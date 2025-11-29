 
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Vilnių sudrebino istorinis Roko Yan koncertas: šėlo minios gerbėjų

2025-11-29 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 10:00

Lapkričio 28 dieną Vilniaus „Twinsbet“ arenoje įvyko pirmasis Roko Yan areninis šou „Miražai“. Daugiau nei pusę metų kurtas muzikinis šou tapo unikalia patirtimi ir įspūdingu vakaru klausytojams.

Lapkričio 28 dieną Vilniaus „Twinsbet" arenoje įvyko pirmasis Roko Yan areninis šou „Miražai". Daugiau nei pusę metų kurtas muzikinis šou tapo unikalia patirtimi ir įspūdingu vakaru klausytojams.

1

 

Daugiau nei pusę metų ruoštas šou didžiausioje sostinės arenoje išsiskyrė savo sudėtingumu ir iki smulkmenų apgalvotomis detalėmis. Čia publikos laukė unikali scenografija, kuri vakaro metu ne vieną kartą pakeitė savo „veidą“, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Roko Yan pirmasis areninis šou „Miražai“
Surebino areną

Jau anksčiau atlikėjas minėjo, kad šou pavadintas „Miražais“, nes čia susidūrė iliuzija ir tikrovė.

Lapkričio 28-osios vakarą koncerte Rokas Yan į sceną žengė su gausia komanda. Pirmą kartą viešai nuskambėjo ir naujai aranžuotos hitų versijos, kurias atliko gausus būrys muzikantų. Areniniame šou atlikėjas pirmą kartą pasirodė ir su didžiausiu iki šiol šokėjų sąstatu.

Šio koncepto šou gruodžio 26 dieną įvyks ir Šiaulių arenoje. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

