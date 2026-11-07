Vilniuje vyko tai, ko nepamatysi kasdien: įspūdingiausios „Red Bull Tandemynių“ akimirkos – per TV3

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Renginį „Red Bull Tandemynės“ vedė Mantas Stonkus, Laura Dragūnaitė ir turinio kūrėjas Nerijus Trilikauskas-XKhen, o veiksmą trasoje gyvai komentavo komikų duetas „Nešvankiai“.
Komandų pasirodymus vertino Dakaro lenktynininkas Rokas Baciuška, keliautojas Orijus Gasanovas, turinio kūrėjai Akvilė „Akva“ Bielo-Petravičiūtė, Brahamas ir Karolis Jankauskas („LTU Republic“).
Tarp dalyvių žiūrovai taip pat išvydo Pauliaus Samoškos ir Omanto Jokubaičio tandemą.
Komandos varžėsi ne tik dėl čempionų titulo. Pergalę iškovoję dalyviai pelnė kelionę į Austriją, kur legendinėje „Red Bull Ring“ trasoje turės galimybę išbandyti „Formulės 4“ bolidą.
Antrosios vietos laimėtojai laimėjo išvyką į „Red Bull Drift Masters Grand Finale“ Lenkijoje – vieną didžiausių drifto renginių Europoje, o trečiąją vietą užėmusi komanda pelnė galimybę kartu su Roku Baciuška leistis į ekstremalų pasivažinėjimą bagiais.
„Red Bull Tandemynės“ – šiandien 17.30 val. per TV3 televiziją!
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