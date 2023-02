Viktorija Siegel parodė, kaip atrodo be makiažo: siunčia svarbią žinutę

Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniuose tinkluose, įrašu leido pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Labai norėjau čia, Balyje, pasidaryti visiškai naturalia, tikra fotosesija. Be makiažų, šukuosenų ar vakarinių drabužių. Manau puikiai pavyko įgyvendinti. Net prašiau nei kiek neredaguoti veido, kūno. Kažkaip man pastaruoju metu labai trūksta instagrame tikrumo, natūralumo, atrodo per daug tų fotoshopų, per daug nuglamūrintų vaizdų. Ka Jūs mąstote apie tai? Ar pritariat man?“ – rašė ji.

Viktorija Siegel jau kelias savaites sekėjus lepina kadrais iš saulėtojo Balio.

2021-ųjų rudenį sūnaus Lauryno susilaukusi verslininkė šių metų pradžioje su vyru Laurynu Suodaičiu ir šeima – dukra Nicole ir naujagimiu sūnumi Laurynu išvyko atostogauti į egzotišką Indonezijos salą Balį.

REKLAMA

Kelionės akimirkomis ji dalijosi socialiniuose tinkluose, įrašais leido pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Ši mūsų kelionė iš tikrųjų yra tikras išbandymas, kad net ir duočiau pavadinimą „mėginimas išgyventi“. Pirmą kartą į tokią ilgą kelionę leidomės ne tik su tiek daug daiktų ir lagaminų, bet ir su 3 mėnesių kūdikiu, kur daugiau nei 12 valandų trunkantis skrydis lengvumo tikrai nepridėjo.

REKLAMA

Bet jau labai nekantrauju viską susitvarkyti, atsigauti ir leistis į šios kelionės nuostabius nuotykius“, – pasakojimą apie kelionę Į Balį pradėjo Viktorija Siegel.

Moteris dalijosi įspūdingais vaizdais iš Balio pakrančių:

V. Siegel neslėpė, kad atostogauti su vaikais jai tikrai patinka ir paprieštaravo manantiems, kad tokios kelionės kelia rūpesčius.

„Kažkam kaip kad rašė viena persona gal ir vargas čia atostogauti su vaikais, o man vienas malonumas, ypač po Kalėdinio darbymečio kai laiko vaikams dėl gausos darbų likdavo labai nedaug… Ir taip mes turime kas mums padeda kelionėje su vaikais ir nėra čia ko slėpti, bet aš už ilgas atostogas su vaikais!

REKLAMA

Aš už tai, kad parodytume vaikams pasaulį, aš už tai, kad būti su jais kartu! Kad Jūs matytumėte kaip Nici visad laukia atostogų, kaip skaičiuoja dienas iki išskridimo!

Aš nesakau, kartais reikia išvykti atostogų ir tik su savo vyru ar draugais, bet jei tai ilgesnes atostogas aš tiesiog neįsivaizduoju kaip galėčiau juos palikti šaltoje žiemoje Lietuvoje, o pati mėgautis ne vieną mėnesį saulėtais orais Balyje“, – rašė ji.

Moteris su šeima taip pat apsilankė ir safaryje, kur grožėjosi egzotiniais gyvūnais.

„Diena pilna įspūdžių po apsilankymo safaryje!“ – dalijosi Viktorija prie kelių safario vaizdų.