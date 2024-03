Ant „Oskarų“ raudonojo kilimo žvaigždės spindėjo elegancija: demonstravo prabangą

Nors renginys buvo transliuojamas tiesiogiai, transliacija vėlavo dėl prie renginio vietos susirinkusių protestuotojų, kurie buvo užtvėrę eismą.

Žmonės, susirinkę su plakatais ir vėliavomis protestavo prieš JAV paramą Izraeliui, bemėtančiam bombas Gazos ruože.

Visgi renginiui protestai daugiau įtakos neturėjo, rašo dailymai.co.uk.

Margot Robbie, kuri praėjusią vasarą didžiausiame hitu tapusiame filme suvaidino kultinę Barbę, rožinę spalvą iškeitė į elegantišką juodą „Versace“ suknelę, kuri pribloškė ant raudonojo kilimo.

Ariana Grande sužibėjo vilkėdama nestandartinę rausvą „Giambatista Valli Haute Couture“ suknelę - po triumfuojančio sugrįžimo į muziką su naujuoju albumu „Eternal Sunshine“ ir būsimu vaidmeniu filme „Wicked“.

Atlikėja ir aktorė Zendaya atrodė neįtikėtinai vilkėdama juodą ir rausvą blizgantį „Giorgio Armani Prive“ drabužį su vienu apnuogintu pečiu, kuriuo ji prikaustė dėmesį ant raudonojo kilimo.

Jennifer Lawrence žibėjo vilkėdama juodai baltą taškuotą „Dior Haute Couture“ suknelę, o Lupita Nyong'o vilkėjo mėlynais kutais akcentuotą nestandartinę „Giorgio Armani“ suknelę ir pasipuošė auksine rankine.

(63 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Oskarų“ raudonasis kilimas

Laimėtojai (paryškinti):

Geriausias filmas:

„American Fiction“;

„Anatomy of a Fall“;

„Barbie“;

„The Holdovers“;

„Killers of the Flower Moon“;

„Maestro“;

„Oppenheimer“;

„Past Lives“;

„Poor Things“;

„The Zone of Interest“.

Geriausias aktorius:

Bradley Cooperis – „Maestro“;

Colmanas Domingo – „Rustin“;

Paulas Giamatti – „The Holdovers“;

Cillianas Murphy – „Oppenheimer“;

Jeffrey Wright – „American Fiction“.

Geriausia aktorė:

Annette Bening – „Nyad“

Lily Gladstone – „Killers of the Flower Moon“

Sandra Huller – „Anatomy of a Fall“

Carey Mulligan – „Maestro“

Emma Stone – „Poor Things“

Geriausia antrojo plano aktorė:

Emily Blunt – „Oppenheimer“

Danielle Brooks – „The Color Purple“

America Ferrera – „Barbie“

Jodie Foster – „Nyad“

Da'Vine Joy Randolph – „The Holdovers“

Geriausias antrojo plano aktorius:

Sterlingas K Brownas – „American Fiction“

Robertas De Niro – „Killers of the Flower Moon“

Robertas Downey Jr – „Oppenheimer“

Ryanas Goslingas – „Barbie“

Markas Ruffalo – „Poor Things“

Geriausias režisierius:

Justine Triet – „Anatomy of a Fall“

Martinas Scorsese – „Killers of the Flower Moon“

Christopheris Nolanas – „Oppenheimer“

Yorgosas Lanthimosas – „Poor Things“

Jonathanas Glazeris – „The Zone of Interest“

Geriausias originalus scenarijus:

„Anatomy of a Fall“

„The Holdovers“

„Maestro“

„May December“

„Past Lives“

Geriausias adaptuotas scenarijus:

„American Fiction“

„Barbie“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

„The Zone of Interest“

Geriausia originali filmo daina:

„The Fire Inside“ iš filmo „Flamin' Hot“ (Diane Warren)

„I'm Just Ken“ iš filmo „Barbie“ (Markas Ronsonas, Andrew Wyattas)

„It Never Went Away“ iš filmo „American Symphony“ (Jonas Batiste, Danas Wilsonas)

„Wahzhazhe (A Song For My People)“ iš filmo „Killers of the Flower Moon“ (Scottas George'as)

„What Was I Made For?“ iš filmo „Barbie“ (Billie Eilish, Finneas O'Connellis)

Geriausia originali muzika:

„American Fiction“

„Indiana Jones and the Dial of Destiny“

„Killers of the Flower Moon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias užsienio filmas:

„Io Capitano“

„Perfect Days“

„Society of the Snow“

„The Teachers' Lounge“

„The Zone of Interest“

Geriausias dokumentinis filmas:

„Bobi Wine: The People's President“

„The Eternal Memory“

„Four Daughters“

„To Kill a Tiger“

„20 Days in Mariupol“

„Golda“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

„Society of the Snow“

Geriausias kostiumų dizainas:

„Barbie“

„Killers of the Flower Moon“

„Napoleon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias produkcijos dizainas:

„Barbie“

„Killers of the Flower Moon“

„Napoleon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias montažas:

„Anatomy of a Fall“

„The Holdovers“

„Killers of the Flower Moon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausia kinematografija:

„El Conde“

„Killers of the Flower Moon“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausi vaizdo efektai:

„The Creator“

„Godzilla Minus One“

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“

„Napoleon“