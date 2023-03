Ji buvo atleista iš mokytojos darbo po to, kai prisijungė prie suaugusiesiems skirtos platformos ir atskleidė, kad vos per šešis mėnesius uždirbo daugiau nei jos metinis mokytojos atlyginimas, skelbė dailystar.co.uk.

Vienišai mamai uždirbti tūkstančių nesutrukdė net atleidimas iš mokytojos darbo: tokiai veiklai ryžtųsi ne visi (9 nuotr.) Sarah Juree (nuotr. Instagram) Sarah Juree (nuotr. Instagram) Sarah Juree (nuotr. Instagram) +5 Sarah Juree (nuotr. Instagram) Sarah Juree (nuotr. Instagram) Sarah Juree (nuotr. Instagram) Sarah Juree (nuotr. Instagram) Sarah Juree (nuotr. Instagram) Sarah Juree (nuotr. Instagram)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vienišai mamai uždirbti tūkstančių nesutrukdė net atleidimas iš mokytojos darbo: tokiai veiklai ryžtųsi ne visi

Sarah Juree mokė penktos klasės vaikus gamtos mokslų, technologijų ir matematikos, kai prisijungė prie „OnlyFans“, norėdama papildyti savo pajamas.

Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Sarah iš Indianos (JAV) pradėjo pardavinėti savo nuogos nuotraukas, jos buvo persiųstos darbdaviams ir ji buvo atleista iš darbo.

Tačiau dabar 41 metų „OnlyFans“ žvaigždė kas mėnesį susižeria tūkstančius dolerių tenkindama vyrų mokytojų fantazijas, pardavinėdama savo apatinius drabužius.

Atskleisdama, kiek tiksliai uždirbo pinigų nuo tada, kai birželį neteko darbo, Sarah pasakojo „Insider“: „Per šešis mėnesius uždirbau visą savo metinį mokytojos atlyginimą. Būdama mokytoja per metus uždirbdavau 55 000 JAV dolerių, tačiau per pastaruosius šešis mėnesius per „OnlyFans“ uždirbau daugiau nei 58 000 JAV dolerių.“