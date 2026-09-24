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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viktorijos Siegel gyvenime – džiugus įvykis

2026-09-24 14:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 14:29
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Rugsėjo 24-oji – ypatinga diena verslininkės ir nuomonės formuotojos Viktorijos Siegel bei jos buvusio vyro Lauryno Suodaičio gyvenime. Šiandien jų sūnus Laurynas mini gimtadienį.

Rugsėjo 24-oji – ypatinga diena verslininkės ir nuomonės formuotojos Viktorijos Siegel bei jos buvusio vyro Lauryno Suodaičio gyvenime. Šiandien jų sūnus Laurynas mini gimtadienį.

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Gimtadienio proga moteris socialiniame tinkle paviešino jautrų įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Džiugi diena

Šiandien V. Siegel ir L. Suodaičio sūnui sukako 4 metai.

„Laurynuk, šiandien Tau jau 4-eri!

Tu esi toks šviesus, smalsus, protingas ir be galo sumanus berniukas.

Atrodo, Tavo mažoje galvoje telpa visas pasaulis – visada klausi, stebiesi, domiesi, mokaisi ir kiekvieną dieną atrandi kažką naujo.

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Stengiuosi, kad tavo gyvenimas būtų kuo ryškesnis, kupinas gražių patirčių, nuotykių ir prisiminimų, o Tu man kasdien primeni, kad gražiausia iš tiesų yra tiesiog būti kartu.

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Ačiū Tau, kad per šiuos ketverius metus tiek daug mane išmokei.

Su 4-uoju gimtadieniu, mano Laurynuk! Būk laimingas. Visa kita mes sukursime kartu“, – rašė žinoma moteris.

Netrukus šis įrašas socialiniame tinkle sulaukė daugybės „patinka“ paspaudimų ir sveikinimų gimtadienio kaltininkui.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Net pavydu
Net pavydu
2026-09-24 15:03
Visi, kuriems nuskilo laimė su ja kruštis, turėtų džiaugtis kartu.
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