„Vienas namuose“ žvaigždei pateikti rimti kaltinimai: prieš teismą atsidūrė ligoninėje

Kaip rašo portalas „Mirror“, D. Ratray neseniai buvo paguldytas į ligoninę. Nors viešai nėra skelbiama, kas nutiko aktoriui, teigiama, kad tuo metu jo būklė buvo kritinė. Visgi gydytojo nurodymu vyras jau sugrįžo namo ir ilsisi.

Kaltinamas smurtu šeimoje

Tai įvyko po to, kai 47-erių vyras turėjo būti teisiamas dėl smurto šeimoje.

D. Ratray buvo pateikti kaltinimai, jog 2021 m. gruodžio mėnesį jis stumdė ir mušė savo buvusią merginą. Pranešama, kad tariamo konflikto metu jis uždėjo jai rankas ant burnos.

Pasak portalo TMZ, jo buvusi mergina policijai teigė, kad konflikto metu vyras jai pasakė: „Štai kaip tu mirsi.“

„Vienas namuose“ žvaigždė pirmą kartą teisme pasirodė 2022 m. vasario mėn. Tačiau vyras kaltės nepripažino ir sumokėjęs 25 tūkst. JAV dolerių užstatą buvo paleistas.

REKLAMA

REKLAMA

Jis turėjo pasirodyti teisme pirmadienį, sausio 22 d., tačiau dėl buvimo ligoninėje teko atidėti bylos nagrinėjimą. Šią dieną turėjo prasidėti prisiekusiųjų atranka jo būsimam teismo procesui.

REKLAMA

Nežinoma, dėl kokios priežasties jis atsidūrė ligoninėje, tačiau tuo metu jis buvo Niujorke. Jo teismas vyksta Oklahomoje.

Ikiteisminis bylos nagrinėjimas dabar numatytas kitą mėnesį.

Pateikta ir daugiau kaltinimų

Tariamas smurtas šeimoje nėra vienintelis kaltinimas, su kuriuo jis susidūrė.

2022 m. rugpjūtį Devinui buvo pradėtas tyrimas dėl įtariamo išžaginimo, įvykusio 2017 m. Nukentėjusioji draugavo su Devinu ir teigė, kad aktorius ją apsvaigino narkotikais. Ji pasisakė po to, kai jis buvo suimtas dėl šiuo metu jam inkriminuojamo nusikaltimo.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, kad tapo gerai žinomas dėl Buzzo vaidmens 1990 m. filme „Vienas namuose“ kartu su Macaulay Culkinu, Devinas yra atlikęs įvairių aktorinių vaidmenų. Jis vaidino tokiuose filmuose kaip „Dennis the Menace“, „Nebraska“, „Blue Ruin“.

Devinas vaidino ir tokiuose populiariuose serialuose kaip „Chicago Med“, „Hawaii Five-0“ ir „Įstatymas ir tvarka: Specialiųjų aukų skyrius“.

Naujausi jo vaidmenys buvo 2022 m., kai jis vaidino Keviną filme „Kimi“ ir pasirodė seriale „Better Call Saul“.