Viktorijos Siegel gyvenime – emocijų kupinos dienos: „Norėjosi...“

Socialiniuose tinkluose V. Siegel pasidalijo kelionės akimirkomis ir įspūdžiais iš Hakone.
Neslepia emocijų
Ji pasakojo norėjusi pamatyti ne tik Japonijos didmiesčius, bet ir žaliąją, ramesnę šalies pusę.
„Norėjosi šioje kelionėje Japoniją pažinti šiek tiek giliau – ne tik pamatyti įspūdingąjį Tokiją, todėl iš miesto šurmulio pabėgau į visiškai kitokią Japoniją – žalią, ramią ir pilną gamtos!!
Hakone – nuostabus kalnų regionas, garsėjantis gamta, karštosiomis versmėmis ir, kai oras leidžia, įspūdingais vaizdais į Fudži kalną!! Beje, keliauti po Japoniją traukiniais yra be galo patogu! Viskas aišku, tikslu ir puikiai organizuota, todėl net ir iš Tokijo labai paprasta pasiekti kitus miestus bei regionus.
Greituoju traukiniu iš Tokyo į Hakone vos per pusvalandį atvažiavau! Apsistojau Hakone nerealiame viešbutyje, kurį tikrai drąsiai galiu rekomenduoti – „ESPACIO The Hakone Geihinkan Rin-Poh-Ki-Ruy“. Jame vos 9 privatūs nameliai, o kiekvienas turi savo privatų onseną.
Onsenai – viena ypatingiausių Japonijos kultūros dalių: tai natūralių karštųjų versmių vonios, kuriose japonai ilsisi ir atsipalaiduoja jau šimtmečius!! Turėti tokį onseną savo namelyje, gamtos apsuptyje – visiškai nereali patirtis.
Tokijas – wow, bet Japonija tikrai nesibaigia Tokijumi. Kuo daugiau jos pamatau, tuo labiau suprantu, kokia ji skirtinga ir kaip čia visur savotiškai gražu!! Sekantis miestas – Kyoto!!“ – įspūdžiais dalijosi V. Siegel.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.