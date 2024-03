Holivudas rengiasi „Oskarų“ ceremonijai: vieno filmo sėkme neabejojama

Ch. Nolano drama apie atominės bombos kūrėją, praėjusios vasaros masinio „Barbenheimerio“ fenomeno pusė, yra tvirta favoritė laimėti geriausio filmo statulėlę ir daugybę kitų apdovanojimų per iškilmingą ceremoniją.

Turint omenyje nė vieno „Oskaro“ dar nelaimėjusį režisierių, virtinę žvaigždžių aktorių, komercinę sėkmę, kritikų liaupses bei aktualią temą, „nėra jokios pateisinamos priežasties prognozuoti ką nors kita“, sakė „Hollywood Reporter“ apdovanojimų apžvalgininkas Scottas Feinbergas.

„Variety“ apdovanojimų skilties redaktorius Claytonas Davisas irgi teigė, kad „Openheimeris“ turi užtikrinčiausius šansus laimėti geriausio filmo titulą. Pasak jo, tokio aiškumo nėra buvę nuo paskutiniojo „Žiedų valdovo“ filmo prieš du dešimtmečius.

Ch. Nolanas pretenduoja tapti geriausiu režisieriumi, geriausio antraplanio aktoriaus kategorijoje sėkmė žadama Robertui Downey jaunesniajam, be to, „Openheimeris“ gali susižerti ir techninius prizus: nuo kinematografijos ir montažo iki garso ir muzikos.

Filme amerikiečių fiziką J. Robertą Oppenheimerį įkūnijęs Cillianas Murphy turi didelius šansus gauti geriausio aktoriaus apdovanojimą, bet jis įtemptai varžosi su Paulu Giamatti iš filmo „Svajonių atostogos“.

„Openheimeris“ taip pat pretenduoja į geriausio adaptuoto scenarijaus apdovanojimą.

„Filme buvo viskas: mastas, apimtis, svarba“, – sakė vienas iš „Oskarų“ rinkėjų, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, nes Akademijos nariams liepta nekalbėti apie savo pasirinkimus.

„Tai „Openheimerio“ metai“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Tačiau, pavyzdžiui, dėl geriausios aktorės titulo verda įtempta kova.

Kritikų vertinimu, Emma Stone, anksčiau pelniusi „Oskarą“ už filmą „Kalifornijos svajos“, surrealistiniame, frankenšteiniškame filme „Prasti reikalai“ vaidina stulbinamai drąsiai.

Tačiau Lily Gladstone iš filmo „Gėlių mėnulio žudikai“ už savęs turi ne tik savo režisieriaus Martino Scorsese įtaką, bet ir istorijos svorį.

Ji gali tapti pirmąja indėnų kilmės amerikiete, laimėjusia „Oskarą“ už vaidybą.

„Gladstone gali laisvai varžytis su Robertu De Niro ir Leonardo DiCaprio, šiais puikiais aktoriais“, – teigė kalbintas balsuotojas.

Jei jos visgi nelaimėtų, statulėlė galėtų atitekti Sandrai Hueller iš filmo „Kryčio anatomija“, pridūrė jis.

Ši prancūzų teismo drama yra favoritė geriausio originalaus scenarijaus kategorijoje.

Rožinis kilimas

Siurrealistinė feministinė komedija „Barbė“, išleista tą patį praėjusios vasaros savaitgalį kaip ir „Openheimeris“, greičiausiai pelnys techninius prizus, įskaitant kostiumų dizainą, ir gali pasigirti dviem favoritėmis geriausios originalios dainos kategorijoje.

Tiek Billie Eilish (Bili Ailiš) „What Was I Made For?“, tiek Ryano Goslingo „I'm Just Ken“ skambės per „Oskarų“ iškilmes.

Tikėtina, kad geriausio antraplanio aktoriaus kategorijoje nominuoto R. Goslingo pirmą kartą gyvai atliksima jo personažo charakteringoji baladė taps išskirtiniu vakaro momentu.

Pagrindinį vaidmenį „Barbėje“ suvaidinusi Margot Robbie nominuota prodiuserių kategorijoje, America Ferrera pretenduoja tapti geriausia antrojo plano aktore, o režisierė Greta Gerwig gali gauti prizą už scenarijų, todėl tikimasi, kad juostos aktoriai ir komanda garsųjį „Oskarų“ raudonąjį kilimą nuspalvins ryškiai rožine spalva.

Da'Vine Joy Randolph iš „Svajonių atostogų“ yra ryški favoritė laimėti geriausios antrojo plano aktorės apdovanojimą, o rasinė satyra „American Fiction“ gali pelnyti apdovanojimą už adaptuotą scenarijų.

Geriausio dokumentinio filmo kategorijoje tikėtina „20 dienų Mariupolyje“ pergalė turėtų padėti atkreipti Holivudo dėmesį – nors ir trumpam – į karą Ukrainoje.

Jungtinė Karalystė tikisi pirmojo geriausio tarptautinio filmo „Oskaro“ už Holokausto dramą „Interesų zona“.

Japoniškas filmas „Godzilla Minus One“ pretenduoja laimėti geriausių vaizdo efektų apdovanojimą, o „Berniukas ir garnys“ pretenduoja į geriausio animacinio filmo titulą, kurį taip pat gali gauti „Žmogus-voras: aplink multivisatą“.

Komikas Jimmy Kimmelas ketvirtą kartą grįžta vesti „Oskarų“ teikimo ceremonijos.

Praėjusiais metais jis buvo labai gerai įvertintas kaip vedėjas ir padėjo padidinti renginio reitingus beveik dvigubai, palyginti su pandemijos laikų žemiausiu lygiu.

96-ieji „Oskarų“ apdovanojimai vyks Holivude sekmadienį nuo 16 val. vietos (pirmadienio 1 val. Lietuvos) laiku.