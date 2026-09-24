Viktorijos Siegel gyvenime – džiugus įvykis

Gimtadienio proga moteris socialiniame tinkle paviešino jautrų įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Džiugi diena
Šiandien V. Siegel ir L. Suodaičio sūnui sukako 4 metai.
„Laurynuk, šiandien Tau jau 4-eri!
Tu esi toks šviesus, smalsus, protingas ir be galo sumanus berniukas.
Atrodo, Tavo mažoje galvoje telpa visas pasaulis – visada klausi, stebiesi, domiesi, mokaisi ir kiekvieną dieną atrandi kažką naujo.
Stengiuosi, kad tavo gyvenimas būtų kuo ryškesnis, kupinas gražių patirčių, nuotykių ir prisiminimų, o Tu man kasdien primeni, kad gražiausia iš tiesų yra tiesiog būti kartu.
Ačiū Tau, kad per šiuos ketverius metus tiek daug mane išmokei.
Su 4-uoju gimtadieniu, mano Laurynuk! Būk laimingas. Visa kita mes sukursime kartu“, – rašė žinoma moteris.
Netrukus šis įrašas socialiniame tinkle sulaukė daugybės „patinka“ paspaudimų ir sveikinimų gimtadienio kaltininkui.
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