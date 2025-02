Viešai apsinuoginusi 30-metė Bianca Censori pasirodė viešumoje: štai kaip atrodė šįkart

Naujos nuotraukos rodo, kaip vasario 5-ąją pora leido vakarą kartu. Bianca pasirinko baltą užsegamą striukę ir pilkas, aptemptas kelnes. Aprangą papildė akiniai nuo saulės bei prie derinio priderinti aukštakulniai.

Užfiksuotuose kadruose matyti, kad Kanye viešumoje nenulaikė rankų – ne tik bučiavo, bet ir suėmė moterį už sėdmenų.

Šis santūrus įvaizdis smarkiai kontrastavo su jos provokuojančia „Grammy“ apdovanojimų išvaizda, kuri sukėlė tikrą audrą dėl jos tinkamumo tokiam aukšto lygio renginiui.

