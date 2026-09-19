Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris: nustebsite, kas ji

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre įamžinta Viktorija Siegel.
Paviešintas kadras iš praeities
V. Siegel – nuomonės formuotoja, kuri socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi savo kasdienybės akimirkomis, šeimos gyvenimu, grožio ritualais, kelionių akimirkomis ir įvairiomis rekomendacijomis sekėjams.
Ji taip pat plėtoja verslą – yra elektroninės parduotuvės „Shop by Siegel“ įkūrėja.
Parduotuvės idėja kilo iš sekėjų susidomėjimo jos naudojamais produktais ir nuolatinių klausimų, kur jų įsigyti.
Moteris taip pat augina du vaikus – dukrą Nicole ir sūnų Lauryną.
Ji ne kartą yra sakiusi, kad motinystė užima svarbią vietą jos gyvenime. Viktorija yra pasakojusi apie glaudų jų tarpusavio ryšį, o socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi šeimos akimirkomis.
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