Vilniuje minima JAV Nepriklausomybės diena: susirinko garbingi svečiai

Šiais metais minimos 248-osios JAV Nepriklausomybės metinės.

Jau 24-ą kartą Lietuvoje organizuojama JAV Nepriklausomybės dienos minėjimo šventė – didžiausias amerikietiškas renginys mūsų šalyje ir visame Baltijos regione, suburiantis ir vienijantis verslo ir politikos elitą, diplomatus bei Amerikos partnerius ir draugus.

Renginys pritraukia daugybę svečių

Praėjusiais metais renginyje dalyvavo apie 4 500 svečių, šiemet tikėtasi 5 000.

Šventės pradžioje nuskambėjo 28-oji pėstininkų divizijos muzikinės grupės iš Pensilvanijos pasitikimo muzika, JAV ir Lietuvos himnai, pakeltos ir pagerbtos šių šalių vėliavos.

Visiems susirinkusiems pasirodė Lietuvos Kariuomenės Garbės sargybos kuopa, laukė pramogos – tiek suaugusiems, tiek vaikams bei vaišės.

Sveikinimo kalbas tarė Kongresmenas (Chairman of the House Appropriations Committee) Thomas Jeffery Cole, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, JAV ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald.

248-ųjų JAV Nepriklausomybės dienos metinių minėjimo šventėje svečių laukė ir išskirtinis koncertas – linksmino Diletos Meškaitės-Kisielienės ir Jurgio Brūzgos muzikinė kova, Poliarizuoti stiklai, Donatas Montvydas.