„Vidurinės mokyklos miuziklo“ žvaigždė Vanessa Hudgens laukiasi pirmagimio

Filmo „Vidurinės mokyklos miuziklas“ aktorė su vyru Cole'u Tuckeriu netrukus taps tėvais.

Žinia apie moters nėštumą pasklido ant „Oskarų“ raudonojo kilimo, kur aktorė atvyko vilkėdama ilgą juodą suknelę, išryškinusia jos padidėjusį pilvą, rašo dailymail.co.uk.

Nors renginys buvo transliuojamas tiesiogiai, transliacija vėlavo dėl prie renginio vietos susirinkusių protestuotojų, kurie buvo užtvėrę eismą.

Žmonės, susirinkę su plakatais ir vėliavomis protestavo prieš JAV paramą Izraeliui, bemėtančiam bombas Gazos ruože.

Visgi renginiui protestai daugiau įtakos neturėjo.

Daugiausia dėmesio sulaukė populiariausių juostų „Barbė“ bei „Openhaimeris“ dvikova. Ir nors karštų diskusijų sulaukė sprendimas neįtraukti filmo apie Barbę tarp Geriausių metų filmų nominantų. Visgi ši juosta gavo kone daugiausia dėmesio – nuo dainų atlikimo scenoje iki aktorių pasirodymų scenoje ir muzikos, skambėjusios transliacijos skirtukų metu.

Filmas „Oppenheimeris“ tapo didžiausiu vakaro nugalėtoju, pelniusi septynis apdovanojimus, įskaitant pagrindinį apdovanojimą už geriausią filmą ir pagrindinius Cilliano Murphy, Roberto Downey jaunesniojo ir Christopherio Nolano apdovanojimus.

Tuo tarpu Emmos Stone filmas „Prasti dalykai“ iškovojo 4 „Oskarų“ statulėles, įskaitant geriausios aktorės nominaciją, o britiškas filmas „Interesų zona“ pelnė du.

Suplyšo suknelė

Net ir po akimirkos, kai paaiškėjo, kad suplyšo Emmos Stone suknelė, atrodė, kad 96-ųjų metinių „Oskarų“ apdovanojimų transliacija sekmadienį „Dolby“ teatre Holivude, Kalifornijoje, baigsis padoriai, kol Holivudo legenda Al Pacino paskubėjo įteikti paskutinį vakaro apdovanojimą.

83-ejų metų žvaigždė išėjo į sceną ir nepatogiai pajuokavo, kad vaidina Šekspyrą, o paskui iš karto pradėjo skelbti geriausio filmo nugalėtoją.

„Nominuota dešimt nuostabių filmų, tačiau tik vienas iš jų bus apdovanotas už geriausią. Ir dėl to turiu atidaryti voką. Ir aš tai padarysiu. Štai jis. Ir mano akys mato „Oppenheimerį“, taip!“, - sakė vyras.

Socialiniuose tinkluose mirgėjo įrašai apie nepatogią ceremonijos pabaigą, nes viename iš jų buvo komentuojama, kad Pacino paskelbimas „negalėjo būti chaotiškesnis ar painesnis“.

Tuo tarpu 35-erių Emma, susitvarkiusi su suplyšusia suknele, įveikė įspūdingą konkurenciją, kurioje, be Annette Bening, Nyad, Sandros Huller, Anatomy of a Fall, ir Carey Mulligan, Maestro, buvo ir favoritė Lily Gladstone iš filmo Killers Of The Flower Moon.

„Oskarų“ ceremonija (nuotr. SCANPIX)

Ema lipdama į sceną davė ženklą, kad su jos suknele kažkas negerai, nes greitai tai pripažino per savo emocingą padėkos kalbą.

„O, vaikeli. Mano suknelė suplyšo. Manau, kad tai atsitiko per „Aš tik Kenas“. Esu visiškai tikra. O, vaikeli, tai tikrai... tai tikrai pribloškiantis jausmas. Atsiprašau, aš... gerai, mano balsas irgi šiek tiek dingo. Nesvarbu.“

Ema padėkojo savo kolegoms nominantams, be to, penkioms buvusioms geriausios aktorės titulą pelniusioms Sally Field, Michelle Yeoh, Charlize Theron, Jessicai Lange ir Jennifer Lawrence.

„Moterys ant scenos, jūs visos esate neįtikėtinos, o šios kategorijos moterys - Sandra, Annette, Carey, Lily, dalinuosi tuo su jumis. Aš jumis žaviuosi. Man buvo tokia garbė vaidinti kartu, tikiuosi, kad ir toliau galėsime daryti daugiau kartu“, - sakė Emma Stone.

Nuogas aktorius

Akimirkų, iš kurių bus galima pasijuokti ir vėliau, nestigo ant scenos ir šiemet. Renginio metu kaip reikiant prajuokino aktorius Johnas Cena, į sceną žengęs paskelbti laureato už geriausius kostiumus. Vyras scenoje pasirodė nuogas, o jo kūną dengė tik plakatas, kuriame buvo parašyta „Kostiumų dizainas“.

„Oskarų“ ceremonija (nuotr. SCANPIX)

„Oskaruose“ netrūko ir itin jausmingų pasirodymų. Scenoje pasirodė ir apdovanojimą filmui „Barbie“ pelniusi atlikėja Billie Eilish su daina „What was I made for“. Moters pasirodymas ašarą privertė braukti ne vieną žmogų.

Publika verkė ir iš juoko, kai ceremonijos metu netikėtai pasirodė aktorius Ryanas Goslingas. Jis sceną sudrebino filme „Barbie“ skambėjusia daina „I'm just Ken“.

Laimėtojai (paryškinti):

Geriausias filmas:

„American Fiction“;

„Anatomy of a Fall“;

„Barbie“;

„The Holdovers“;

„Killers of the Flower Moon“;

„Maestro“;

„Oppenheimer“;

„Past Lives“;

„Poor Things“;

„The Zone of Interest“.

Geriausias aktorius:

Bradley Cooperis – „Maestro“;

Colmanas Domingo – „Rustin“;

Paulas Giamatti – „The Holdovers“;

Cillianas Murphy – „Oppenheimer“;

Jeffrey Wright – „American Fiction“.

Geriausia aktorė:

Annette Bening – „Nyad“

Lily Gladstone – „Killers of the Flower Moon“

Sandra Huller – „Anatomy of a Fall“

Carey Mulligan – „Maestro“

Emma Stone – „Poor Things“

Geriausia antrojo plano aktorė:

Emily Blunt – „Oppenheimer“

Danielle Brooks – „The Color Purple“

America Ferrera – „Barbie“

Jodie Foster – „Nyad“

Da'Vine Joy Randolph – „The Holdovers“

Geriausias antrojo plano aktorius:

Sterlingas K Brownas – „American Fiction“

Robertas De Niro – „Killers of the Flower Moon“

Robertas Downey Jr – „Oppenheimer“

Ryanas Goslingas – „Barbie“

Markas Ruffalo – „Poor Things“

Geriausias režisierius:

Justine Triet – „Anatomy of a Fall“

Martinas Scorsese – „Killers of the Flower Moon“

Christopheris Nolanas – „Oppenheimer“

Yorgosas Lanthimosas – „Poor Things“

Jonathanas Glazeris – „The Zone of Interest“

Geriausias originalus scenarijus:

„Anatomy of a Fall“

„The Holdovers“

„Maestro“

„May December“

„Past Lives“

Geriausias adaptuotas scenarijus:

„American Fiction“

„Barbie“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

„The Zone of Interest“

Geriausia originali filmo daina:

„The Fire Inside“ iš filmo „Flamin' Hot“ (Diane Warren)

„I'm Just Ken“ iš filmo „Barbie“ (Markas Ronsonas, Andrew Wyattas)

„It Never Went Away“ iš filmo „American Symphony“ (Jonas Batiste, Danas Wilsonas)

„Wahzhazhe (A Song For My People)“ iš filmo „Killers of the Flower Moon“ (Scottas George'as)

„What Was I Made For?“ iš filmo „Barbie“ (Billie Eilish, Finneas O'Connellis)

Geriausia originali muzika:

„American Fiction“

„Indiana Jones and the Dial of Destiny“

„Killers of the Flower Moon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias užsienio filmas:

„Io Capitano“

„Perfect Days“

„Society of the Snow“

„The Teachers' Lounge“

„The Zone of Interest“

Geriausias dokumentinis filmas:

„Bobi Wine: The People's President“

„The Eternal Memory“

„Four Daughters“

„To Kill a Tiger“

„20 Days in Mariupol“

„Golda“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

„Society of the Snow“

Geriausias kostiumų dizainas:

„Barbie“

„Killers of the Flower Moon“

„Napoleon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias produkcijos dizainas:

„Barbie“

„Killers of the Flower Moon“

„Napoleon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias montažas:

„Anatomy of a Fall“

„The Holdovers“

„Killers of the Flower Moon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausia kinematografija:

„El Conde“

„Killers of the Flower Moon“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausi vaizdo efektai:

„The Creator“

„Godzilla Minus One“

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“

„Napoleon“