“ – ekscentriškiausias dviračių šou ant vandens! Joje žiūrovų laukia įspūdingiausios ir įsimintiniausios vasarą vykusio renginio akimirkos.

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Nepraleiskite progos dar kartą išgyventi įspūdingiausias renginio akimirkas – įsijunkite TV3 šiandien 17.30 val.!

(97 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Red Bull Tandemynės“

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Laukia įspūdinga laida

Renginį „Red Bull Tandemynės“ vedė Mantas Stonkus, Laura Dragūnaitė ir turinio kūrėjas Nerijus Trilikauskas-XKhen, o veiksmą trasoje gyvai komentavo komikų duetas „Nešvankiai“.

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Komandų pasirodymus vertino Dakaro lenktynininkas Rokas Baciuška, keliautojas Orijus Gasanovas, turinio kūrėjai Akvilė „Akva“ Bielo-Petravičiūtė, Brahamas ir Karolis Jankauskas („LTU Republic“).

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Tarp dalyvių žiūrovai taip pat išvydo Pauliaus Samoškos ir Omanto Jokubaičio tandemą.

„Red Bull Tandemynės“ (nuotr. ELTA)

Komandos varžėsi ne tik dėl čempionų titulo. Pergalę iškovoję dalyviai pelnė kelionę į Austriją, kur legendinėje „Red Bull Ring“ trasoje turės galimybę išbandyti „Formulės 4“ bolidą.

Antrosios vietos laimėtojai laimėjo išvyką į „Red Bull Drift Masters Grand Finale“ Lenkijoje – vieną didžiausių drifto renginių Europoje, o trečiąją vietą užėmusi komanda pelnė galimybę kartu su Roku Baciuška leistis į ekstremalų pasivažinėjimą bagiais.

„Red Bull Tandemynės“ – šiandien 17.30 val. per TV3 televiziją!

„Red Bull Tandemynės“ (nuotr. organizatorių, nuotr. ELTA)

 

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