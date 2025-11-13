 
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi Laima Lavaste spindėjo elegancija: dėmesį traukė 1 detalė

2025-11-13 20:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 20:43

Ketvirtadienį Vilniuje buvo pristatytas spektaklis „Velnio nuotaka“. Į premjerą susirinko būrys žinomų žmonių, tarp jų – ir žurnalistė bei knygų autorė Laima Lavaste.

Laima Lavastė (nuotr. BNS)
18

0

Moteris suspindo elegancija, o dėmesį traukė ypatinga detalė.

Spektaklio „Velnio nuotaka“ premjera (nuotr. ELTA)
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Spektaklio „Velnio nuotaka“ premjera (nuotr. ELTA)

Išskirtinė detalė

Nuotraukose Laima užfiksuota atrodanti itin stilingai ir elegantiškai: ji vilkėjo ryškiai geltonos spalvos sijoną, juodą palaidinę su sagomis. Prie drabužių priderino juodus lakuotus batelius.

Akį traukė ne tik žėrintys auskarai, bet ir iš tolo spindinti sagė, kuri tapo gražiu įvaizdžio akcentu.

